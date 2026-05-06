Z tego artykułu dowiesz się: Ile kosztują mieszkania z rynku wtórnego w polskich miastach

Jak duży wybór ofert mieszkań mają klienci

W jaki sposób rynek pierwotny wpływa na ceny i decyzje kupujących mieszkania na rynku wtórnym

Czy ceny mieszkań pójdą w górę

Z danych przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar, które przywołuje portal GetHome.pl, wynika, że w kwietniu z serwisów ogłoszeniowych zniknęło ok. 33 tys. ofert mieszkań z rynku wtórnego. To o 7 proc. mniej niż w marcu i aż o 37 proc. mniej niż w kwietniu ubiegłego roku.

Oferta mieszkań z drugiej ręki się kurczy

– Spadek ten nie powinien być jednak interpretowany jako sygnał pogorszenia koniunktury. Rynek wtórny cechuje się wyraźną sezonowością – po zimowym ożywieniu, które zwykle rozpoczyna się już w styczniu i lutym, w kwietniu często następuje krótkotrwałe wyhamowanie aktywności kupujących – tłumaczy Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl. – Dopiero w kolejnych tygodniach, po zakończeniu okresu świątecznego, popyt ponownie przyspiesza. Wyjątkiem był ubiegły rok, kiedy to nietypowo wysoka dynamika sprzedaży utrzymała się aż do maja.

GetHome.pl podaje, że miesięczny napływ nowych ofert mieszkań z drugiej ręki w kwietniu był mniejszy niż w marcu, a łączna liczba mieszkań w sprzedaży jest niższa niż rok temu. W Warszawie oferta rynku wtórnego skurczyła się o ok. 18 proc., we Wrocławiu o 24 proc., w Krakowie o 19 proc., a w Łodzi o 16 proc. – Wyjątkiem jest Trójmiasto, gdzie w kwietniu odnotowano niewielki, 2-proc. wzrost miesiąc do miesiąca, ale oferta jest wciąż mniejsza niż rok wcześniej – zaznacza Marek Wielgo.

Ceny mieszkań zależą od lokalnych warunków

Marek Wielgo zwraca uwagę, że warunki kredytowe są dziś lepsze niż przed rokiem. – Rośnie jednak niepewność gospodarcza związana m.in. z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie, utrzymują się obawy o koszty kredytu w dłuższym horyzoncie, a sami kupujący coraz częściej przyjmują strategię wyczekiwania i dłużej podejmują decyzje – zauważa.

Ekspert GetHome.pl dodaje, że poprawa zdolności kredytowej części gospodarstw domowych powinna teoretycznie sprzyjać wyraźniejszym wzrostom cen mieszkań. – Kwiecień tego nie potwierdził – zaznacza. W ujęciu miesiąc do miesiąca symboliczne wzrosty średniej ceny metra kwadratowego mieszkań używanych – rzędu 1 proc. – odnotowano jedynie w Warszawie (ok. 18,2 tys. zł/mkw.), Trójmieście (ok. 17,0 tys. zł/mkw.) i w Katowicach (ok. 11,7 tys. zł/mkw.).

W Krakowie (ok. 16,9 tys. zł/mkw.), Poznaniu (ok. 12,1 tys. zł/mkw.) i Łodzi (8,7 tys. zł/mkw.) średnia cena się nie zmieniła, a we Wrocławiu spadła w ciągu miesiąca o ok. 4 proc. (do 13,6 tys. zł/mkw.).

– Równie zróżnicowany obraz widać w porównaniu rok do roku. Trójmiasto pozostaje liderem wzrostów, z podwyżką średniej ceny metra kwadratowego o ok. 8 proc. Wyraźne wzrosty odnotowaliśmy także w Poznaniu (4 proc.) – podaje Marek Wielgo. – We Wrocławiu ceny są dziś średnio o ok. 5 proc. niższe niż rok temu, w Krakowie o 1 proc., a w Łodzi o 2 proc.

Jak podkreśla Wielgo, ceny mieszkań z drugiej ręki przestały rosnąć jednym rytmem w całym kraju. – O wszystkim decydują dziś czynniki lokalne: struktura podaży, konkurencja ze strony rynku pierwotnego, realna siła nabywcza kupujących w danym mieście – wyjaśnia analityk.

Deweloperzy trzymają rynek wtórny w ryzach

Istotnym czynnikiem stabilizującym ceny na rynku wtórnym jest bardzo duża oferta mieszkań deweloperskich. GetHome.pl podaje, że we wszystkich analizowanych metropoliach liczba lokali oferowanych przez deweloperów w kwietniu była większa niż oferta mieszkań z drugiej ręki.

W Warszawie w ofercie rynku pierwotnego było ok. 16,4 tys. mieszkań, wobec 15,6 tys. na rynku wtórnym. W Krakowie deweloperzy oferowali ok. 11,8 tys. lokali, a na rynku wtórnym dostępnych było niespełna 8 tys. Podobne proporcje widać we Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i Katowicach.

– Kupujący coraz częściej porównują oferty z obu segmentów rynku. Dostępność nowych mieszkań – często z dodatkowymi zachętami cenowymi lub elastycznymi warunkami płatności – ogranicza możliwość podnoszenia cen przez właścicieli mieszkań używanych – mówi Marek Wielgo. – Ta relacja działa zresztą dwukierunkowo. Presja cenowa na rynku wtórnym wpływa także na ostrożność deweloperów w kształtowaniu cen oraz na decyzje o uruchamianiu nowych inwestycji.

Mimo że ceny mieszkań z drugiej ręki przestały rosnąć, to na ich ponowny wzrost może wpłynąć malejąca oferta rynku wtórnego. – O tym, czy przełoży się to na trwałe zmiany cen, zdecydują kolejne miesiące i relacja między tempem sprzedaży a skalą nowej podaży – zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym – podsumowuje analityk.