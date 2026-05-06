W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Autonomiczne taxi coraz bliżej Polski

Polska może wkrótce dołączyć do krajów, w których funkcjonują autonomiczne taksówki. Firma Eternis planuje wdrożenie pojazdów bez kierowców, a pierwsze testy mogą ruszyć jeszcze w tym roku. Rozwój segmentu autonomicznych pojazdów przyspiesza globalnie – inwestują w niego giganci, jak Uber czy Bolt. Kluczowe dla sukcesu w Polsce będą jednak nie tylko regulacje, ale również infrastruktura cyfrowa, jakość map i przygotowanie miast na nowy model mobilności.

Zawieszenie broni w Zatoce Perskiej utrzymane pomimo ataków Iranu

Mimo napięć między USA a Iranem, zawieszenie broni pozostaje w mocy. Amerykańska operacja zabezpieczenia żeglugi w Cieśninie Ormuz przynosi efekty, a obie strony sygnalizują chęć uniknięcia dalszej eskalacji. Rynki zareagowały pozytywnie – ceny ropy spadły, a indeksy giełdowe zaczęły odrabiać straty. Stabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie to kluczowy czynnik dla globalnej inflacji i bezpieczeństwa energetycznego.

Rząd przyjął OKI – nowe możliwości dla inwestorów

Rząd zaakceptował projekt ustawy o OKI, czyli osobistym koncie inwestycyjnym. Nowy instrument ma zachęcić Polaków do inwestowania poprzez korzystne rozwiązania podatkowe. Środki zgromadzone na OKI nie będą objęte podatkiem Belki, choć pojawi się podatek od aktywów z określonym limitem zwolnień. Konto będą mogły oferować banki, domy maklerskie i fundusze inwestycyjne, co zwiększy konkurencję na rynku finansowym.

Francja przyspiesza walkę o surowce krytyczne

Francja ogłosiła ambitny plan zabezpieczenia dostaw surowców krytycznych, w tym metali ziem rzadkich. Rząd chce zwiększyć wsparcie dla inwestycji strategicznych oraz uprościć system ulg podatkowych. Celem jest pełne zaspokojenie europejskiego zapotrzebowania na kluczowe surowce do 2030 r. To element szerszej strategii uniezależniania się Europy od dostaw z Chin i wzmacniania bezpieczeństwa gospodarczego.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.