W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Trump uderza w europejską motoryzację

Donald Trump zapowiedział podniesienie ceł na samochody importowane z Unii Europejskiej do 25 proc. To znacząca zmiana wobec obecnej stawki 10 proc., która obowiązuje po wcześniejszej decyzji amerykańskiego sądu. Komisja Europejska odrzuca zarzuty o łamanie umowy handlowej i zapowiada możliwe działania odwetowe. Eksperci ostrzegają, że skutki mogą być dotkliwe – niemiecki przemysł może stracić nawet 15 mld euro rocznie. Dodatkowym sygnałem napięć jest decyzja USA o wycofaniu części wojsk z Niemiec.

Spada zaangażowanie menedżerów

Z raportu firmy Mercer wynika, że zaangażowanie menedżerów średniego szczebla spadło w 2025 r. z 71 do 60 proc. To niepokojący sygnał dla firm, ponieważ to właśnie ta grupa odpowiada za wdrażanie strategii i zarządzanie zespołami. Choć ogólny poziom zaangażowania pracowników utrzymuje się na stabilnym poziomie, eksperci ostrzegają, że dalszy spadek motywacji menedżerów może negatywnie odbić się na wynikach całych organizacji.

USA odpowiadają Iranowi – napięcia rosną

Stany Zjednoczone odpowiedziały na propozycję pokojową Iranu, jednak rozmowy nadal nie przynoszą przełomu. Teheran podkreśla, że jego plan dotyczy jedynie zakończenia konfliktu i nie obejmuje kwestii programu nuklearnego. W tle utrzymują się napięcia geopolityczne, a zamknięcie cieśniny Ormuz nadal wpływa na globalne rynki energii. Dodatkowo rosną tarcia na linii USA–Chiny, co zwiększa ryzyko kolejnej odsłony wojny handlowej.

Rosną dysproporcje wynagrodzeń na GPW

Analiza „Parkietu” pokazuje, że różnice między wynagrodzeniami prezesów a pracowników w największych spółkach rosną. Średnio prezesi zarabiają już niemal 30 razy więcej niż przeciętny pracownik. Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w spółkach takich jak Pepco czy Allegro, gdzie pensje prezesów sięgają kilkunastu milionów zł rocznie. Rosnące nierówności mogą w przyszłości wpływać na nastroje społeczne i politykę wynagrodzeń w firmach.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.