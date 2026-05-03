Agencja prasowa Mizan, cytując rzecznika irańskiej dyplomacji, doniosła, że Teheran „analizuje odpowiedź USA na swoją najnowszą propozycję”. Rzecznik powiedział, że przesłana USA propozycja „ogranicza się wyłącznie do zakończenia wojny i na tym etapie nie toczą się żadne negocjacje nuklearne”.

Prezydent USA Donald Trump jeszcze w sobotę na platformie Truth Social oznajmił, że nie zapoznał się jeszcze dokładnie z brzmieniem irańskiej propozycji pokojowej, ale „prawdopodobnie ją odrzuci”.

.„Wkrótce przejrzę plan, który Iran nam właśnie przesłał, ale nie wyobrażam sobie, aby mógł on zostać zaakceptowany, skoro Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości i światu w ciągu ostatnich 47 lat” – napisał w mediach społecznościowych.

W niedzielę Trump w rozmowie z dziennikarzami przekazał, że zapoznał się z propozycją Iranu dotyczącą zakończenia wojny i uznał ją za „nie do przyjęcia”. - Studiowałem to, studiowałem wszystko – to jest nie do przyjęcia – powiedział Trump izraelskiej agencji informacyjnej Kan News. Dodał, że może wznowić ataki na Iran, jeśli władze w Teheranie będą się „źle zachowywać”.

W odpowiedzi na słowa Donalda Trumpa, że „nie jest usatysfakcjonowany” propozycją Iranu zastępca szefa sztabu irańskich sił zbrojnych, gen. Mohammad Dżafar Asadi, cytowany przez agencję Fars, stwierdził, że Stany Zjednoczone „nie dotrzymały żadnych obietnic ani porozumień”.

14-punktowy plan pokojowy Iranu

Nie jest jasne, co zawiera nowa irańska propozycja. Według agencji Reutera, odrzucony wcześniej przez Trumpa plan miałby dotyczyć wznowienia żeglugi przez cieśninę Ormuz i zakończenia blokady Iranu przez USA. W propozycji tej - jak wynika z doniesień - miałby zakładać odłożenie dyskusji na temat programu atomowego Iranu.

Irańskie media podały, że 14-punktowa propozycja Teheranu obejmowała wycofanie sił amerykańskich z obszarów otaczających Iran, zniesienia blokady, uwolnienia zamrożonych aktywów Iranu, wypłatę odszkodowań, zniesienie sankcji i zakończenie wojny na wszystkich frontach, w tym w Libanie, a także nowy mechanizm kontroli cieśniny Ormuz.

W piątek Trump stwierdził, że choć Iran poczynił „wielkie kroki” i chce porozumienia, to nie jest usatysfakcjonowany jego propozycjami. Ocenił, że być może nigdy nie uda się dojść do porozumienia.