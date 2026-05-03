Donald Trump
62 proc. negatywnych ocen w najnowszym sondażu ABC News i Washington Post wykonanym przez Ipsos to – jak przypomniano w opisie – najniższy wynik w historii obu kadencji prezydenta Donalda Trumpa. W porównaniu do poprzedniego badania zmniejszyła się także liczba badanych deklarujących poparcie dla działań prezydenta Stanów Zjednoczonych – to obecnie 37 proc. Z sondażu wynika, że w ocenie dwóch trzecich Amerykanów kraj "zmierza w złym kierunku".
Jak zauważono w opisie badania, 62 proc. ocen negatywnych to wskaźnik podobny do tego, odnotowanego tuż po tym, jak Donald Trump opuścił urząd po pierwszej kadencji, w 2021 r. krótko po ataku zwolenników Trumpa na Kapitol 6 stycznia 2021 r.
Czytaj więcej
Zadowolonych z tego, w jaki sposób Donald Trump wykonuje obowiązki prezydenta USA jest obecnie wyraźnie mniej, niż zadowolonych z Joe Bidena w grud...
Wśród zwolenników Partii Republikańskiej Donalda Trumpa popiera 85 proc. badanych i – jak zauważono – ten wskaźnik praktycznie nie zmienił się w trakcie jego drugiej kadencji. Spadł jednak odsetek republikańskich wyborców, którzy prezydenta popierają "zdecydowanie". Taką odpowiedź wybrało 45 proc. badanych w porównaniu z 53 proc. w badaniu wykonanym we wrześniu. I to – jak zauważa ABC News – również jest najniższy odsetek wśród zwolenników Partii Republikańskiej w obu kadencjach Donalda Trumpa.
Wskaźnik poparcia dla Trumpa wśród wyborców niezależnych również spadł do rekordowo niskiego poziomu w ciągu obu jego kadencji. Zaledwie 25 proc. pozytywnie ocenia pracę prezydenta.
Czytaj więcej
Wskaźniki poparcia dla Trumpa spadły do najniższego poziomu w drugiej kadencji, ponieważ Amerykanie są niezadowoleni z gospodarki i wojny z Irane...
Z sondażu wynika również, że Trump nie radzi sobie z każdym problemem, o który pytano w sondażu.
Około trzech czwartych Amerykanów jest rozczarowanych działaniami dotyczącymi kosztów utrzymania w USA (tę odpowiedź wskazało 76 proc. badanych), a zaledwie około jedna czwarta (23 proc.) go aprobuje. Prawie tyle samo osób nie pochwala sposobu, w jaki Trump radzi sobie z inflacją (72 proc.). W swojej kampanii prezydenckiej – przypomniano – Trump wielokrotnie obiecywał obniżenie kosztów życia Amerykanów.
Około dwóch trzecich Amerykanów nie pochwala sposobu, w jaki Trump radzi sobie z gospodarką (65 proc.) – to również najwyższy wynik w historii obu kadencji prezydenckich Trumpa i mniej więcej tyle samo, co najgorszy wynik byłego prezydenta Joe Bidena w sondażu z września 2023 r. (wtedy tę odpowiedź wybrało 64 proc. uczestników).
Czytaj więcej
Większość Amerykanów stara się unikać informacji dotyczących prezydenta Donalda Trumpa – wynika z sondażu, o którym w środę informuje Associated Pr...
Podobny odsetek Amerykanów nie pochwala sposobu, w jaki Trump radzi sobie z sytuacją w Iranie (66 proc.), a także z relacjami z sojusznikami USA (65 proc.). Około jedna trzecia aprobuje sposób, w jaki radzi sobie w obu tych kwestiach.
Około 6 na 10 Amerykanów nie pochwala sposobu, w jaki Trump rozwiązuje kwestie podatkowe, a nieco poniżej 4 na 10 go pochwala. To kwestia, którą – jak wynika z wcześniejszych wypowiedzi Donalda Trumpa – miał nadzieję przekonać Amerykanów tej wiosny.
59 proc. respondentów nie pochwala też sposobu rozwiązania kwestii imigracji. 40 proc. badanych jest z tego zadowolonych.
Prawie połowa Amerykanów (46 proc.) uznała, że Trump jest "zbyt konserwatywny".
Czytaj więcej
62 proc. ankietowanych w sondażu Reuters/Ipsos jest niezadowolonych z tego, w jaki sposób Donald Trump wywiązuje się z obowiązków prezydenta USA.
Badanym zadano także pytanie dotyczące predyspozycji Donalda Trumpa do pełnienia urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Dwie trzecie badanych stwierdziło, że prezydent „niewystarczająco starannie rozważa ważne decyzje”, a około 6 na 10 twierdzi, że „nie ma wystarczającej bystrości umysłu”, aby pełnić taki urząd.
Czytaj więcej
Departament Stanu opublikował nowe wzory paszportów amerykańskich, które mają zostać wydane z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczon...
Ponad połowa badanych twierdzi, że Trump nie jest w wystarczająco dobrej kondycji fizycznej, aby skutecznie pełnić urząd prezydenta (55 proc.) i że nie jest silnym przywódcą (54 proc.).
Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas