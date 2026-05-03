62 proc. negatywnych ocen w najnowszym sondażu ABC News i Washington Post wykonanym przez Ipsos to – jak przypomniano w opisie – najniższy wynik w historii obu kadencji prezydenta Donalda Trumpa. W porównaniu do poprzedniego badania zmniejszyła się także liczba badanych deklarujących poparcie dla działań prezydenta Stanów Zjednoczonych – to obecnie 37 proc. Z sondażu wynika, że w ocenie dwóch trzecich Amerykanów kraj "zmierza w złym kierunku".

Reklama Reklama

Jak zauważono w opisie badania, 62 proc. ocen negatywnych to wskaźnik podobny do tego, odnotowanego tuż po tym, jak Donald Trump opuścił urząd po pierwszej kadencji, w 2021 r. krótko po ataku zwolenników Trumpa na Kapitol 6 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej Polityka Notowania Donalda Trumpa rekordowo niskie. Nowy sondaż Zadowolonych z tego, w jaki sposób Donald Trump wykonuje obowiązki prezydenta USA jest obecnie wyraźnie mniej, niż zadowolonych z Joe Bidena w grud...

Jak odpowiadali zwolennicy Republikanów?

Wśród zwolenników Partii Republikańskiej Donalda Trumpa popiera 85 proc. badanych i – jak zauważono – ten wskaźnik praktycznie nie zmienił się w trakcie jego drugiej kadencji. Spadł jednak odsetek republikańskich wyborców, którzy prezydenta popierają "zdecydowanie". Taką odpowiedź wybrało 45 proc. badanych w porównaniu z 53 proc. w badaniu wykonanym we wrześniu. I to – jak zauważa ABC News – również jest najniższy odsetek wśród zwolenników Partii Republikańskiej w obu kadencjach Donalda Trumpa.

Wskaźnik poparcia dla Trumpa wśród wyborców niezależnych również spadł do rekordowo niskiego poziomu w ciągu obu jego kadencji. Zaledwie 25 proc. pozytywnie ocenia pracę prezydenta.

Jak Donald Trump radzi sobie z problemami?

Z sondażu wynika również, że Trump nie radzi sobie z każdym problemem, o który pytano w sondażu.

Około trzech czwartych Amerykanów jest rozczarowanych działaniami dotyczącymi kosztów utrzymania w USA (tę odpowiedź wskazało 76 proc. badanych), a zaledwie około jedna czwarta (23 proc.) go aprobuje. Prawie tyle samo osób nie pochwala sposobu, w jaki Trump radzi sobie z inflacją (72 proc.). W swojej kampanii prezydenckiej – przypomniano – Trump wielokrotnie obiecywał obniżenie kosztów życia Amerykanów.

Około dwóch trzecich Amerykanów nie pochwala sposobu, w jaki Trump radzi sobie z gospodarką (65 proc.) – to również najwyższy wynik w historii obu kadencji prezydenckich Trumpa i mniej więcej tyle samo, co najgorszy wynik byłego prezydenta Joe Bidena w sondażu z września 2023 r. (wtedy tę odpowiedź wybrało 64 proc. uczestników).

Podobny odsetek Amerykanów nie pochwala sposobu, w jaki Trump radzi sobie z sytuacją w Iranie (66 proc.), a także z relacjami z sojusznikami USA (65 proc.). Około jedna trzecia aprobuje sposób, w jaki radzi sobie w obu tych kwestiach.

Około 6 na 10 Amerykanów nie pochwala sposobu, w jaki Trump rozwiązuje kwestie podatkowe, a nieco poniżej 4 na 10 go pochwala. To kwestia, którą – jak wynika z wcześniejszych wypowiedzi Donalda Trumpa – miał nadzieję przekonać Amerykanów tej wiosny.

59 proc. respondentów nie pochwala też sposobu rozwiązania kwestii imigracji. 40 proc. badanych jest z tego zadowolonych.

Prawie połowa Amerykanów (46 proc.) uznała, że Trump jest "zbyt konserwatywny".

Czy Donald Trump nadaje się na prezydenta?

Badanym zadano także pytanie dotyczące predyspozycji Donalda Trumpa do pełnienia urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Dwie trzecie badanych stwierdziło, że prezydent „niewystarczająco starannie rozważa ważne decyzje”, a około 6 na 10 twierdzi, że „nie ma wystarczającej bystrości umysłu”, aby pełnić taki urząd.

Ponad połowa badanych twierdzi, że Trump nie jest w wystarczająco dobrej kondycji fizycznej, aby skutecznie pełnić urząd prezydenta (55 proc.) i że nie jest silnym przywódcą (54 proc.).