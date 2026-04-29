Nowe badanie Media Insight Project pokazuje, że ok. sześciu na dziesięciu dorosłych Amerykanów deklaruje, iż „często” lub „czasem” świadomie unika informacji dotyczących Donalda Trumpa.

Reklama Reklama

Jak podaje AP, większość ankietowanych nie znajduje w wiadomościach powodów do optymizmu – dotyczy to szczególnie osób, które są bardziej skłonne do niechęci wobec obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Republikanie częściej twierdzą, że treści medialne, z którymi się stykają, prezentują im optymistyczne spojrzenie na świat, podczas gdy wśród demokratów takie odczucia należą do rzadkości.

Sondaż został przeprowadzony w okresie od 5 do 8 lutego na próbie 1092 dorosłych mieszkańców Stanów Zjednoczonych przez Associated Press oraz NORC (Narodowe Centrum Badania Opinii Społecznej) Uniwersytetu Chicagowskiego. Margines błędu to 4,1 pkt. proc.

„Wyniki odzwierciedlają podziały w amerykańskim elektoracie w czasie, gdy rosnąca polaryzacja i media społecznościowe zmieniają sposoby, w jakie ludzie korzystają z mediów informacyjnych” – czytamy.

Cytowany przez Associated Press David Sterrett, główny badacz w AP-NORC Center for Public Affairs Research, które było jednym z partnerów projektu, powiedział, że demokraci mogą przedstawiać myślenie życzeniowe, gdy deklarują, że starają się unikać doniesień o Trumpie. – Chcieliby unikać wiadomości o Trumpie, ale prawdopodobnie im się to nie udaje, ponieważ większość krajowych doniesień politycznych ma związek z prezydentem – zaznaczył.

Prezydent USA Donald Trump i jego żona Melania Trump przed Białym Domem Foto: REUTERS/Nathan Howard

Według badania, zwolennicy Partii Demokratycznej częściej niż sympatycy Partii Republikańskiej wykazują zaufanie do mediów, zwłaszcza ogólnokrajowych serwisów informacyjnych, i częściej regularnie śledzą doniesienia dotyczące polityki. Jednocześnie demokraci częściej wskazują, że wiadomości są dla nich zbyt stresujące, by chcieli je czytać lub oglądać, zaś republikanie częściej deklarują, że wieści z mediów napawają ich optymizmem.

Nie tylko demokraci nie chcą czytać doniesień o obecnym prezydencie USA

Z sondażu wynika, że prawie 70 proc. demokratów aktywnie unika doniesień na temat Donalda Trumpa, przy czym 38 proc. postępuje tak „często”, a 30 proc. „czasem”. „Rzadko” działa w ten sposób 15 proc. sympatyków Partii Demokratycznej, „nigdy” – również 15 proc., zaś 2 proc. odmówiło odpowiedzi. W przypadku wyborców niezależnych wyniki badania są niemal identyczne – w tej grupie łączna liczba deklaracji o unikaniu wiadomości o prezydencie była o 1 pkt. proc. niższa niż u demokratów.

– Nie zgadzam się z jego decyzjami. Nie uważam go za osobę zdolną do pełnienia urzędu, więc nawet nie chcę sobie zawracać głowy tym, co ma do powiedzenia – wyznał Fernando Ocegueda, 50-letni wyborca demokratów z Los Angeles, odnosząc się w rozmowie z agencją AP do Donalda Trumpa.

Śledzenia doniesień o Trumpie unika też połowa republikanów (17 proc. „często”, 33 proc. „czasem”). Co czwarty wyborca Partii Republikańskiej deklaruje, że „rzadko” unika takich wiadomości, a 24 proc. że „nigdy” tak nie postępuje. Łącznie 63 proc. dorosłych Amerykanów unika informacji dotyczących 47. prezydenta USA, a 35 proc. tak nie postępuje – wynika z sondażu.

Donald Trump w drodze do prezydenckiego śmigłowca Marine One Foto: REUTERS/Annabelle Gordon

Przedstawiająca się jako umiarkowana republikanka 62-letnia Nicole Pratt z Torrance w Kalifornii w rozmowie z AP zadeklarowała, że unika doniesień o Trumpie. Tłumaczyła, że choć popiera część działań prezydenckiej administracji i chce być na bieżąco z wiadomościami, to nie chce poświęcać czasu na materiały dotyczące tego, co określiła mianem narcyzmu Trumpa. – Jego spory z innymi ludźmi, kłótnie, nie zajmuję się już tym. Mam ważniejsze rzeczy do zrobienia – podkreśliła.

Rekordowo niskie poparcie dla Donalda Trumpa

Tymczasem z najnowszego sondażu Reuters/Ipsos, przeprowadzonego między 24 a 27 kwietnia, wynika, że zadowolonych z tego, w jaki sposób Donald Trump wykonuje obowiązki prezydenta USA jest obecnie wyraźnie mniej osób, niż w grudniu 2024 r. było zadowolonych z Joe Bidena. Na początku swej drugiej kadencji Trump mógł liczyć na sympatię 47 proc. Amerykanów. Teraz z tego, w jaki sposób sprawuje urząd zadowolonych jest 34 proc. mieszkańców USA. To najgorszy wynik Trumpa w tym badaniu w całej kadencji. W porównaniu z sondażem z poprzedniego tygodnia, odsetek zadowolonych z prezydentury Trumpa zmniejszył się o 2 punkty procentowe.

Sondaże nie są korzystne dla Donalda Trumpa Foto: REUTERS/Nathan Howard

Amerykanie krytykują Donalda Trumpa m.in. za to, jak radzi sobie z problemem wysokich kosztów życia w Stanach Zjednoczonych. W USA ceny paliw wzrosły do najwyższego od czterech lat poziomu, co jest konsekwencją wojny z Iranem, rozpoczętej przez Donalda Trumpa i premiera Izraela Beniamina Netanjahu.

W kampanii wyborczej w 2024 r. Trump obiecywał obniżenie inflacji i kosztów utrzymania.