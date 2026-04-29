FIFA przyznała Pokojową Nagrodę FIFA Donaldowi Trumpowi w grudniu – nagrodę wręczono prezydentowi USA w czasie ceremonii losowania grup na mundialu, który w 2026 roku zorganizują wspólnie USA, Meksyk i Kanada.

Szefowa norweskiej federacji piłkarskiej apeluje o zniesienie Pokojowej Nagrody FIFA

Nagrodę przyznano Trumpowi po tym, jak prezydent USA nie został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla (przyznano ją wenezuelskiej opozycjonistce Marii Corinie Machado). Fakt, że FIFA utworzyła taką nagrodę i przyznała ją właśnie Trumpowi, niekryjącemu rozczarowania, że to nie on otrzymał nagrodę od Norweskiego Komitetu Noblowskiego, odebrano powszechnie jako próbę przypodobania się amerykańskiemu prezydentowi przez prezydenta FIFA Gianniego Infantino.

Nagroda została ustanowiona przez FIFA w listopadzie 2025 roku. Ma „wyróżniać osoby, które podjęły działania na rzecz pokoju i zjednoczyły ludzi na całym świecie”.

Przed kilkoma dniami szefowa norweskiej federacji piłkarskiej Lise Klaveness zaapelowała o zniesienie Pokojowej Nagrody Nobla FIFA i zarzuciła światowej federacji piłkarskiej wchodzenie w zbyt bliskie relacje z politykami. Według Klaveness FIFA powinna zachowywać dystans wobec światowych przywódców, by zachować neutralność światowej piłki nożnej. Klaveness oceniła, że przyznawanie wyróżnienia, takiego jak Pokojowa Nagroda FIFA, wykracza poza kompetencje tej organizacji. – Mamy już Instytut Noblowski, który tym się zajmuje – stwierdziła.

Australijski piłkarz: Przyznanie Pokojowej Nagrody FIFA Donaldowi Trumpowi to kpina z tego, co FIFA chce robić na rzecz praw człowieka

Przyznanie Pokojowej Nagrody FIFA właśnie Trumpowi skrytykował też australijski piłkarz Jackson Irvine. Zawodnik grający na co dzień w niemieckim FC Sankt Pauli w rozmowie z agencją Reutera przekonywał, że przyznanie tej nagrody Trumpowi jest „kpiną z tego, co FIFA próbuje robić” na rzecz praw człowieka oraz z tego, jak próbuje się wykorzystać piłkę nożną jako „globalną siłę napędzającą dobro i pozytywną zmianę”.

– Decyzje takie jak ta sprawiają, że można odnieść wrażenie, iż cofamy się w postrzeganiu rynku, jakim jest dziś futbol, zwłaszcza na najwyższym poziomie, na którym staje się on tak bardzo oderwany od społeczeństwa i korzeni tego, czym naprawdę jest i jakie ma znaczenie dla społeczności na całym świecie – dodał reprezentant Australii.

W 2017 roku FIFA opublikowała po raz pierwszy swoją Politykę w zakresie praw człowieka (Human Rights Policy). W czasie mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku FIFA wymaga od miast-gospodarzy, by promowały inkluzywność, chroniły wolność wypowiedzi oraz przeciwdziałały dyskryminacji.

Biały Dom: Nikt na świecie nie zasłużył na pierwszą Pokojową Nagrodę FIFA bardziej niż Donald Trump

W odpowiedzi na te krytyczne głosy Biały Dom wydał oświadczenie, w którym czytamy, że Trump, poprzez swoją politykę „pokoju poprzez siłę”, zakończył „osiem wojen w niespełna rok” (o czym często mówi sam prezydent USA, w rzeczywistości nie wszystkie konflikty zakończone w tym czasie przy udziale USA były regularnymi wojnami, niektóre miały charakter lokalnych konfliktów – red.).

„Nikt na świecie bardziej nie zasługuje na pierwszą w historii Pokojową Nagrodę FIFA niż prezydent Trump. Każdy, kto myśli inaczej, wyraźnie cierpi na ostry przypadek syndromu obsesji na punkcie Trumpa” – czytamy w oświadczeniu, pod którym podpisał się przedstawiciel biura prasowego Białego Domu, Davis Ingle.

USA w 2026 roku, już po otrzymaniu przez Trumpa Pokojowej Nagrody FIFA, dokonały interwencji zbrojnej w Wenezueli, w czasie której uprowadziły przywódcę tego kraju, Nicolása Maduro, a 28 lutego rozpoczęły, wraz z Izraelem, wojnę z Iranem, która nie zakończyła się do dziś (choć obecnie obowiązuje w niej zawieszenie broni).