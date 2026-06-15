Do katastrofy doszło w poniedziałek przed południem czasu lokalnego. Informację o wypadku przekazały władze bazy Edwards Air Force Base.

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„Bombowiec B-52 Stratofortress Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych rozbił się krótko po starcie z lotniska Edwards o godzinie 11.20” – poinformowano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. Dodano również, że „na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, a akcja ratunkowa jest w toku”.

Amerykańskie media podają, że obecnie nie ma oficjalnych informacji o stanie członków załogi ani o ewentualnych ofiarach katastrofy.

W sieci szybko pojawiły się nagrania z miejsca zdarzenia. Widać na nich rozrzucone szczątki samolotu oraz unoszące się nad nimi gęste kłęby dymu. Przyczyny katastrofy nie są na razie znane. Ich wyjaśnieniem zajmą się wojskowi śledczy.

Więcej informacji wkrótce.