„Dzisiaj Rada Pokoju osiągnęła HISTORYCZNE porozumienie w sprawie CAŁKOWITEGO ROZBROJENIA Hamasu i wszystkich innych uzbrojonych grup w Strefie Gazy. To monumentalny krok w kierunku trwałego POKOJU i BEZPIECZEŃSTWA” – napisał Trump w swoim serwisie Truth Social. Rada Pokoju to instytucja kierowana przez prezydenta USA, która ma nadzorować proces pokojowy w Strefie Gazy.

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Donald Trump: Strefa Gazy będzie mieć palestyński rząd, a Izrael bezpieczeństwo

Trump podkreślił, że osiągnięcie porozumienia to ważny krok w kierunku tego, aby Strefą Gazy rządził nowy rząd palestyński, który będzie ściśle współpracował z Radą Pokoju. „Jednocześnie Izrael będzie miał bezpieczeństwo, na jakie zasługuje, a Strefa Gazy nie będzie już wykorzystywana jako baza do ataków terrorystycznych” – zapowiedział prezydent USA. Stwierdził on też, że jest to ważny krok we wdrażaniu 20-punktowego „Planu Trumpa”.

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Prezydent USA zapowiedział, że porozumienie będzie realizowane etapami. „Po rozbrojeniu siły izraelskie wycofają się, a międzynarodowe siły stabilizacyjne będą współpracować z nową palestyńską policją, przejmując odpowiedzialność za to, by Strefa Gazy była bezpieczna dla swoich mieszkańców i swoich sąsiadów” - wyjaśnił.

„Rok temu trwała brutalna wojna, kryzys humanitarny, a zakładnicy byli przetrzymywani w brutalnej niewoli. Osiągnęliśmy historyczny postęp, ale wciąż pozostaje jeszcze wiele do zrobienia” – oświadczył amerykański przywódca.

Trump podziękował też mediatorom – Egiptowi, Katarowi i Turcji – i swojemu zespołowi. „Zagrożenie, które wyłoniło się ze Strefy Gazy 7 października, NIE będzie mogło się odbudować!!” – napisał Trump, odnosząc się do ataku Hamasu na Izrael z 2023 r.

Rozejm w Strefie Gazy trwa od 10 października 2025 roku. Izraelskie ataki jednak nie ustają

Izraelski dziennik „Haarec” informował wcześniej o znaczącym postępie w negocjacjach dotyczących wdrożenia drugiej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Przewiduje ona m.in. rozbrojenie Hamasu, wycofanie się wojsk izraelskich, które wciąż kontrolują około 60 proc. terytorium Strefy Gazy, i wprowadzenie tam międzynarodowych sił pokojowych.

Od 10 października 2025 r. w Strefie Gazy trwa zawieszenie broni, które jest jednak przerywane regularnymi izraelskimi atakami. Według władz lokalnych w atakach takich zginęło 1214 Palestyńczyków. Strona izraelska informowała, że w wyniku palestyńskich ataków zginęło czterech żołnierzy izraelskiej armii.

Na początku lipca Hamas ogłosił rozwiązanie swoich cywilnych struktur administracyjnych w Strefie Gazy i przekazanie władzy technokratycznemu palestyńskiemu komitetowi (NCAG), nadzorowanemu przez Radę Pokoju. To realizacja jednego z punktów porozumienia rozejmowego.