System nadzoru radarowego rumuńskiego Ministerstwa Obrony Narodowej wykrył wieczorem 30 lipca grupę celów powietrznych w pobliżu granicy rzecznej z Ukrainą, po czym dwa myśliwce F-16 zostały poderwane w celu monitorowania sytuacji.

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Rumunia podrywa myśliwce F-16. Alarm w okręgu Tulczy

„Dwa samoloty F-16 z 86. Bazy Lotniczej w Borcea wystartowały o godzinie 21:12” – poinformowało rumuńskie Ministerstwo Obrony Narodowej na portalu społecznościowym X.

Ponadto Narodowe Centrum Dowodzenia Wojskowego poinformowało o ogłoszeniu alarmu dla ludności okręgu Tulczy, po czym wysłano komunikat RO-Alert. „Przekażemy nowe informacje, gdy tylko będą dostępne” – poinformowało Centrum.

W ostatnich dniach Rumuni strącili trzy rosyjskie drony

Przed tygodniem trzykrotnie rumuńskie myśliwce F-16 strącały rosyjskie drony, które naruszały przestrzeń powietrzną Rumunii. 26 lipca rumuński F-16 zestrzelił drona nad wodami terytorialnymi Rumunii na Morzu Czarnym. Dzień wcześniej bezzałogowiec, który wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną, został zniszczony 9,6 km na zachód od miasta Sfantu Gheorghe w centralnej części kraju, a 24 lipca zestrzelony został dron w pobliżu miejscowości Padina w okręgu Buzau na wschodzie Rumunii. Były to pierwsze od wybuchu wojny Rosji z Ukrainą przypadki, gdy nad Rumunią strącane były drony.

Dron naruszył też przestrzeń powietrzną Rumunii 27 lipca, ale wówczas znajdował się on krótko nad Rumunią, po czym wrócił nad Ukrainę.

W 2025 roku rumuński parlament uchwalił ustawę upoważniającą władze kraju do zestrzeliwania dronów, które naruszyły jego przestrzeń powietrzną. Rumunia ma 650-kilometrową granicę lądową z Ukrainą.

W maju rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Gałaczu, w pobliżu granicy rumuńsko-ukraińskiej. Dwie osoby zostały wówczas ranne.

Od wybuchu wojny Rosji z Ukrainą w lutym 2022 roku w Rumunii odnotowano 33 wtargnięcia rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną państwa.

W nocy z 30 na 31 lipca przestrzeń powietrzną Polski w czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę naruszył rosyjski pocisk, prawdopodobnie Ch-101, który spadł na terytorium województwa lubelskiego. Zarówno Polska, jak i Rumunia są państwami NATO.