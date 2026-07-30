Terminal jest kontrolowany przez rosyjską firmę Demetra-Holding, która zajmuje się przede wszystkim handlem i eksportem zbóż. Holding ten dysponuje elewatorami, głębokowodnymi terminalami zbożowymi oraz przedsiębiorstwami transportu kolejowego i drogowego.

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Flota cieni otrzymała kolejne ciosy od Ukraińców

Eksport szlakiem przez Morze Azowskie i Cieśninę Kerczeńską, którym wcześniej przechodziło 25 proc. rosyjskiego eksportu zbóż, został wstrzymany 10 lipca w związku z atakami rosyjskich dronów.

Tymczasem ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych (wojska dronowe) poinformowały o ataku na bazę bezzałogowych łodzi na Krymie, pięć zestawów przeciwlotniczych, stanowisko, z którego wystrzeliwano drony na lotnisku w Doniecku i cztery tankowce rosyjskiej „floty cieni” na Morzach Azowskim i Czarnym.

Łącznie Ukraińcy zaatakowali 30 elementów składających się na rosyjską obronę przeciwlotniczą – m.in. radar wczesnego ostrzegania P-18 w Iwaniwce, w okupowanej części obwodu zaporoskiego, radar 1Ł119 Niebo-SWU w obwodzie rostowskim oraz zestaw przeciwlotniczy Buk-M3 w obwodzie donieckim, radiolokacyjny kompleks TRLK „Sopka-2” w Fedorowce w obwodzie rostowskim i miejsca składowania dronów na lotnisku w Doniecku i w obwodzie donieckim.

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Robert „Madziar” Browdi, dowódca ukraińskich wojsk dronowych: Wytrwamy, Moskwa upadnie

O ataku poinformował dowódca ukraińskich wojsk dronowych Robert „Madziar” Browdi.

W ramach operacji „MoŁoCzKa”, której celem jest rosyjska żegluga komercyjna oraz statki „floty cieni”, czyli jednostki transportujące objętą sankcjami rosyjską ropę, od 6 lipca ukraińskie drony zaatakowały już 130 statków na Morzu Azowskim i 75 na Morzu Czarnym.

„Wytrwamy. Moskwa upadnie. Kreml zostanie odbudowany” – takim tradycyjnym hasłem kończy swój wpis informujący o ostatnich atakach na cele w Rosji Browdi.