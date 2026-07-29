Robert „Madziar” Browdi – dowódca Sił Systemów Bezzałogowych ukraińskiej armii – poinformował o kolejnych uderzeniach w infrastrukturę energetyczną na okupowanych przez Rosję terenach – Krymie i obwodach chersońskim oraz ługańskim.

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„Krymski wyłącznik off” – zaznaczył Robert „Madziar” Browdi we wpisie opublikowanym w serwisie Telegram.

Jak podał w komunikacie, w dniach 28–29 lipca zaatakowano łącznie dziesięć węzłów energetycznych. Sześć z nich znajdowało się na okupowanym Krymie, a cztery na okupowanych terenach obwodów chersońskiego i ługańskiego.

Według Browdiego łączna liczba celów energetycznych zaatakowanych w ramach operacji prowadzonej od 1 do 29 lipca wyniosła już 164.

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Siły Systemów Bezzałogowych przekazały, że w dniach 28 i 29 lipca zaatakowano podstacje należące do sieci wysokiego i najwyższego napięcia. Obiekty znajdowały się m.in. w Kerczu, Teodozji i Eupatorii.

W obwodzie chersońskim celami były trzy podstacje elektroenergetyczne: „Akwilon” i „Perszokostiantyniwka”, działające na poziomie napięcia 330 kilowoltów, oraz „Kairka” – 220 kilowoltów. Za uderzenia odpowiadał 9. batalion „Kairos” 414. Samodzielnej Brygady Sił Systemów Bezzałogowych „Ptaki Madziara”.

Na okupowanym Krymie zaatakowano także dwie podstacje pracujące na poziomie napięcia 220 kilowoltów – „Teodozyjską” w Teodozji oraz „Marjaniwkę” w miejscowości o tej samej nazwie.

W Kerczu celami były również dwie podstacje działające na poziomie 110 kilowoltów – „Skło” i „Kerczeńska”.

W Eupatorii uderzono w podstację „Mojnaki”, również działającą na poziomie napięcia 110 kilowoltów.

Kolejnym celem w Kerczu była podstacja „Albatros”, działająca na poziomie 110 kilowoltów.

Ta sama jednostka uderzyła również w podstację znajdującą się w miejscowości Zaporiźke w obwodzie ługańskim.

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Siły Obrony Ukrainy wielokrotnie zapowiadały kontynuowanie podobnych działań, zaznaczając, że nadal będą systematycznie prowadzić działania mające na celu powstrzymanie zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Działania te – jak podkreślano – mają na celu ograniczenie wojskowego i gospodarczego potencjału Rosji.

Komunikat dowódcy „Ptaków Madziara” zakończono słowami: „Wytrwamy. Moskwa padnie. Krym odbudujemy i wykarmimy.”