Agencja AFP podała w środę, że MSW Francji wydało decyzję o deportacji wobec Kseni Fiodorowej, byłej szefowej prokremlowskiej telewizji RT France. Fiodorowej, komentatorce prawicowej francuskiej telewizji CNews, zarzucano rozpowszechnianie opinii zbliżonych do tez oficjalnej propagandy rosyjskiej.

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Dziennik „Liberation” podał, że dokument wręczony adwokatowi Fiodorowej głosi, iż jej zachowanie przynosi szkodę interesom państwa i z tego powodu jej obecność we Francji „stanowi szczególnie poważne i aktualne zagrożenie dla porządku publicznego”.

Fiodorowa rozpowszechniając swoje tezy staje się „przekaźnikiem kampanii dezinformacyjnych organizowanych przez władze rosyjskie, a także „przyczynia się do rozpowszechniania dezinformacyjnej i destabilizującej narracji” – dodano w dokumencie.

Zakaz wjazdu do Niemiec i sankcje nałożone przez Ukrainę

AFP powołując się na źródło zbliżone do sprawy podała, że Fiodorowa ma zakaz wjazdu na terytorium Niemiec. Wcześniej, przed wyjazdem do Francji, pracowała ona w tym kraju. W 2023 r. sankcje na Fiodorową nałożyła Ukraina.

Od 2017 r. Fiodorowa kierowała telewizją RT France – francuskojęzyczną filią prokremlowskiej telewizji RT, na którą Unia Europejska nałożyła sankcje po agresji rosyjskiej na Ukrainę. RT France została zamknięta w 2023 r., natomiast Fiodorowa została we Francji. Związała się z telewizją CNews i radiem Europe 1, należącymi do imperium medialnego biznesmena Vincenta Bollorego. W 2024 r. jej zezwolenie na pobyt we Francji zostało przedłużone na 10 lat.

W maju europarlamentarzystka Valerie Hayer zwróciła się ze skargą do francuskiego regulatora mediów – Arcom, z powodu wypowiedzi Fiodorowej, która komentowała w CNews wystąpienie przywódcy Rosji Władimira Putina. Między innymi, Fiodorowa powiedziała wówczas, że Zachód „zadecydował o przedłużeniu konfliktu” na Ukrainie. Jest to zbieżne z tezami oficjalnej propagandy rosyjskiej przerzucającej na Zachód odpowiedzialność za wojnę.