„Znacznie więcej osób zmarło na COVID-19 pod rządami administracji Joe Bidena niż pod rządami administracji Trumpa” – napisał prezydent USA w serwisie Truth Social (Trump był prezydentem przez pierwszych 10 miesięcy pandemii, Biden mierzył się z pandemią COVID-19 przez ponad dwa lata – red.). Trump chwali się sukcesem programu Warp Speed, który miał na celu przyspieszenie prac nad szczepionką przeciw COVID-19 i dodaje, że w tej sprawie postawił na swoim wbrew Fauciemu.

Reklama Reklama

Donald Trump: Dr Fauci chciał zamknąć kraj w czasie COVID-19. Ja mu nie pozwoliłem, Joe Biden dał mu destrukcyjną władzę

„Od początku mówiłem, że wirus pochodził z laboratorium w Wuhan w Chinach, z czym Fauci zdecydowanie się nie zgadzał, zawsze próbując chronić Chiny” – napisał też Trump.

Prezydent USA zarzucił byłemu dyrektorowi amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, że ten podjął bardzo wiele złych decyzji, takich jak np. zachęcanie do noszenia masek. „Pamiętacie, że na początku był antymaseczkowcem, potem zmienił się w supermaseczkowca” – napisał.

„Nie pozwoliłem mu zamknąć kraju, chociaż chciał tego. Poszedłem drogą Federalisty, pozwoliłem gubernatorom decydować. Republikańscy gubernatorzy radzili sobie znacznie lepiej niż Głupokraci (Dumocrats – red.). Fauci został w dużej mierze odsunięty od decyzji, a potem przyszedł Śpiący Joe Biden i uczynił Fauciego »Królem«. Zadzwoniłem do Bidena, by powiedzieć mu, że Fauci jest do niczego albo nie ma o niczym pojęcia, albo nieuczciwy. Telefon był dobrze przyjęty, ale niestety nie poszły za tym działania. Biden dał Fauciemu szeroką, destrukcyjną władzę. Reszta jest historią” – podsumował Trump.

Dr Anthony Fauci ponownie stanie przed senacką komisją badającą pochodzenie wirusa SARS-CoV-2

Fauci stawi się w środę przed senacką komisją prowadzącą śledztwo ws. pochodzenia wirusa SARS-CoV-2, na czele której stoi republikański senator Rand Paul. Paul od lat oskarża Fauciego o to, że ten kłamał na temat pandemii COVID-19.

Przed przesłuchaniem Paul ujawnił ponad tysiąc stron osobistych zapisków Fauciego dotyczących lat walki z pandemią. Wskazując konkretne fragmenty zapisów senator napisał na X, że to, co Fauci pisał prywatnie, a to, co mówił publicznie, to dwie różne rzeczy.