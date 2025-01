Czytaj więcej Polityka Joe Biden ułaskawił dr. Anthony'ego Fauciego w ostatnich godzinach urzędowania Prezydent Joe Biden w ostatnich godzinach przed zakończeniem kadencji, ułaskawi dr. Anthony'ego Fauciego, emerytowanego generała Marka Milleya oraz członków komisji w Izbie Reprezentantów, która prowadziła postępowanie ws. ataku na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku - informuje AP.

Jakie jest źródło pandemii COVID-19?

Pochodzenie wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19, jest przedmiotem dyskusji. Jedna z teorii głosi, że wirus pochodzi z chińskiego laboratorium, inna - że wirus ma pochodzenie odzwierzęce. Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wykryto w listopadzie 2019 roku w liczącym 12 milionów mieszkańców mieście Wuhan w chińskiej prowincji Hubei, a do zakażenia miało dojść na targu, zwanym „mokrym”, ponieważ sprzedawano tam i zabijano żywe zwierzęta.

W 2023 r. ówczesny prezydent USA Joe Biden podpisał ustawę w sprawie odtajnienia informacji związanych z pochodzeniem koronawirusa SARS-CoV-2. Przypomniał, że w 2021 r. polecił wywiadowi wykorzystanie wszelkich dostępnych narzędzi w celu zbadania pochodzenia COVID-19. W lutym 2023 r. poinformowano, że amerykański Departament Energii doszedł do wniosku, że pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 to najprawdopodobniej skutek wycieku z laboratorium. Zmiana w stanowisku Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych, który wcześniej nie był pewien co do źródeł wirusa, została odnotowana w aktualizacji dokumentu z 2021 r. sporządzonej przez biuro Dyrektor Wywiadu Narodowego USA Avril Haines.

W połowie 2024 r. występując na forum Izby Reprezentantów dr Anthony Fauci, były dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, doradca kilku prezydentów USA w zakresie walki z chorobami zakaźnymi zaprzeczył, jakoby starał się blokować badanie hipotezy, że COVID-19 pojawił się w wyniku wydostania się wirusa z laboratorium w Chinach. Fauci oświadczył przy tym, iż podtrzymuje opinię, że pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 pojawiła się, najprawdopodobniej, w wyniku transmisji wirusa między zwierzęciem a człowiekiem. W styczniu 2025 r. Fauci został „awansem” ułaskawiony przez Bidena. Ustępujący prezydent oświadczył wówczas, że wydanie ułaskawienia nie powinno być mylone z przyznaniem, że ułaskawiony zrobił coś złego ani nie powinno być interpretowane jako przyznanie się do winy w sprawie jakiegokolwiek przestępstwa.