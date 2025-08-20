W najbliższą niedzielę w Synagodze Nożyków wystąpią dwaj kantorzy: Israel Nachman Turgeman oraz Tzudik Greenwald dysponujący trzyoktawowym głosem. Wychowany w tradycyjnej społeczności ortodoksyjnej Nowego Jorku, od 2007 roku pełni funkcję Naczelnego Kantora Wielkiej Synagogi we Frankfurcie. Wykona zarówno tradycyjne pieśni kantoralne, jak i utwory chasydzkie. Solistom będzie akompaniował Menachem Bristowski.

Siła sefardyjskiej muzyki

Wśród wielu tegorocznych koncertów na uwagę zasługuje m.in. „Sefardic music” firmowany przez multiinstrumentalistę Milo Kurtisa. Wystąpi z własnym zespołem Musical Instruments Logical Organisation Ensemble oraz Kayah i Frankiem Londonem, amerykańskim trębaczem.

Milo Kurtis Milo Kurtis wystąpi na Warszawie Singera z Kayah Foto: Marcin Klaban

Choć większość wykonywanych utworów stanowić będą utwory z płyty nagranej z Kayah, to Kurtis specjalnie przygotował program na festiwal.

- Od mojej młodości, czyli lat 50. i 60. mam poczucie głębokiego związania muzyki greckiej z żydowską – opowiada Milo Kurtis. - W tamtych czasach my, Grecy, byliśmy związani z warszawskimi Żydami i chodziliśmy na zmianę albo na Mokotowską do klubu greckiego, albo na Plac Zwycięstwa, teraz Piłsudskiego, gdzie był bar, tańczyliśmy te same tańce. Wszystko się przenikało. Tej muzyki nie da się nauczyć – ani żydowskiej, ani greckiej. Z nią człowiek się rodzi. Te same skale, te same podziały, czyli rytmy.