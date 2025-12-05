Aktualizacja: 05.12.2025 15:50 Publikacja: 05.12.2025 15:11
Niedziele handlowe w grudniu 2025. Kiedy sklepy będą otwarte?
Przedświąteczne dni to dla handlowców najbardziej gorący okres w roku. Dodatkowy dzień handlowy ma ułatwić klientom możliwość zrobienia większych zakupów przed Bożym Narodzeniem. Warto pamiętać, że w tym roku sklepy będą nieczynne w Wigilię.
W 2025 roku po raz pierwszy Wigilia będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. W zamian za to w grudniu pojawi się dodatkowa niedziela handlowa. Sejm uchwalił tzw. ustawę o wolnej Wigilii w grudniu 2024 roku. Nowelizację ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw pod koniec ubiegłego roku podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany weszły w życie 1 lutego 2025 roku.
Według dotychczas obowiązujących przepisów handlowe były dwie ostatnie niedziele przypadające przed Świętami Bożego Narodzenia. Od tego roku zakupy zrobimy w trzy kolejne niedziele poprzedzające Wigilię. Natomiast 24 grudnia sklepy będą zamknięte. Ostatnia możliwość zrobienia przedświątecznych zakupów będzie 23 grudnia.
Zgodnie z nowymi przepisami w tym roku dodatkowym dniem handlowym będzie niedziela 7 grudnia. Przedświąteczne zakupy będzie można zrobić również w kolejne przedświąteczne weekendy. Niedziele handlowe w grudniu 2025 wypadają w poniższych terminach:
W tych dniach zakupy będzie można zrobić w większości sklepów, w tym galeriach handlowych, supermarketach i dyskontach.
W grudniu 2025 sklepy będą zamknięte jedynie w niedzielę 28 grudnia oraz w Wigilię i Boże Narodzenie. Otwarte mogą być wtedy jedynie placówki handlowe, w których właściciel sam stanie za ladą lub miejsca wyłączone z zakazu handlu, takie jak stacje benzynowe, sklepy na dworcach i lotniskach czy stoiska na festynach i jarmarkach.
W 2026 roku, podobnie jak i w tym roku, będzie osiem niedziel handlowych. Przypadać będą w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia oraz w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc i w trzy niedziele przed Wigilią. Na pierwszą okazję do zrobienia niedzielnych zakupów w przyszłym roku trzeba będzie zatem poczekać do końca stycznia. Terminy niedziel handlowych w 2026 roku:
