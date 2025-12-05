Rzeczpospolita
Ekonomia
Niedziele handlowe w grudniu 2025: Kiedy będzie można zrobić świąteczne zakupy?

W tym roku aż trzy niedziele w grudniu będą handlowe. Od najbliższej niedzieli po ostatni przedświąteczny weekend zakupy będzie można zrobić w każdym dniu tygodnia bez ograniczeń. Wynika to ze zmian w prawie, które weszły w życie od 2025 roku.

Publikacja: 05.12.2025 15:11

Niedziele handlowe w grudniu 2025. Kiedy sklepy będą otwarte?

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Przedświąteczne dni to dla handlowców najbardziej gorący okres w roku. Dodatkowy dzień handlowy ma ułatwić klientom możliwość zrobienia większych zakupów przed Bożym Narodzeniem. Warto pamiętać, że w tym roku sklepy będą nieczynne w Wigilię.  

Dodatkowa niedziela handlowa w grudniu. Z czego wynikają zmiany?

W 2025 roku po raz pierwszy Wigilia będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. W zamian za to w grudniu pojawi się dodatkowa niedziela handlowa. Sejm uchwalił tzw. ustawę o wolnej Wigilii w grudniu 2024 roku. Nowelizację ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw pod koniec ubiegłego roku podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany weszły w życie 1 lutego 2025 roku.

Według dotychczas obowiązujących przepisów handlowe były dwie ostatnie niedziele przypadające przed Świętami Bożego Narodzenia. Od tego roku zakupy zrobimy w trzy kolejne niedziele poprzedzające Wigilię. Natomiast 24 grudnia sklepy będą zamknięte. Ostatnia możliwość zrobienia przedświątecznych zakupów będzie 23 grudnia.  

Niedziele handlowe. Kiedy sklepy będą czynne w grudniu 2025?

Zgodnie z nowymi przepisami w tym roku dodatkowym dniem handlowym będzie niedziela 7 grudnia. Przedświąteczne zakupy będzie można zrobić również w kolejne przedświąteczne weekendy. Niedziele handlowe w grudniu 2025 wypadają w poniższych terminach:

  • 7 grudnia
  • 14 grudnia
  • 21 grudnia

W tych dniach zakupy będzie można zrobić w większości sklepów, w tym galeriach handlowych, supermarketach i dyskontach.

W grudniu 2025 sklepy będą zamknięte jedynie w niedzielę 28 grudnia oraz w Wigilię i Boże Narodzenie. Otwarte mogą być wtedy jedynie placówki handlowe, w których właściciel sam stanie za ladą lub miejsca wyłączone z zakazu handlu, takie jak stacje benzynowe, sklepy na dworcach i lotniskach czy stoiska na festynach i jarmarkach. 

Niedziele handlowe 2026. Kiedy będzie można zrobić zakupy?

W 2026 roku, podobnie jak i w tym roku, będzie osiem niedziel handlowych. Przypadać będą w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia oraz w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc i w trzy niedziele przed Wigilią. Na pierwszą okazję do zrobienia niedzielnych zakupów w przyszłym roku trzeba będzie zatem poczekać do końca stycznia. Terminy niedziel handlowych w 2026 roku:

  • 25 stycznia,
  • 29 marca (niedziela przed Wielkanocą),
  • 26 kwietnia
  • 28 czerwca,
  • 30 sierpnia,
  • 6 grudnia,
  • 13 grudnia,
  • 20 grudnia.

Święta Handel niedziele handlowe
e-Wydanie
