Przedświąteczne dni to dla handlowców najbardziej gorący okres w roku. Dodatkowy dzień handlowy ma ułatwić klientom możliwość zrobienia większych zakupów przed Bożym Narodzeniem. Warto pamiętać, że w tym roku sklepy będą nieczynne w Wigilię.

Reklama Reklama

Dodatkowa niedziela handlowa w grudniu. Z czego wynikają zmiany?

W 2025 roku po raz pierwszy Wigilia będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. W zamian za to w grudniu pojawi się dodatkowa niedziela handlowa. Sejm uchwalił tzw. ustawę o wolnej Wigilii w grudniu 2024 roku. Nowelizację ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw pod koniec ubiegłego roku podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany weszły w życie 1 lutego 2025 roku.

Według dotychczas obowiązujących przepisów handlowe były dwie ostatnie niedziele przypadające przed Świętami Bożego Narodzenia. Od tego roku zakupy zrobimy w trzy kolejne niedziele poprzedzające Wigilię. Natomiast 24 grudnia sklepy będą zamknięte. Ostatnia możliwość zrobienia przedświątecznych zakupów będzie 23 grudnia.

Niedziele handlowe. Kiedy sklepy będą czynne w grudniu 2025?

Zgodnie z nowymi przepisami w tym roku dodatkowym dniem handlowym będzie niedziela 7 grudnia. Przedświąteczne zakupy będzie można zrobić również w kolejne przedświąteczne weekendy. Niedziele handlowe w grudniu 2025 wypadają w poniższych terminach: