„W trosce o dobro Polek i Polaków oraz stabilność zaopatrzenia Krajowa Grupa Spożywcza z dumą otwiera właśnie swój tysięczny sklep. Między półkami przechadzają się uśmiechnięci klienci, ba – całe rodziny, a pod sklep podjeżdżają szczęśliwi rolnicy z kolejnymi dostawami swoich produktów. Niektórzy z pieśnią na ustach sami rozładowują nowoczesne samochody dostawcze, które kupili tylko dlatego, że wiele miesięcy temu Ministerstwo Rolnictwa postanowiło odbić z rąk prywaciarzy Carrefoura” – tak mógłby zaczynać się jeden z odcinków Polskiej Kroniki Filmowej w 2027 r. Mógłby, gdyby dalej była kręcona, ale to zaś oznaczałoby, że w Polsce znów zapanował ustrój słusznie miniony.

Czy państwo ma grać rolę sieci handlowej?

Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że Ministerstwo Rolnictwa, które zarekomendowało właśnie, by to Krajowa Grupa Spożywcza walczyła o aktywa Carrefoura, choć trochę za tamtymi czasami nie tęskni. Zwolennicy pomysłu malują obraz idealny: polscy rolnicy zyskają stabilny rynek zbytu, a polska żywność zaleje półki w „naszej” sieci. Ale pytanie brzmi: czy naprawdę chcemy, by państwo zaczęło grać rolę handlowego giganta? Bo to już nie jest wspieranie rynku – to jest wejście na rynek.

Tymczasem w gospodarce wolnorynkowej państwo nie jest od kupowania prywatnych firm, tylko od pilnowania, żeby rynek działał sprawnie. A to robi się za pomocą regulacji, poprzez ochronę konkurencji i dbanie o równe warunki gry. Dla wszystkich. Kiedy państwo samo staje się uczestnikiem gry, automatycznie staje się też jej sędzią. A historia uczy, że taka rola źle się kończy: nieefektywnością, politycznym sterowaniem i brakiem zdolności do podejmowania ryzykownych decyzji, których handel wymaga codziennie.