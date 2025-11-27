Już w październiku Marek Sawicki, poseł PSL i były minister rolnictwa mówił, że warto dokapitalizować Krajową Grupę Spożywczą, żeby kupiła sklepy Carrefour w Polsce. Francuska sieć zmaga się z problemami z osiągnięciem rentowności na naszym rynku i oficjalnie przyznała, że prowadzi przegląd opcji strategicznych dla polskiej spółki. Trwa on jednak już długo i póki co nikt oficjalnie nie przyznał, że negocjuje zakup tych sklepów.

Rząd rozważa przejęcie sklepów Carrefour w Polsce

Po raz pierwszy informacje o planie sprzedaży Carrefoura pojawiły się już w 2021 r., przybrały na sile rok temu. Teraz znowu jest o tym głośno, a wygląda na to, że pomysł zatacza szersze kręgi. Branżowe media informują, iż Ministerstwo Rolnictwa poinformowało pismem z 23 listopada 2025 r., że wystąpiło w tej sprawie do ministra aktywów państwowych, który sprawuje nadzór właścicielski nad Krajową Grupą Spożywczą (KGS). Wniosek zaś dotyczy rekomendacji dla przejęcia sklepów Carrefour.

Obecnie państwowa KGS nie ma pieniędzy na tak ogromną transakcję, wcześniej musiałaby zostać znacząco dokapitalizowana przez Skarb Państwa. Pozostaje pytanie, czy miałaby to jakikolwiek sens, choć zdaniem zwolenników takiej transakcji, choćby z Klubu Jagiellońskiego, potencjalna polonizacja/nacjonalizacja Carrefoura to szansa na poprawę sytuacji polskich producentów. Jak uważa Bartosz Mielniczek, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. rolnictwa, kluczowe jest zapewnienie rolnikom szerszego dostępu do rynku „na uczciwych warunkach”, bez „zaniżonych stawek skupu i dominacji” pośredników czy zagranicznych sieci handlowych.