Retail parki (parki handlowe) to skupiska nieruchomości komercyjnych z dużym placem parkingowym. Na ich terenie znajdują się sklepy i punkty usługowe odpowiadające na codzienne potrzeby konsumentów (np. market spożywczy, drogeria, apteka, dyskont wielobranżowy oferujący tanie artykuły niespożywcze itp.). Z raportu firmy doradczej JLL cytowanego przez Property News wynika, że w pierwszej połowie 2025 r. polski rynek nieruchomości handlowych powiększył się o 170 600 mkw. powierzchni handlowej. Aż 58 proc. nowej podaży przypadało na parki handlowe.

Dominacja parków widoczna była również w poprzednich latach. Jednak niektórzy deweloperzy twierdzą, że ten boom niedługo się skończy. Padają nawet dokładne ramy czasowe: dwa lata. Eran Levy nie zgadza się z taką oceną. – Tutaj jest jeszcze naprawdę dużo miejsca na rozwój. (…) śmiało mogę powiedzieć: Polska nie jest nawet blisko nasycenia – mówi.

Kierowana przez niego firma na 2026 r. planuje duże inwestycje w ten segment rynku. – Lokalizacje trzech z sześciu nowych projektów zostały już ogłoszone. Parki powstaną w Pile, Olkuszu i Konstantynowie Łódzkim – mówi. Obecnie BIG Poland posiada 10 parków handlowych, które łącznie mają 200 tys. mkw. powierzchni najmu brutto. Dwa spośród tych parków mają przejść duże rozbudowy: park BIG Suwałki zyska 7,5 tys. mkw., a BIG Myszków 6,5 tys. mkw.

