Rita Süssmuth pozostawiła po sobie nie tylko imponujący dorobek polityczny, lecz przede wszystkim trwałe świadectwo odpowiedzialności za wspólną europejską przyszłość. Jako przewodnicząca Bundestagu w latach 1988–1998 była jedną z kluczowych postaci okresu przełomu – czasu upadku muru berlińskiego i zjednoczenia Niemiec. 4 października 1990 r. przewodniczyła pierwszemu posiedzeniu parlamentu po zjednoczeniu. Wspominała ten moment jako wzruszający i zobowiązujący – symbol nowego początku, który powinien prowadzić do pogłębionej odpowiedzialności za demokrację w zjednoczonej Europie.

Trwałe pojednanie wymaga nie tylko deklaracji, ale także współpracy

Ta odpowiedzialność miała dla niej również wyraźny wymiar polski. Już w 1989 r. opowiadała się za jednoznacznym uznaniem polskiej granicy zachodniej przez oba państwa niemieckie. W kolejnych dekadach konsekwentnie wspierała rozwój relacji polsko-niemieckich. Niestrudzenie działała na rzecz budowy w Berlinie pomnika poświęconego sześciu milionom polskich ofiar niemieckiej okupacji – miejsca pamięci w sercu stolicy, które przypominałoby o historycznej odpowiedzialności Niemiec.

Ważnym symbolem jej podejścia do dialogu było zaproszenie do Bundestagu ówczesnego ministra spraw zagranicznych RP Władysława Bartoszewskiego. Oddanie głosu przedstawicielowi Polski w niemieckim parlamencie miało wymiar zarówno polityczny, jak i moralny. Współpraca Rity Süssmuth i Władysława Bartoszewskiego nie ograniczyła się do tego gestu. Wspólnie współtworzyli i rozwijali Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki, przekonani, że trwałe pojednanie wymaga nie tylko deklaracji politycznych, lecz także długofalowej współpracy środowisk akademickich i młodego pokolenia.

Za swoje zasługi dla dialogu i pojednania została w 2025 r. uhonorowana Nagrodą Polsko-Niemiecką, wręczoną jej przez ministrów spraw zagranicznych obu państw. Było to symboliczne potwierdzenie jej wieloletniego, konsekwentnego zaangażowania.