Pentagon ewakuuje część personelu z Bliskiego Wschodu

Z informacji CBS News wynika, że mimo iż amerykańska armia ma być gotowa do ataku na Iran w ciągu kilku dni, Trump nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. Biały Dom ma obecnie dokonywać szacunku ryzyka związanego z eskalacją, a także oceniać konsekwencje polityczne i militarne powstrzymania się od działania przeciw Iranowi.

W ciągu najbliższych trzech dni Pentagon zamierza przenieść część personelu z Bliskiego Wschodu – do Europy lub do USA – w związku z potencjalnym atakiem na Iran i spodziewanym kontratakiem Iranu wymierzonym w amerykańskie obiekty wojskowe na Bliskim Wschodzie – twierdzą źródła CBS. Jedno ze źródeł podkreśla, że jest to standardowa praktyka w przypadku potencjalnych działań militarnych USA i że nie musi to oznaczać nieuchronnego ataku na Iran.

Rzecznik Pentagonu, pytany o te doniesienia przez CBS, odmówił komentarza. Jedno ze źródeł CBS twierdzi, że w ciągu dwóch tygodni dojdzie do wizyty sekretarza stanu USA Marco Rubio w Izraelu, gdzie szef amerykańskiej dyplomacji ma rozmawiać z premierem Beniaminem Netanjahu.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt mówiła w środę na konferencji prasowej, iż jest „wiele powodów, dla których można przeprowadzić atak na Iran”, ale – jak dodała – dla prezydenta USA dyplomacja jest zawsze pierwszym wyborem. Przypomniała o ataku USA na obiekty nuklearne w Iranie z czerwca 2025 roku i podkreśliła, że Teheran „wykazałby się mądrością zawierając porozumienie z prezydentem Trumpem i jego administracją”.

Serwis Axios pisał w środę, powołując się na jednego z doradców Donalda Trumpa, że szanse ataku USA na Iran można ocenić na „90 procent”.

W rejonie Bliskiego Wschodu znajdą się wkrótce dwa amerykańskie lotniskowce. Iran grozi zatapianiem okrętów USA

Do ataku USA na Iran może dojść w związku z brakiem znaczących postępów w rozmowach o nowym porozumieniu nuklearnym z Teheranem. Porozumienie zawarte w 2015 roku przez mocarstwa zachodnie, w tym USA pod rządami Baracka Obamy, zostało w czasie pierwszej kadencji Trumpa jednostronnie wypowiedziane przez USA. Teraz Stany Zjednoczone chciałyby, aby Iran zaprzestał wzbogacania uranu, negocjacje mają dotyczyć także ograniczenia irańskiego programu rakietowego, zwłaszcza w zakresie pocisków balistycznych.