Z tego artykułu dowiesz się: Jakie stanowisko Donald Trump zajmuje obecnie w sprawie irańskiego reżimu?

Czego mają dotyczyć nowe negocjacje między USA a Iranem?

Kto uczestniczy w negocjacjach amerykańsko-irańskich i jak są one prowadzone?

Jakie rady dla Iranu związane z programem rakietowym udziela były ambasador Wielkiej Brytanii w Teheranie?

Jakie mogą być przyszłe kroki administracji Trumpa wobec Iranu?

Trump jest zdecydowany na znalezienie dyplomatycznego rozwiązania. Czują to Irańczycy, o czym „Rzeczpospolita” przekonała się w rozmowie z pragnącym zachować anonimowość przedstawicielem władz w Teheranie.

Przyjął to nawet do wiadomości premier Izraela Beniamin Netanjahu, który specjalnie w sprawie Iranu odwiedził w środę amerykańskiego prezydenta w Białym Domu. Tuż przed wylotem do ojczyzny Netanjahu powiedział, że „nasz wielki przyjaciel, prezydent Trump” jest przekonany, iż zmusi Irańczyków do „dobrego porozumienia”, choć on sam jest „nadal generalnie sceptyczny”.

O czym Donald Trump chce rozmawiać z Irańczykami?

Porozumienia, o którym wspomina Trump, nie można by już nazwać wyłącznie nuklearnym, takim, jakie Zachód zawarł za Baracka Obamy w 2015 r., znanym pod angielskim skrótem JCPOA (w zamian za ograniczenie programu atomowego do wyłącznie celów cywilnych Iran miał uzyskać zniesienie dotkliwych sankcji). Teraz Amerykanom chodzi o szersze porozumienie, obejmujące także irański program balistyczny i współpracę Teheranu z radykalnymi sojusznikami z Bliskiego Wschodu, jak libański Hezbollah i jemeńscy Huti.