Małe sukcesy ajatollahów. Wojna z USA? Nie w najbliższych tygodniach

Administracja Donalda Trumpa nie chce już obalać reżimu ajatollahów, zostawia to narodowi irańskiemu. Szykuje się do kolejnej rundy negocjacji z Teheranem. W tle jest gra o nowy Bliski Wschód.

Publikacja: 15.02.2026 15:24

Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Jerzy Haszczyński

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie stanowisko Donald Trump zajmuje obecnie w sprawie irańskiego reżimu?
  • Czego mają dotyczyć nowe negocjacje między USA a Iranem?
  • Kto uczestniczy w negocjacjach amerykańsko-irańskich i jak są one prowadzone?
  • Jakie rady dla Iranu związane z programem rakietowym udziela były ambasador Wielkiej Brytanii w Teheranie?
  • Jakie mogą być przyszłe kroki administracji Trumpa wobec Iranu?

Trump jest zdecydowany na znalezienie dyplomatycznego rozwiązania. Czują to Irańczycy, o czym „Rzeczpospolita” przekonała się w rozmowie z pragnącym zachować anonimowość przedstawicielem władz w Teheranie.  

Przyjął to nawet do wiadomości premier Izraela Beniamin Netanjahu, który specjalnie w sprawie Iranu odwiedził w środę amerykańskiego prezydenta w Białym Domu. Tuż przed wylotem do ojczyzny Netanjahu powiedział, że „nasz wielki przyjaciel, prezydent Trump” jest przekonany, iż zmusi Irańczyków do „dobrego porozumienia”, choć on sam jest „nadal generalnie sceptyczny”.

O czym Donald Trump chce rozmawiać z Irańczykami?

Porozumienia, o którym wspomina Trump, nie można by już nazwać wyłącznie nuklearnym, takim, jakie Zachód zawarł za Baracka Obamy w 2015 r., znanym pod angielskim skrótem JCPOA (w zamian za ograniczenie programu atomowego do wyłącznie celów cywilnych Iran miał uzyskać zniesienie dotkliwych sankcji). Teraz Amerykanom chodzi o szersze porozumienie, obejmujące także irański program balistyczny i współpracę Teheranu z radykalnymi sojusznikami z Bliskiego Wschodu, jak libański Hezbollah i jemeńscy Huti. 

Trump był wielkim przeciwnikiem JCPOA i w czasie pierwszej kadencji wycofał z niego Amerykę (w 2018 r). Jednak rok temu rozpoczął negocjacje z Teheranem tylko na temat atomu. Po paru miesiącach upadły, Izrael zaatakował w czerwcu Iran, do wojny dołączyły w ostatniej fazie USA, zrzucając wielkie bomby na ośrodki atomowe. Nowa wojna wisiała w powietrzu miesiąc temu, gdy Trump zagroził interwencją w obronie brutalnie pacyfikowanych uczestników wielkich protestów antyrządowych w Iranie. Teraz Ameryka już nie grozi, przynajmniej nie obroną buntowników, bo duże siły amerykańskie pojawiły się w regionie. – Jeżeli Irańczycy chcą obalić reżim, to muszą to zrobić sami – zasugerował kilka dni temu wiceprezydent J.D. Vance. 

Jak prowadzone są negocjacje w Omanie? Oficjalnie przez pośrednika, ale były też „kilkuminutowe” rozmowy bezpośrednie

W zeszły piątek w stolicy Omanu, Maskacie, odbyły się pierwsze amerykańsko-irańskie rozmowy. Premierowi Netanjahu nie udało się podczas wizyty w Waszyngtonie storpedować następnej tury. Ma się odbyć w najbliższym tygodniu w Genewie, nadal za pośrednictwem Omańczyków (prawdopodobnie w ich stałym przedstawicielstwie przy ONZ w tym szwajcarskim mieście).

Lokalizacja pierwszych rozmów to mały sukces Irańczyków, podobnie jak ograniczenie pośredników do Omanu. Początkowo negocjacje miały się toczyć w Stambule i to pod okiem większego grona: Turków, Saudyjczyków, Emiratczyków, Katarczyków, Egipcjan, a nawet Pakistańczyków. Wszyscy pracują teraz nad ułożeniem na nowo stosunków na Bliskim Wschodzie. Irańczycy zaproponowali Maskat i kameralny zestaw uczestników, na co – po krótkim oporze – przystali Amerykanie. 

– W Stambule byłyby naciski zaangażowanych w sprawę państw arabskich i muzułmańskich. Im zależy na szybkim rozwiązaniu, a tu potrzeba czasu – tłumaczy irański rozmówca.

Od strony amerykańskiej negocjacje prowadzą wielozadaniowy specjalny wysłannik Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner, od strony irańskiej szef MSZ Abbas Araghczi. Mają one oficjalnie charakter niebezpośredni (USA i Islamska Republika Iranu nie utrzymują stosunków). I to widać na ujęciach z Maskatu – Amerykanie i Irańczycy są pokazywani oddzielnie, jedni i drudzy w towarzystwie negocjatora, szefa omańskiego MSZ Badra Al-Busajdiego. Z dala od kamer, mówi irański rozmówca, były jednak także „krótkie, kilkuminutowe” rozmowy bezpośrednie.

Były brytyjski ambasador w Teheranie: „Radziłbym Irańczykom, aby nie ustępowali w dyskusji o rakietach od razu”

Teheran oficjalnie podkreśla, że godzi się na rozmowy wyłącznie o programie nuklearnym – i to nie o całkowitym pozbyciu się atomu, lecz rezygnacji z prac nad bombą. Na użytek cywilny chce nadal wzbogacać uran (do 3,6 proc., tak jak było – z różnymi obostrzeniami – w JCPOA).

– Gdybym doradzał Irańczykom, powiedziałbym: „Spróbujcie poczynić postępy w kwestii nuklearnej. Jeśli istnieje perspektywa sensownego porozumienia w tej kwestii, a Amerykanie żądają w zamian jakiejś dyskusji o rakietach, to jak najbardziej podejmijcie ją”. Radziłbym jednak, aby nie ustępowali w dyskusji o rakietach od razu – mówi „Rzeczpospolitej” Richard Dalton, znany analityk ds. Iranu, a wcześniej ambasador Wielkiej Brytanii w Teheranie. 

Jego zdaniem Teheran nie powinien traktować też prawa wzbogacania uranu do poziomu 3,6 proc. „jako fetyszu” i powinien przełożyć wymuszanie tego prawa na Amerykanach, „bo teraz go nie potrzebuje”.

Czy Trump zrezygnował z opcji militarnej? – Teraz tak. Ale za kilka tygodni czy kilka miesięcy administracja amerykańska może na to patrzeć zupełnie inaczej – mówi Richard Dalton.

– Trump najpierw wybada, jaki jest potencjał negocjacji. Nikt nie może w tej chwili powiedzieć, czy jest szansa na kompromis. Ale w osiągnięcie porozumienia zaangażowali się sojusznicy USA z regionu, kraje Zatoki Perskiej czy Turcja, po co miałby więc teraz atakować Iran? Na dodatek u siebie, w Ameryce, zostałby potępiony, gdyby po prostu dopuścił się kolejnej niesprowokowanej agresji na Iran – dodaje były brytyjski ambasador w Teheranie.

