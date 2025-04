Przed wygłaszaniem gróźb Ameryka powinna poznać tożsamość i kulturę polityczną Iranu. Polityka irańska od dawna była kształtowana przez narrację skupioną na dumie narodowej, oporze i godności.

Ameryka nie rozumie Iranu?

Przed wygłaszaniem gróźb powinna poznać tożsamość i kulturę polityczną Iranu. Polityka irańska od dawna była kształtowana przez narrację skupioną na dumie narodowej, oporze i godności. Strategia dyplomatyczna, która tego nie uwzględnia, prawdopodobnie nie odniesie sukcesu. Widzimy amerykańską tendencję do podchodzenia do dyplomacji w kategoriach przymusu i transakcji, kładzenia nacisku na szybkie „zwycięstwa” i widoczne ustępstwa drugiej strony. Ale to często kłóci się z bardziej symbolicznym i wielowarstwowym podejściem Iranu. Dla Iranu ton, ramy i podstawowe założenia dyplomacji są równie ważne, jak jej istota. Kto to ignoruje, ryzykuje, że jego działania będą odebrane jako niegrzeczne lub nieszczere. Zamiast osłabić determinację Iranu, Trumpowa kampania „maksymalnej presji” sprawiła, że żaden przywódca irański – reformator czy konserwatysta – nie będzie mógł prowadzić negocjacji pod przymusem. Żaden nie może pozwolić sobie na to, by sprawiać wrażenie, że kapituluje przed groźbami. Ta presja podniosła polityczne koszty kompromisu.

Czego jeszcze Amerykanie żądają od Iranu? Mówi się nawet o rezygnacji z programu rakiet balistycznych czy zaprzestaniu wspierania sojuszników na Bliskim Wschodzie, takich jak libański Hezbollah i jemeńscy Huti.

Oczekiwanie, że Iran się rozbroi, w regionie tak niebezpiecznym i niestabilnym jak Bliski Wschód, jest nierealne i głupie. Izrael, który ma broń jądrową, nadal przyjmuje agresywną postawę wobec Iranu. A inne państwa regionu importują amerykański sprzęt wojskowy za miliardy dolarów. Nielogiczne jest więc oczekiwanie, że Iran jednostronnie się rozbroi i wystawi na niebezpieczeństwo.

Jeśli chodzi o Huti i Hezbollah, to Iran utrzymuje z nimi bliskie stosunki, ale nie ma pełnej kontroli nad ich decyzjami.

Ile czasu Trump daje Iranowi? To znaczy, kiedy może zrealizować swoją groźbę ataku na Iran.

Są spekulacje, że Trump dał dwa miesiące na powodzenie negocjacji. Ale to nie może być poważne. Sprawa nuklearna jest skomplikowana, wymaga rozległych negocjacji politycznych i technicznych. Z pewnością obu stronom zajęłoby ponad dwa miesiące, zanim dojdą do porozumienia. Naleganie na takie ostateczne terminy doprowadziłoby Iran do wniosku, że USA nie są poważne.