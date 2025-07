Choć tym razem polski prezydent zostałby przyjęty w stolicy USA w formule wizyty roboczej, to zdaniem naszych rozmówców nie jest wykluczone, że w przyszłości Trump mógłby zaprosić Polaka do odbycia wizyty państwowej (state visit), co w protokole dyplomatycznym jest najwyższą formą uhonorowania zagranicznego przywódcy.

– Nawrocki stoi przed szansą wejścia do wąskiego grona obcych liderów, którzy ustanowili bezpośredni kontakt z prezydentem USA. Chodzi o Beniamina Netanjahu, Emmanuela Macrona, Keira Starmera czy Giorgię Meloni, z którymi Trump regularnie konsultuje się telefonicznie. To się nie udało do tej pory żadnemu polskiemu prezydentowi. Także Andrzej Duda nie miał po temu odpowiednich predyspozycji – mówią nasi rozmówcy.

Czy Karol Nawrocki przekona do siebie Donalda Trumpa?

Ale wykorzystać tę szansę łatwo nie będzie. – Trump w Białym Domu będzie z nim rozmawiał parę minut, nie godzinę czy dwie. W tak krótkim czasie Nawrocki musi przekonać do siebie prezydenta USA, nawiązać z nim silniejszą nić porozumienia. Czy ma po temu odpowiednią konstrukcję psychiczną? Czy nie da się onieśmielić kontaktem z najpotężniejszym człowiekiem świata? Czy wystarczająco dobrze zna angielski? – tego na razie nie wiadomo.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Dla Polski najważniejsze jest w tej chwili przekonanie Białego Domu do utrzymania amerykańskich wojsk na flance wschodniej NATO. Czas jest po temu dobry. – Putin stracił najlepszy moment na deal z Trumpem, którego częścią mogło być wycofanie sił USA z Polski. Teraz Trump czuje się oszukany przez Putina, jego gotowość do ustępstw wobec Moskwy jest znacznie mniejsza niż jeszcze parę miesięcy temu – mówią nasi rozmówcy.

Ich zdaniem w rozmowie z prezydentem USA Nawrocki powinien powiązać kwestie bezpieczeństwa Polski z utrzymaniem poparcia amerykańskich wyborców polskiego pochodzenia dla Trumpa, co jest szczególnie ważne w perspektywie wyborów uzupełniających do Kongresu w przyszłym roku.