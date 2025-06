Pomoc w dostępie do środków finansowych rzędu 30 mld dol. na budowę cywilnego programu nuklearnego, który skupi się wyłącznie na energetyce atomowej, złagodzenie sankcji i uwolnienie ok. 6 miliardów dol. irańskich środków zamrożonych obecnie w zagranicznych bankach – takie propozycje ma przedstawiać Iranowi strona amerykańska. CNN przedstawia je, powołując się na cztery źródła zbliżone do sprawy.

USA mają propozycję dla Iranu. Irański program nuklearny finansowałyby kraje Zatoki Perskiej

Za kulisami toczą się rozmowy przedstawicieli USA, a także niektórych bliskowschodnich państw z Iranem – podaje CNN. Takie rozmowy toczyły się przez ostatnie dwa tygodnie, gdy Izrael, w ramach operacji „Powstający Lew”, atakował cele związane z programem nuklearnym w Iranie, a także cele wojskowe i siedziby irańskich władz. Rozmowy są kontynuowane po zawieszeniu broni między Izraelem a Iranem, do którego doszło po weekendowym bombardowaniu celów w Iranie przez amerykańskie bombowce B-2.

Warunek, jaki USA stawiają Iranowi, pozostaje niezmienny: Teheran musi zrezygnować ze wzbogacania uranu na swoim terytorium. Dla strony amerykańskiej ma być to warunek nienegocjowalny, tymczasem Teheran przekonuje, że własne możliwości w zakresie wzbogacania uranu są mu potrzebne.