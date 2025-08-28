MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z PARLAMENTEM EUROPEJSKIM

Powstały ok. 1772 r. p.n.e kodeks Hammurabiego, który dziś możemy obejrzeć w paryskim Luwrze, już w pierwszych paragrafach zwraca uwagę na odpowiedzialność za słowo. „Jeśli obywatel oskarży obywatela o morderstwo, a nie udowodni mu tego, oskarżyciel zostanie zabity” – można w nim wyczytać. Kara śmierci spotka także za fałszywe oskarżenia o czary czy poświadczenie nieprawdy.

Setki lat, które upłynęły od momentu spisania tych zasad w Babilonie, były okazją do ewoluowania prawa – w tym także karnego. Jednak patrząc z dzisiejszej perspektywy, należy zwrócić uwagę na znaczenie odpowiedzialności za słowo w każdym prawodawstwie.

Dziś, w dobie mediów społecznościowych i cyberwojny w Europie, fake newsy to problem. „Dezinformacja zagraża demokracji, ponieważ zniekształca debatę publiczną, prowadzi do polaryzacji społeczeństwa i utrudnia obywatelom podejmowanie świadomych decyzji wolnych od manipulacji i ingerencji” – czytamy na stronie PE.

Fake newsy sieją zamęt

Celem ośrodków stojących za dezinformacją jest wywoływanie paniki, wzmacnianie podziałów społecznych, a także osłabianie wiarygodności instytucji publicznych. To narzędzie manipulacji, które bazuje na wzbudzaniu silnych emocji, takich jak strach czy gniew. Treści tego rodzaju szybko przyciągają uwagę i łatwo się rozprzestrzeniają, często prowadząc do impulsywnych i nieracjonalnych działań odbiorców.

Autorzy fake newsów nadają nieprawdziwym komunikatom pozory autentyczności i chcą stworzyć wrażenie, że pochodzą one z rzetelnego źródła. Kluczową rolę w ich rozprzestrzenianiu odgrywają media społecznościowe, których użytkownicy chętnie dzielą się sensacyjnymi treściami bez sprawdzania ich wiarygodności. W dodatku algorytmy tych platform promują materiały wywołujące emocje, co zwiększa ich zasięg.

Według Fundacji Digital Poland (raport „Dezinfomacja oczami Polaków”) aż 84 proc. Polaków zetknęło się z fake newsami – w sprawach związanych ze zdrowiem, polityką, klimatem i energetyką.

Tak więc niemal dwie trzecie badanych twierdzi, że producenci ukrywają szkodliwe składniki znajdujące się w żywności. A co trzeci respondent jest przekonany, że zostały już zaplanowane kolejne światowe pandemie. Co drugi twierdzi także, że samochody elektryczne palą się częściej niż spalinowe, a elektrownie jądrowe to zagrożenie dla okolicznych mieszkańców.

Więcej niż co drugi Polak myśli, że limity płatności gotówkowych wprowadzono, by kontrolować społeczeństwo, a 37 proc., że sztuczna inteligencja służy inwigilacji obywateli przez rzekomy rząd światowy.

Więcej niż co trzeci Polak twierdzi, że nasz kraj straci suwerenność na rzecz Unii Europejskiej, a feminizm i LGBT to ideologie, które mają prowadzić do narzucania Polakom innego stylu życia. Obywatele naszego kraju uważają też, że zawiązano spisek prowadzący do zniszczenia gospodarek opartych na węglu, i nie wierzą, że wzrost średniej temperatury spowoduje zwiększenie ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Coraz częściej spotykaną formą dezinformacji jest deep fake, czyli rodzaj nieprawdziwego przekazu audiowizualnego wygenerowanego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI).

Walka z dezinformacją

Dane Komisji Europejskiej pokazują, że według 83 proc. Europejczyków zjawisko dezinformacji stanowi zagrożenie dla demokracji. Co drugi mieszkaniec naszego kontynentu spotyka się z nimi przynajmniej raz w tygodniu – co nasiliło się zwłaszcza w okresie pandemii Covid-19 i po wybuchu wojny w Ukrainie (nieprawdziwe informacje o upadku Ukrainy, braku broni – co obniżało morale armii – informacje dyskredytujące prezydenta Zełenskiego).

Jednym z pierwszych działań w tym obszarze na szczeblu unijnym było stworzenie w 2018 r. kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, który zobowiązywał sygnatariuszy do walki z nią i wprowadzenia ulepszeń w zasadach działalności internetowej. To narzędzie samoregulujące przeznaczone dla platform internetowych, organizacji branżowych i innych podmiotów działających w reklamie.

Kodeks stał się innowacyjnym sposobem na poprawę przejrzystości i rozliczalności platform internetowych. Wprowadził strukturalne ramy monitorowania i usprawniania prowadzonej przez nie polityki w zakresie zwalczania dezinformacji. Jak to się sprawdziło? W czasie pandemii Covid-19 platformy raz w miesiącu przekazywały informacje o swoich działaniach na rzecz promowania wiarygodnych treści, usuwania nieprawdziwych oraz podejmowania działań w stosunku do autorów fake newsów.

Ponadto w maju 2021 r. KE opublikowała wytyczne, w których zwróciła się do sygnatariuszy o dopracowanie kodeksu, by stał się on silnym, skutecznym i elastycznym narzędziem do walki z dezinformacją. W 2022 r. dokument został kodeksem postępowania na mocy aktu o usługach cyfrowych. Ostatecznie 13 lutego 2025 r. Komisja i Europejska Rada ds. Usług Cyfrowych zatwierdziły włączenie kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji do aktu o usługach cyfrowych.

Kodeks jest wynikiem prac prowadzonych przez sygnatariuszy. To do nich należy decyzja, które zobowiązania podpisują, a ich obowiązkiem jest zapewnienie skuteczności realizacji tych zobowiązań. Kodeks nie został zatwierdzony przez Komisję, a jedynie zaaprobowany.

Co zawiera dokument? Są to np. zapisy o ograniczeniu zachęt finansowych dla dostawców dezinformacji, przejrzystość reklamy politycznej, wzmacnianie pozycji naukowców czy społeczności zajmującej się weryfikacją faktów.

UE dąży także do lepszego egzekwowania przepisów cyfrowych, takich jak akt o usługach cyfrowych i akt o sztucznej inteligencji, aby zapewnić przejrzystość i zapobiegać rozpowszechnianiu dezinformacji na platformach internetowych.

Co robi parlament?

Na początku kadencji 2024–2029 Parlament Europejski powołał nową Komisję Specjalną ds. Europejskiej Tarczy Demokracji, która proponuje działania wzmacniające odporność demokracji UE na zagraniczną ingerencję i dezinformację. Praca komisji przyczyni się do inicjatywy Komisji Europejskiej Europejska Tarcza Demokracji, która ma wzmocnić odporność państw członkowskich na zagrożenia hybrydowe, w tym dezinformację i ingerencję z zagranicy. Inicjatywa obejmuje działania na rzecz przeciwdziałania dezinformacji, zapewnienia uczciwości wyborów, wzmocnienia umiejętności cyfrowych i medialnych społeczeństwa oraz wspierania aktywnego uczestnictwa obywateli.

To kontynuacja wcześniejszej pracy PE – w poprzedniej kadencji (2019–2024) parlament alarmował o systematycznych próbach ingerencji przez podmioty zagraniczne w wybory i inne procesy demokratyczne. Już w 2019 r. eurodeputowani zwrócili uwagę na gwałtowny wzrost rosyjskiej propagandy i próby obejścia ograniczeń finansowania partii politycznych z zagranicy. Utworzono dwie specjalne komisje parlamentarne do zbadania obcych ingerencji w procesy demokratyczne w UE (w 2020 i 2022 r.) Na podstawie ich ustaleń posłanki i posłowie do Parlamentu Europejskiego przedstawili zalecenia dla poprawy odporności UE w odpowiedzi na dezinformację i ingerencje zagraniczne, aby ochronić wybory europejskie w 2024 r.

Działania legislacyjne ograniczające dezinformację to jedno – ważne, aby obywatele sami potrafili rozpoznawać nieprawdziwe informacje i manipulacje. W tym kontekście w czerwcu 2025 r. w ramach przeciwdziałania rozpowszechnianiu dezinformacji PE przedstawił dziesięć kroków, które pomogą obywatelom UE rozpoznawać dezinformację i powstrzymać jej rozprzestrzenianie.

