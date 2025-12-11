W tym roku kremlowska maszyna wojenna połykała miesięcznie równowartość 60 mld zł (1,32 bln rubli miesięcznie), dziennie pożera 1,97 mld zł (43,4 mld rubli), a w godzinę 90 mln zł (1,9 mld rubli). To są tylko koszty żołnierskich kontraktów, użytej amunicji, pocisków, rakiet i innego sprzętu do siania zniszczeń i mordowania. Koszty aprowizacji, transportu, zużytych materiałów itp. Nikt na Kremlu nie mówi natomiast głośno o ponad 1,1 miliona zabitych i setkach tysięcy okaleczonych młodych Rosjan. Nikt nie wspomina, ile wojna Putina kosztuje rosyjskie rodziny.

Wojna Putina kosztuje tyle, ile przez 22 lata służba zdrowia

Według obliczeń Janisa Kluge, ponad połowa (59 proc.) rosyjskiego budżetu wojskowego jest tajna: w pierwszych trzech kwartałach na jawne wydatki obronne wydano 4,816 bln rubli (220 mld zł). Utajnione zostały szczegóły wydania 7,038 bln rubli (320 mld zł). W porównaniu z ubiegłym rokiem budżet utajnionej części wydatków wojennych zwiększył się o 39 proc. i jest pięciokrotnie większy niż w okresie przedwojennym.

Kreml przeznaczył na wojnę 44 proc. zebranych podatków i 39 proc. wydatków budżetowych. Obie liczby były również rekordowe. Dla porównania, w ubiegłym roku wyniosły one odpowiednio 39 proc. i 36 proc., a w 2021 r. tylko 18,4 proc. i 19 proc.

Według obliczeń niemieckiego instytutu od początku 2022 r. wojna z Ukrainą kosztowała rosyjskich podatników 42,343 bln rubli, czyli 542 mld dolarów. To tyle, ile przez 24 lata Kreml wydał na szkolnictwo wyższe lub tyle, ile przez 22 lata kosztowała opieka zdrowotna w Rosji. To także równowartość 80 rocznych budżetów dużych i zamożnych regionów, takich jak obwód swierdłowski (530 mld rubli) czy Kraj Krasnodarski (600 mld rubli).

Większe pieniądze dla aparatu represji

W budżecie na 2026 r. rząd przeznaczył 12,9 bln rubli na „obronę narodową” i kolejne 3,91 bln rubli na „bezpieczeństwo narodowe”, czyli aparat ucisku. W Rosji coraz więcej ludzi jest niezadowolonych z wojny i jej skutków dla nich samych. Zwolnienia i kilkumiesięczne opóźnienia w wypłatach pensji w zakładach pracy sektorów cywilnych rosyjskiej gospodarki skutkują rosnącą liczbą strajków i innych form protestów społecznych. A tego Putin i jego dwór boją się bardziej niż zwycięstwa Ukrainy. Dlatego łącznie siły bezpieczeństwa otrzymają w przyszłym roku 16,84 bln rubli (760 mln zł), czyli 38 proc. budżetu.