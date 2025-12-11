Aktualizacja: 11.12.2025 18:15 Publikacja: 11.12.2025 18:10
– Nasza strategia „Accelerate 2030” to krok naprzód, przyspieszenie wzrostu we wszystkich obszarach, innowacje technologiczne oparte na AI, poprawa efektywności – przekonywał Przemek Gdański, prezes BNP Paribas BP podczas czwartkowej prezentacji planów rozwojowych banku na lata 2026-2030. Symbolem tej strategii ma być szybki, zielony i ekologiczny pociąg zmierzający w przyszłość.
Zamierzenia BNP Paribas BP są dosyć ambitne. Jako główne cele wskazano dynamiczny wzrost liczby klientów detalicznych, wzrost udziału w rynku kredytów korporacyjnych do 10 proc. z 8 proc. obecnie, wzrost przychodów o 6 proc. średniorocznie, czy wskaźnik zwrotu na kapitale ROTE na poziomie 22 proc.
Bank obiecuje też silne odbicie zysku netto w każdym okresie po 2026 roku, pomimo niższych stóp procentowych NBP oraz wzrostu stawki CIT dla sektora bankowego od przyszłego roku. Poziom wypłaty dywidendy ma wzrosnąć do 75 proc. zysku w 2030 r. wobec 50 proc. obecnie. – W efekcie dywidenda wypłacana na akcje powinna być dwukrotnie wyższa niż obecnie – ocenił Piotr Konieczny, wiceprezes BNP Paribas BP.
Nowa strategia banku opiera się na trzech filarach – Expand, Streamline i Impact. Pierwszy filar zakłada w szczególności zwiększenie bazy klientów, w zasadzie w każdym segmencie.
BNP Paribas chce przyciągnąć do siebie nowych klientów z sektora MŚP, a w bankowości korporacyjnej celem jest wzmocnienie pozycji lidera i zwiększenie do 10 proc. udziału w rynku kredytów.
W segmencie bankowości detalicznej kluczowym celem jest znaczące zwiększenie skali działania. Udział w rynku rachunków bieżących ma przekroczyć 5 proc., a liczba klientów – wzrosnąć o 1 milion netto. – Obserwujemy rynek i dopasowujemy się do zachodzących zmian. Obecnie blisko 60 proc. klientów korzysta z oferty więcej niż jednego banku. Zmienia się również struktura wiekowa odbiorców naszych usług, więcej jest osób starszych, ale też i tych młodszych. Traktujemy to jako szansę na wzrost – zaznaczył prezes Gdański.
BNP Paribas stawia tu też na dalszą budowę rozpoznawalności marki, poprawę jakości codziennej obsługi, wykorzystanie nowych technologii i AI, cyberbezpieczeństwo, itp.
W ramach filaru Impact bank skupi się na wspieraniu klientów w procesach zrównoważonej transformacji. Najważniejsze obszary działania to transformacja energetyczna, dekarbonizacja oraz wspieranie sektora rolno-spożywczego. Plan zakłada 25 mld zł nowej sprzedaży kredytów powiązanych ze zrównoważonym rozwojem.
Cele w filarze Streamline związane są ze zwiększeniem efektywności działania, również przy wykorzystaniu nowych technologii. Chodzi tu o optymalizację kosztów, wzmacnianie skuteczności sprzedaży, jak i wyższą efektywność w zarządzaniu ryzykiem.
– Nasza strategia oparta jest na wzroście organicznym. Nie planujemy nabyć innego banku, nie w najbliższej przyszłości – mówił prezes Gdański. – Jesteśmy częścią wiodącej międzynarodowej grupy finansowej i jednym z liderów zrównoważonego finansowania. Chcemy pozostać zaufanym partnerem dla naszych klientów, dzięki połączeniu mocnego osadzenia na lokalnym rynku z globalnymi doświadczeniami oraz rozwiązaniami Grupy BNP Paribas – zaznaczył.
