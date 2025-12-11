– Nasza strategia „Accelerate 2030” to krok naprzód, przyspieszenie wzrostu we wszystkich obszarach, innowacje technologiczne oparte na AI, poprawa efektywności – przekonywał Przemek Gdański, prezes BNP Paribas BP podczas czwartkowej prezentacji planów rozwojowych banku na lata 2026-2030. Symbolem tej strategii ma być szybki, zielony i ekologiczny pociąg zmierzający w przyszłość.

Ambitne cele finansowe i wzrost liczby klientów

Zamierzenia BNP Paribas BP są dosyć ambitne. Jako główne cele wskazano dynamiczny wzrost liczby klientów detalicznych, wzrost udziału w rynku kredytów korporacyjnych do 10 proc. z 8 proc. obecnie, wzrost przychodów o 6 proc. średniorocznie, czy wskaźnik zwrotu na kapitale ROTE na poziomie 22 proc.

Bank obiecuje też silne odbicie zysku netto w każdym okresie po 2026 roku, pomimo niższych stóp procentowych NBP oraz wzrostu stawki CIT dla sektora bankowego od przyszłego roku. Poziom wypłaty dywidendy ma wzrosnąć do 75 proc. zysku w 2030 r. wobec 50 proc. obecnie. – W efekcie dywidenda wypłacana na akcje powinna być dwukrotnie wyższa niż obecnie – ocenił Piotr Konieczny, wiceprezes BNP Paribas BP.

Trzy filary rozwoju

Nowa strategia banku opiera się na trzech filarach – Expand, Streamline i Impact. Pierwszy filar zakłada w szczególności zwiększenie bazy klientów, w zasadzie w każdym segmencie.