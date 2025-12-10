Perspektywy bankowości prywatnej w Polsce. AI lepiej dopasuje usługi?

Polska gospodarka rozwija się najszybciej w UE, społeczeństwo jest coraz zamożniejsze, rośnie też grupa osób najbogatszych. Według różnych szacunków liczba osób posiadających majątek o wartości powyżej 1 mln dol. sięga od ponad 20 tys. do nawet 85 tys. Nic dziwnego, że i usługi bankowości prywatnej mają się całkiem nieźle.

Długoterminowy trend

– Polski rynek private bankingu jest w bardzo dobrej formie i ma solidne perspektywy wzrostu – ocenia Michał Walęczak, dyrektor Centrum Bankowości Prywatnej w Banku Pekao. – Widzimy stabilny przyrost zarówno liczby klientów, jak i wartości aktywów, a dzisiejsze fundamenty – w szczególności transformacja pokoleniowa i szybka profesjonalizacja usług – tworzą długoterminowy trend – zaznacza.

– Rynek bankowości prywatnej w Polsce jest obecnie w dynamicznej fazie rozwoju. Rośnie liczba osób bogatych, a wraz z tym – potencjalnych klientów tego segmentu – zauważa też Romana Kłysz-Rakowska, dyrektorka Departamentu Sprzedaży Wealth Management w Santander Bank Polska.

Według prognozy Mastercard do 2030 r. liczba milionerów w Polsce się potroi, co jest oczywiście – jak zaznaczają bankowcy – bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość.

Kim są polscy milionerzy i jaki jest ich majątek?

Według badania ING Banku Śląskiego „Oblicza polskiej zamożności” rodzimi milionerzy to dosyć zróżnicowana grupa. Są tu też osoby bardzo młode, choć przeważają ci dojrzali i starsi; najwięcej jest mężczyzn, ale mniej więcej jedną trzecią stanowią kobiety.