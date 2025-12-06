Rzeczpospolita
Państwo w państwie. Prokuratura, policja i oszukani klienci banku

Emilia i Piotr Śledziowie od 2019 roku regularnie spłacają kredyt, który – jak twierdzą – w ogóle nie został im udzielony przez bank. Pieniądze przekazała im w foliowej reklamówce dyrektorka placówki, twierdząc, że „pożyczyła je od swojego wujka”.

Publikacja: 06.12.2025 16:06

Emilia i Piotr Śledziowie regularnie spłacają kredyt, który - jak się okazało - w ogóle nie pochodził z banku.

Foto: Adobe Stock

Dziś małżeństwo żyje w strachu, że ich raty mogą nie trafiać na żadne oficjalne konto, a kredyt w rzeczywistości nie jest spłacany. Obawiają się, że nieprawidłowo zaksięgowane wpłaty doprowadzą do powstania zaległości, a w konsekwencji - do działań komorniczych i zajęcia ich mieszkania oraz lokalu fryzjerskiego, które stanowią zabezpieczenie zobowiązania. 

Kredyt, który nie pochodził z banku

Prokuratura prowadzi śledztwo, lecz jego tempo nie daje im nadziei na szybkie wyjaśnienie sprawy. Emilia i Piotr Śledziowie wciąż nie wiedzą, jak potoczy się ich los. Od 2019 roku regularnie spłacają kredyt, który - jak się okazało - w ogóle nie pochodził z banku. Pieniądze otrzymali w foliowej reklamówce. Jak ustalili, miała ona pożyczyć je od własnego wujka. Prokuratura prowadzi śledztwo, ale tempo podejmowanych czynności nie napawa ich nadzieją na szybkie rozstrzygnięcie. Przeprowadzone przez naszą reporterkę śledztwo dziennikarskie, rzuca światło na poważne naruszenia prawa i zaufania społecznego.

Przez wiele tygodni klienci nie mogli uzyskać dostępu do pełnej historii swoich kredytów i rachunków. Bank zmienił system operacyjny, co - według naszych rozmówców - może służyć zatarciu śladów nieprawidłowości. Organy nadzoru finansowego twierdzą, że nie mają narzędzi, by interweniować.

Wszystko wskazuje na to, że rodziny policjantów z lokalnej komendy są zatrudniane w banku. Funkcjonariusz prowadzący śledztwo w sprawie małżeństwa Państwa Śledziów przyznał podczas przesłuchania, że prywatnie zna dyrektorkę banku. Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach, potwierdza, że członkowie jej rodziny pracują w banku, ale twierdzi, że nie ma to wpływu na prowadzone postępowanie.

Darowizny banku na rzecz policji

Tymczasem trzy niezależne od siebie źródła potwierdzają przekazywanie przez bank darowizn na rzecz lokalnej komendy policji. Komenda oficjalnie temu zaprzecza. Wizytator Prokuratury Okręgowej w Radomiu tłumaczy, że prokuratura nie sprawdza takich informacji, bo nie ma do tego uprawnień ze względu na tajemnicę bankową.

Najpoważniejsze pytania dotyczą jednak kredytu zaciągniętego najprawdopodobniej przez córkę prezes banku. Jak twierdzą nasze źródła, wielomilionowa pożyczka miała zostać udzielona, mimo że kobieta zalegała powyżej 100 tysięcy złotych i miała posiadać zajęcie komornicze na koncie. Czy w tej sprawie zabrakło podstawowych zabezpieczeń: hipoteki, wyceny nieruchomości, zaświadczenia o niezaleganiu?

Ile pięter ma gmach złożony z powiązań, nieprawidłowości i układów? I dlaczego na jego szczycie znajdują się tragedie klientów, którzy zostali wykorzystani bez mrugnięcia okiem?

Więcej w najbliższym odcinku programu „Państwo w Państwie” w Polsacie w niedzielę o 19:30.

