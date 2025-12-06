Z tego artykułu się dowiesz: W jakich okolicznościach w Lubartowie ogłoszono alarm?

Co o sprawie powiedział przedstawiciel władz wojewódzkich?

Ile środków napadu powietrznego w nocy Rosja użyła przeciwko Ukrainie?

Co było celem rosyjskiego ataku?

Jakie działania podjęło w związku z sytuacją polskie wojsko?

W sobotę rano w kilku gminach na terenie powiatu lubartowskiego uruchomiono dźwiękowe sygnały ostrzegawcze. Informacje na ten temat w mediach społecznościowych podał burmistrz Lubartowa Krzysztof Paśnik.

„Szanowni państwo, po otrzymaniu sygnału z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgodnie z obowiązującymi procedurami uruchomiliśmy w mieście Lubartów sygnały ostrzegawcze. Syreny zostały uruchomione w związku z bieżącą sytuacją w Ukrainie” – napisał na Facebooku samorządowiec.

Alarm powietrzny w Lubartowie. W sobotni poranek zawyły syreny

Według informacji RMF FM, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubartowie miało otrzymać z innego powiatu ostrzeżenie, że do miasta zbliża się jakiś obiekt. Stacja podała, że weryfikacja doniesień, w której brał udział Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, trwała prawie półtorej godziny.