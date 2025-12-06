Aktualizacja: 06.12.2025 14:41 Publikacja: 06.12.2025 13:38
W sobotę rano w kilku gminach na terenie powiatu lubartowskiego uruchomiono dźwiękowe sygnały ostrzegawcze. Informacje na ten temat w mediach społecznościowych podał burmistrz Lubartowa Krzysztof Paśnik.
„Szanowni państwo, po otrzymaniu sygnału z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgodnie z obowiązującymi procedurami uruchomiliśmy w mieście Lubartów sygnały ostrzegawcze. Syreny zostały uruchomione w związku z bieżącą sytuacją w Ukrainie” – napisał na Facebooku samorządowiec.
Według informacji RMF FM, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubartowie miało otrzymać z innego powiatu ostrzeżenie, że do miasta zbliża się jakiś obiekt. Stacja podała, że weryfikacja doniesień, w której brał udział Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, trwała prawie półtorej godziny.
Ostatecznie zagrożenie nie zostało potwierdzone, a alarm odwołano.
– Czekamy na szczegółowy raport w tej sprawie z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie – powiedział w rozmowie z polsatnews.pl Maciej Bubicz, rzecznik prasowy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Według jego relacji, syreny zawyły mniej więcej o tej samej porze na terenie całego powiatu. Bubicz dodał, że gminy uruchomiły alarm na polecenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a sytuacja miała miejsce w sobotę w godzinach porannych.
Rzecznik powiedział Polsatowi, że w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w sobotę urząd przekazał komunikat „o realnym zagrożeniu dla Rzeczpospolitej z powietrza, co skutkowało wdrożeniem procedury SPO-13”.
W rozmowie z TVN24 Bubicz podkreślił, że ze strony RCB i wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego nie było komunikatu o uruchomieniu syren alarmowych, a powiatowe centrum samodzielnie podjęło decyzję. – Wojewoda oczekuje teraz na raport na jakiej podstawie uruchomiono syreny, ma być pilnie przygotowany – oświadczył rzecznik.
W Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego procedura SPO-13 oznacza „ostrzeganie i alarmowanie wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza”. RMF FM podało, że wojewoda lubelski Krzysztof Komorski chce omówić sobotni incydent z władzami samorządowymi oraz urzędnikami odpowiadającymi za zarządzanie kryzysowe. Do spotkania ze starostami i osobami zarządzającymi Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego ma dojść w poniedziałek. Sprawdzone ma zostać, na jakiej podstawie ogłoszono alarm i czy procedury zadziałały prawidłowo.
W serwisie internetowym powiatu lubartowskiego w sobotę opublikowano komunikat dotyczący uruchomienia sygnałów alarmowych. Podano w nim, że Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubartowie o godz. 5.30 odebrało „drogą streamingową komunikat o natychmiastowym zagrożeniu uderzeniami z powietrza dla powiatu lubartowskiego”. Tekst głosi, że PCZK Lubartów podjęło decyzję o uruchomieniu procedury SPO-13, „informując pracowników kryzysowych z miast/gmin z terenu powiatu lubartowskiego o konieczności uruchomienia syren alarmowych”.
„Po przybyciu na miejsce prowadzenia nasłuchu w radiowej sieci ostrzegania, tj. do starostwa powiatowego w Lubartowie pracownicy PCZK Lubartów skontaktowali się telefonicznie z dyżurnym WCZK w Lublinie w celu zweryfikowania komunikatu o natychmiastowym zagrożeniu z powietrza dla powiatu lubartowskiego. Dyżurny WCZK w Lublinie nie potwierdził informacji o natychmiastowym zagrożeniu z powietrza. Po otrzymaniu tej informacji pracownicy PCZK Lubartów nawiązali ponowny kontakt telefoniczny z pracownikami z miast/gmin z terenu powiatu lubartowskiego z poleceniem odwołania zagrożenia poprzez ponowne uruchomienie syren alarmowych” – czytamy.
W oświadczeniu napisano, że syreny alarmowe ostrzegające o natychmiastowym zagrożeniu z powietrza uruchomione zostały na terenie dziewięciu gmin powiatu lubartowskiego: Lubartowa, Ostrowa Lubelskiego, Uścimowa, Firlej, Michowa, Kamionki, Abramowa, Jeziorzan i Niedźwiady). Z tekstu wynika, że uruchomienie procedury SPO-13 nie wynikało z potwierdzonych w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie informacji systemowych, ale z „niezweryfikowanych informacji odebranych drogą nasłuchu streamingowego”. „Powyższy błąd spowodowany był czynnikiem ludzkim” – czytamy.
W nocy z 5 na 6 grudnia Rosja przeprowadziła zmasowany atak powietrzny na cele na Ukrainie. Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy podało, że od godz. 18.00 w piątek do 10.00 w sobotę Rosjanie użyli 704 środków napadu powietrznego: 51 pocisków rakietowych różnych typów oraz 653 dronów m.in. typu Szahid. Według relacji strony ukraińskiej, obrona powietrzna zneutralizowała 615 celów (jeden pocisk balistyczny, 29 pocisków manewrujących i 585 bezzałogowców). Na Ukrainie uderzenia rosyjskich pocisków i 60 dronów odnotowano w 29 lokalizacjach.
W nocy polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, „rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej”. „Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” – brzmiał komunikat, w którym zaznaczono, że działania mają charakter prewencyjny i mają na celu zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej. Po kilku godzinach wojsko podało, że samoloty wróciły do baz oraz że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podał w mediach społecznościowych, że głównym celem rosyjskiego ataku na Ukrainę były obiekty systemu energetycznego. Ukraińskie władze przekazały, że osiem osób zostało rannych, nikt nie zginął. „Niestety, są zniszczenia” – napisał Zełenski, dodając, że w mieście Fastów (obwód kijowski) w wyniku uderzenia dronem spłonął budynek dworca kolejowego. „Były też uderzenia w zakłady przemysłowe i budynki mieszkalne w obwodzie kijowskim” – zaznaczył.
