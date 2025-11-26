Do sprawy w rozmowie z TVN25 odniósł się także prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej. „W ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokurator wydał postanowienie o żądaniu wydania rzeczy od Fundacji Lux Veritatis. Dotyczy ono dokumentacji związanej z dotacją z Funduszu Sprawiedliwości. Realizację postanowienia o żądaniu wydania rzeczy, a w razie potrzeby także o przeszukaniu, zlecono CBA” — przekazał.

Prowadzona przez Tadeusza Rydzyka fundacja Lux Veritatis miała otrzymać z Funduszu Sprawiedliwości 12 mln zł. Środki te przekazane zostały m.in. na produkcję audycji w Telewizji Trwam. Opłacano z nich także wynagrodzenia prawników oraz wynajem biura w toruńskiej uczelni Rydzyka.

Agenci CBA w fundacji Rydzyka. To nie pierwszy raz

Nie jest to pierwszy raz, kiedy funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie prokuratury przeszukiwali obiekty fundacji Lux Veritatis, której prezesem jest Tadeusz Rydzyk. Doszło do tego także w grudniu ubiegłego roku.

„Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci CBA wykonują dzisiaj czynności procesowe w obiektach Fundacji Lux Veritatis w Warszawie, Toruniu i Wrocławiu”– przekazał wtedy na X Jacek Dobrzański, rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych i administracji.