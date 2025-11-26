Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Kolejna wizyta funkcjonariuszy CBA w siedzibie fundacji Tadeusza Rydzyka

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego pojawili się w siedzibie Fundacji Lux Veritatis, prowadzonej przez Tadeusza Rydzyka – poinformował Tomasz Siemoniak.

Publikacja: 26.11.2025 21:08

Dyrektor Radia Maryja Tadeusz Rydzyk

Dyrektor Radia Maryja Tadeusz Rydzyk

Foto: PAP/Waldemar Deska

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie działania podjęło Centralne Biuro Antykorupcyjne względem Fundacji Lux Veritatis?
  • Jakie zamierzenia śledcze prowadzi prokuratura w odniesieniu do Funduszu Sprawiedliwości?
  • Dlaczego fundacja Tadeusza Rydzyka znalazła się pod lupą organów ścigania?
  • Jakie zarzuty są przedmiotem śledztwa Prokuratury Krajowej dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości?
  • Jakie były wcześniejsze interwencje CBA w fundacji Lux Veritatis?

Tomasz Siemoniak – od 2023 r. koordynator służb specjalnych, wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji, a w przeszłości minister obrony narodowej – przekazał informację o fundacji Tadeusza Rydzyka za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

Czytaj więcej

Tadeusz Rydzyk
Kościół
Kolejny rekord fundacji ojca Tadeusza Rydzyka. Podatnicy hojni jak nigdy

CBA weszło do fundacji Tadeusza Rydzyka 

„CBA na zlecenie prokuratury weszło do fundacji Tadeusza Rydzyka z żądaniem wydania rzeczy do śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Nie ma świętych krów” – czytamy we wpisie opublikowanym przez polityka w serwisie X. 

Reklama
Reklama

Do sprawy w rozmowie z TVN25 odniósł się także prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej. „W ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokurator wydał postanowienie o żądaniu wydania rzeczy od Fundacji Lux Veritatis. Dotyczy ono dokumentacji związanej z dotacją z Funduszu Sprawiedliwości. Realizację postanowienia o żądaniu wydania rzeczy, a w razie potrzeby także o przeszukaniu, zlecono CBA” — przekazał.

Prowadzona przez Tadeusza Rydzyka fundacja Lux Veritatis miała otrzymać z Funduszu Sprawiedliwości 12 mln zł. Środki te przekazane zostały m.in. na produkcję audycji w Telewizji Trwam. Opłacano z nich także wynagrodzenia prawników oraz wynajem biura w toruńskiej uczelni Rydzyka.

Czytaj więcej

O. Rydzyk: Nasza uczelnia nie ma dotacji rządowych
Kościół
O. Rydzyk: Nasza uczelnia nie ma dotacji rządowych

Agenci CBA w fundacji Rydzyka. To nie pierwszy raz 

Nie jest to pierwszy raz, kiedy funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie prokuratury przeszukiwali obiekty fundacji Lux Veritatis, której prezesem jest Tadeusz Rydzyk. Doszło do tego także w grudniu ubiegłego roku. 

„Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci CBA wykonują dzisiaj czynności procesowe w obiektach Fundacji Lux Veritatis w Warszawie, Toruniu i Wrocławiu”– przekazał wtedy na X Jacek Dobrzański, rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych i administracji. 

Reklama
Reklama

Funkcjonariusze zarekwirowali wówczas dokumenty, nośniki elektroniczne w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w związku ze śledztwem ws. przekroczenia uprawnień przez byłego ministra kultury Piotra Glińskiego. Chodziło o finansowanie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” w Toruniu.

8 grudnia b.r. Tadeusz Rydzyk został wezwany do prokuratury na przesłuchanie w tej sprawie. 

Czytaj więcej

O. Rydzyk: Nasza uczelnia nie ma dotacji rządowych
Kościół
O. Rydzyk: Nasza uczelnia nie ma dotacji rządowych

Afera ws. Funduszu Sprawiedliwości

Śledztwo Prokuratury Krajowej ws. Funduszu Sprawiedliwości trwa od lutego 2024 r. Obejmuje ono wiele wątków – m.in. dotyczących przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ministra sprawiedliwości oraz urzędników resortu, którzy byli odpowiedzialni za pieniądze z funduszu.

O nieprawidłowościach w wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości szeroko rozpisywała się Najwyższa Izba Kontroli. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Służby Mundurowe Osoby Tadeusz Rydzyk Organizacje Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA)

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie działania podjęło Centralne Biuro Antykorupcyjne względem Fundacji Lux Veritatis?
  • Jakie zamierzenia śledcze prowadzi prokuratura w odniesieniu do Funduszu Sprawiedliwości?
  • Dlaczego fundacja Tadeusza Rydzyka znalazła się pod lupą organów ścigania?
  • Jakie zarzuty są przedmiotem śledztwa Prokuratury Krajowej dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości?
  • Jakie były wcześniejsze interwencje CBA w fundacji Lux Veritatis?
Pozostało jeszcze 89% artykułu

Tomasz Siemoniak – od 2023 r. koordynator służb specjalnych, wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji, a w przeszłości minister obrony narodowej – przekazał informację o fundacji Tadeusza Rydzyka za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

CBA weszło do fundacji Tadeusza Rydzyka 

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Materiał Promocyjny
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Funkcjonariusz Straży Granicznej na przejściu w Sławatyczach
Służby
Aleksander Łukaszenko przegrywa na polsko-białoruskiej granicy. To koniec wojny hybrydowej?
Funkcjonariusze CBŚP
Służby
Kontrowersyjna reforma w policji. Czy likwidacja CBŚP nie jest błędem?
Podsumowanie wspólnych działań Policji i Straży Granicznej zw. z zatrzymaniem osób poszukiwanych - k
Służby
„Nigdzie w Polsce się nie ukryjecie”. Szef MSWiA z komunikatem do przestępców
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowe
Służby
Dywersja na kolei. Prokuratura wszczyna śledztwo ws. aktów terroryzmu, Donald Tusk zapowiada inny ruch
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama