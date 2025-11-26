Aktualizacja: 26.11.2025 21:37 Publikacja: 26.11.2025 21:08
Dyrektor Radia Maryja Tadeusz Rydzyk
Foto: PAP/Waldemar Deska
Tomasz Siemoniak – od 2023 r. koordynator służb specjalnych, wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji, a w przeszłości minister obrony narodowej – przekazał informację o fundacji Tadeusza Rydzyka za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Czytaj więcej
Związana z toruńskim redemptorystą Fundacja Nasza Przyszłość w ciągu dwóch lat podwoiła wpływy z...
„CBA na zlecenie prokuratury weszło do fundacji Tadeusza Rydzyka z żądaniem wydania rzeczy do śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Nie ma świętych krów” – czytamy we wpisie opublikowanym przez polityka w serwisie X.
Do sprawy w rozmowie z TVN25 odniósł się także prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej. „W ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokurator wydał postanowienie o żądaniu wydania rzeczy od Fundacji Lux Veritatis. Dotyczy ono dokumentacji związanej z dotacją z Funduszu Sprawiedliwości. Realizację postanowienia o żądaniu wydania rzeczy, a w razie potrzeby także o przeszukaniu, zlecono CBA” — przekazał.
Prowadzona przez Tadeusza Rydzyka fundacja Lux Veritatis miała otrzymać z Funduszu Sprawiedliwości 12 mln zł. Środki te przekazane zostały m.in. na produkcję audycji w Telewizji Trwam. Opłacano z nich także wynagrodzenia prawników oraz wynajem biura w toruńskiej uczelni Rydzyka.
Czytaj więcej
- Jeżeli jesteś Polakiem, katolikiem, zależy ci na przyszłości Polski, chcesz zrobić coś dobrego...
Nie jest to pierwszy raz, kiedy funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie prokuratury przeszukiwali obiekty fundacji Lux Veritatis, której prezesem jest Tadeusz Rydzyk. Doszło do tego także w grudniu ubiegłego roku.
„Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci CBA wykonują dzisiaj czynności procesowe w obiektach Fundacji Lux Veritatis w Warszawie, Toruniu i Wrocławiu”– przekazał wtedy na X Jacek Dobrzański, rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Funkcjonariusze zarekwirowali wówczas dokumenty, nośniki elektroniczne w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w związku ze śledztwem ws. przekroczenia uprawnień przez byłego ministra kultury Piotra Glińskiego. Chodziło o finansowanie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” w Toruniu.
8 grudnia b.r. Tadeusz Rydzyk został wezwany do prokuratury na przesłuchanie w tej sprawie.
Czytaj więcej
- Jeżeli jesteś Polakiem, katolikiem, zależy ci na przyszłości Polski, chcesz zrobić coś dobrego...
Śledztwo Prokuratury Krajowej ws. Funduszu Sprawiedliwości trwa od lutego 2024 r. Obejmuje ono wiele wątków – m.in. dotyczących przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ministra sprawiedliwości oraz urzędników resortu, którzy byli odpowiedzialni za pieniądze z funduszu.
O nieprawidłowościach w wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości szeroko rozpisywała się Najwyższa Izba Kontroli.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tomasz Siemoniak – od 2023 r. koordynator służb specjalnych, wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji, a w przeszłości minister obrony narodowej – przekazał informację o fundacji Tadeusza Rydzyka za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Polacy coraz bardziej obawiają się o zdrowie i stabilność finansową, ale rzadko podejmują konkretne działania, by je chronić. Warta odpowiada na te potrzeby nową ofertą ubezpieczeń na życie, zapewniając realne wsparcie od pierwszego dnia choroby.
Białoruskie służby nie potrafią już skutecznie przepchnąć do Polski nielegalnych migrantów – twierdzą rządowe źr...
Nowo utworzone Narodowe Biuro Śledcze ma być batem na zorganizowaną przestępczość, rozwijającą skrzydła w cyberp...
Podczas trzech wspólnych akcji policji i Straży Granicznej w tym roku zatrzymano prawie 5 tys. osób – przekazał...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
W sprawie aktów dywersji na trasie kolejowej Warszawa-Lublin odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie rządowego Kom...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas