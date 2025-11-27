Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Odmowa prezydenta Karola Nawrockiego. Nie przyznał orderów i odznaczeń w służbach specjalnych

Prezydent Karol Nawrocki nie zgodził się nie tylko na awanse w służbach specjalnych, lecz także odrzucił 130 wniosków o odznaczenia dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ustalił portal TVN24.pl. Podobne decyzje miały dotyczyć funkcjonariuszy i żołnierzy wojskowych służb specjalnych.

Publikacja: 27.11.2025 07:53

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki

Foto: PAP/Rafał Guz

Przemysław Malinowski

Według źródeł TVN24 prezydent odrzucił zarówno wnioski o pierwsze stopnie oficerskie, jak i „solidnie umotywowane” wnioski o ordery i odznaczenia. Z powodu decyzji prezydenta ma panować frustracja wśród funkcjonariuszy i żołnierzy czterech służb specjalnych – Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

Odrzucone odznaczenia dla ABW i służb wojskowych

Zgodnie z utrwaloną praktyką głowa państwa przyznaje odznaczenia funkcjonariuszom i wojskowym służb specjalnych w listopadzie, na Święto Niepodległości. Choć szczegółowe uzasadnienia przygotowują poszczególni ministrowie, ostateczna decyzja należy do prezydenta.

Według nieoficjalnych informacji odmowa dotyczyła również funkcjonariuszy zaangażowanych w działania przeciw dywersji na rzecz wrogich państw.

Czytaj więcej

Karol Nawrocki
Polityka
Sondaż: Prezydent odmawia nominacji sędziów i oficerów wywiadu. Jak oceniają to Polacy?

Z obu wojskowych służb dotarło potwierdzenie, że także ich wnioski o odznaczenia zostały odrzucone. – Do SKW wróciły podpisane zaledwie trzy wnioski, i to te skierowane jeszcze do prezydenta Andrzeja Dudy, głównie dotyczące odznaczeń pamiątkowych – przekazał informator z jednej ze służb.

Reklama
Reklama

Frustracja w szeregach służb po decyzji Karola Nawrockiego

W kilku służbach kierownictwo spotykało się z młodymi funkcjonariuszami, którzy czują się pokrzywdzeni. Takie spotkanie przeprowadził m.in. gen. Jarosław Stróżyk, szef SKW. – Nigdzie nie słyszałem choćby cienia zrozumienia dla tej sytuacji. Podporucznicy po prostu nie rozumieją, za co są karani – mówi doświadczony funkcjonariusz, cytowany przez TVN24.

Kancelaria Prezydenta nie odpowiedziała na pytania dotyczące powodów odmowy.

Czytaj więcej

Karol Nawrocki zablokował nominacje 46 sędziów. Czy prezydent mógł to zrobić?
Sądy i trybunały
Karol Nawrocki zablokował nominacje 46 sędziów. Czy prezydent mógł to zrobić?

Poseł PSL Marek Biernacki, były koordynator służb specjalnych, nie kryje krytyki. – Brak nominacji i odznaczeń rani funkcjonariuszy, którzy codziennie są na pierwszej linii hybrydowej wojny. Nie rozumiem działań prezydenta. Są irracjonalne i małostkowe – powiedział.

Jak wskazują rozmówcy, w ABW i SKW kończą się kursy oficerskie, a ich absolwenci powinni otrzymać nominacje od prezydenta. Jeszcze trudniejsza może być sytuacja Szkoły Wywiadu w Kiejkutach, gdzie szkoleni są przyszli oficerowie służb wywiadowczych. – Nikt nie wie, co będzie, gdy premier wyśle do prezydenta wnioski o ich nominacje – słyszy TVN24.

Sprawa pierwszych stopni oficerskich dla 136 funkcjonariuszy ABW wydaje się przesądzona. Minister koordynator Tomasz Siemoniak poinformował w środę, że wniosek został odesłany przez Kancelarię Prezydenta, co uznał za „ostateczną negatywną odpowiedź”. Siemoniak ocenił, że prezydent „karze kandydatów na oficerów” i wyraził nadzieję, że „nastąpi refleksja”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Wojsko Osoby Organizacje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) Karol Nawrocki

Według źródeł TVN24 prezydent odrzucił zarówno wnioski o pierwsze stopnie oficerskie, jak i „solidnie umotywowane” wnioski o ordery i odznaczenia. Z powodu decyzji prezydenta ma panować frustracja wśród funkcjonariuszy i żołnierzy czterech służb specjalnych – Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

Odrzucone odznaczenia dla ABW i służb wojskowych

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Materiał Promocyjny
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Sondaż: Niejednoznaczna ocena działań państwa po dywersji na torach
Służby
Sondaż: Niejednoznaczna ocena działań państwa po dywersji na torach
Dyrektor Radia Maryja Tadeusz Rydzyk
Służby
Kolejna wizyta funkcjonariuszy CBA w siedzibie fundacji Tadeusza Rydzyka
Funkcjonariusz Straży Granicznej na przejściu w Sławatyczach
Służby
Aleksander Łukaszenko przegrywa na polsko-białoruskiej granicy. To koniec wojny hybrydowej?
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Funkcjonariusze CBŚP
Służby
Kontrowersyjna reforma w policji. Czy likwidacja CBŚP nie jest błędem?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama