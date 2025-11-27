Aktualizacja: 27.11.2025 09:00 Publikacja: 27.11.2025 07:53
Prezydent Karol Nawrocki
Foto: PAP/Rafał Guz
Według źródeł TVN24 prezydent odrzucił zarówno wnioski o pierwsze stopnie oficerskie, jak i „solidnie umotywowane” wnioski o ordery i odznaczenia. Z powodu decyzji prezydenta ma panować frustracja wśród funkcjonariuszy i żołnierzy czterech służb specjalnych – Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.
Zgodnie z utrwaloną praktyką głowa państwa przyznaje odznaczenia funkcjonariuszom i wojskowym służb specjalnych w listopadzie, na Święto Niepodległości. Choć szczegółowe uzasadnienia przygotowują poszczególni ministrowie, ostateczna decyzja należy do prezydenta.
Według nieoficjalnych informacji odmowa dotyczyła również funkcjonariuszy zaangażowanych w działania przeciw dywersji na rzecz wrogich państw.
Czytaj więcej
„Prezydent Karol Nawrocki odmówił nominacji oficerów wywiadu na pierwszy stopień oficerski i 46 s...
Z obu wojskowych służb dotarło potwierdzenie, że także ich wnioski o odznaczenia zostały odrzucone. – Do SKW wróciły podpisane zaledwie trzy wnioski, i to te skierowane jeszcze do prezydenta Andrzeja Dudy, głównie dotyczące odznaczeń pamiątkowych – przekazał informator z jednej ze służb.
W kilku służbach kierownictwo spotykało się z młodymi funkcjonariuszami, którzy czują się pokrzywdzeni. Takie spotkanie przeprowadził m.in. gen. Jarosław Stróżyk, szef SKW. – Nigdzie nie słyszałem choćby cienia zrozumienia dla tej sytuacji. Podporucznicy po prostu nie rozumieją, za co są karani – mówi doświadczony funkcjonariusz, cytowany przez TVN24.
Kancelaria Prezydenta nie odpowiedziała na pytania dotyczące powodów odmowy.
Czytaj więcej
Prezydent ma prawo odmówić powołania sędziów, ale może to zrobić w wyjątkowych sytuacjach, a jego...
Poseł PSL Marek Biernacki, były koordynator służb specjalnych, nie kryje krytyki. – Brak nominacji i odznaczeń rani funkcjonariuszy, którzy codziennie są na pierwszej linii hybrydowej wojny. Nie rozumiem działań prezydenta. Są irracjonalne i małostkowe – powiedział.
Jak wskazują rozmówcy, w ABW i SKW kończą się kursy oficerskie, a ich absolwenci powinni otrzymać nominacje od prezydenta. Jeszcze trudniejsza może być sytuacja Szkoły Wywiadu w Kiejkutach, gdzie szkoleni są przyszli oficerowie służb wywiadowczych. – Nikt nie wie, co będzie, gdy premier wyśle do prezydenta wnioski o ich nominacje – słyszy TVN24.
Sprawa pierwszych stopni oficerskich dla 136 funkcjonariuszy ABW wydaje się przesądzona. Minister koordynator Tomasz Siemoniak poinformował w środę, że wniosek został odesłany przez Kancelarię Prezydenta, co uznał za „ostateczną negatywną odpowiedź”. Siemoniak ocenił, że prezydent „karze kandydatów na oficerów” i wyraził nadzieję, że „nastąpi refleksja”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Według źródeł TVN24 prezydent odrzucił zarówno wnioski o pierwsze stopnie oficerskie, jak i „solidnie umotywowane” wnioski o ordery i odznaczenia. Z powodu decyzji prezydenta ma panować frustracja wśród funkcjonariuszy i żołnierzy czterech służb specjalnych – Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Polacy coraz bardziej obawiają się o zdrowie i stabilność finansową, ale rzadko podejmują konkretne działania, by je chronić. Warta odpowiada na te potrzeby nową ofertą ubezpieczeń na życie, zapewniając realne wsparcie od pierwszego dnia choroby.
Polacy bardzo niejednoznacznie oceniają reakcję państwa na działania dywersyjne na linii kolejowej Warszawa–Lubl...
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego pojawili się w siedzibie Fundacji Lux Veritatis, prowadzonej...
Białoruskie służby nie potrafią już skutecznie przepchnąć do Polski nielegalnych migrantów – twierdzą rządowe źr...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Nowo utworzone Narodowe Biuro Śledcze ma być batem na zorganizowaną przestępczość, rozwijającą skrzydła w cyberp...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas