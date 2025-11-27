Według źródeł TVN24 prezydent odrzucił zarówno wnioski o pierwsze stopnie oficerskie, jak i „solidnie umotywowane” wnioski o ordery i odznaczenia. Z powodu decyzji prezydenta ma panować frustracja wśród funkcjonariuszy i żołnierzy czterech służb specjalnych – Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

Odrzucone odznaczenia dla ABW i służb wojskowych

Zgodnie z utrwaloną praktyką głowa państwa przyznaje odznaczenia funkcjonariuszom i wojskowym służb specjalnych w listopadzie, na Święto Niepodległości. Choć szczegółowe uzasadnienia przygotowują poszczególni ministrowie, ostateczna decyzja należy do prezydenta.

Według nieoficjalnych informacji odmowa dotyczyła również funkcjonariuszy zaangażowanych w działania przeciw dywersji na rzecz wrogich państw.

Z obu wojskowych służb dotarło potwierdzenie, że także ich wnioski o odznaczenia zostały odrzucone. – Do SKW wróciły podpisane zaledwie trzy wnioski, i to te skierowane jeszcze do prezydenta Andrzeja Dudy, głównie dotyczące odznaczeń pamiątkowych – przekazał informator z jednej ze służb.