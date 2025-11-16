Reklama
Sondaż: Prezydent odmawia nominacji sędziów i oficerów wywiadu. Jak oceniają to Polacy?

„Prezydent Karol Nawrocki odmówił nominacji oficerów wywiadu na pierwszy stopień oficerski i 46 sędziów na wyższe stanowiska. Jak ocenia Pani/Pan te decyzje?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 16.11.2025 07:59

Karol Nawrocki

Karol Nawrocki

Foto: PAP, Przemysław Piątkowski

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Karol Nawrocki odmówił nominacji funkcjonariuszom wywiadu na pierwszy stopień oficerski?
  • Jak prezydent uzasadnił odmowę nominacji dla 46 sędziów?
  • Jak Polacy ocenia działania prezydenta Nawrockiego w kwestii nominacji?

Donald Tusk poinformował o tym, że Karol Nawrocki odmówił 7 listopada, z nieznanego mu powodu, podpisania nominacji na pierwszy stopień oficerski dla 136 funkcjonariuszy wywiadu. W odpowiedzi prezydent wyjaśnił, że podjął taką decyzję, ponieważ „Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z Prezydentem RP”. Istotą sprawy jest spór kompetencyjny między rządem a prezydentem – rząd podkreśla, że szefowie służb odpowiadają przed premierem, a prezydent otrzymuje wszelkie niezbędne informacje dotyczące działania służb od rządu, a nie bezpośrednio od ich szefów. Z kolei Kancelaria Prezydenta zarzuca rządowi, że ten nie przekazuje prezydentowi wszystkich informacji.

Dlaczego prezydent Karol Nawrocki odmówił nominacji 46 sędziom oraz 136 funkcjonariuszom wywiadu?

– Wydawało mi się do zeszłego tygodnia niemożliwe, że prezydent może odmówić nominacji na pierwszy stopień oficerski. To jest rzecz zupełnie poza polityką, to są młodzi funkcjonariusze. W żaden sposób, wydawało mi się, nie można tego podważyć. Na tej linii prezydent–służby specjalne to był moment przesilenia. Prezydent otrzymuje wszystkie informacje, tak jak poprzednicy – mówił przed kilkoma dniami na konferencji prasowej minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. 

Inaczej sprawę przedstawia Kancelaria Prezydenta. – Nie ma odmowy nominacji. Jest dyskusja na temat tego, w jakiej formule te nominacje mają być prowadzone i m.in. to miało być przedmiotem rozmów z szefami służb, którzy zostali zaproszeni do pana prezydenta – mówił w rozmowie z RMF FM prezydencki minister Marcin Przydacz. Według jego relacji, spotkanie szefów służb z Karolem Nawrockim było umówione, ale zaproszeni goście nie przyszli, nie informując przy tym, że tak postąpią. – Później się okazało, że premier Tusk zakazał im przychodzenia do prezydenta. To jest skandal – oświadczył.

Czytaj więcej

Tomasz Siemoniak
Polityka
Po decyzji Karola Nawrockiego Tomasz Siemoniak chwali współpracę z Andrzejem Dudą
Z kolei o braku nominacji dla 46 sędziów poinformował sam Karol Nawrocki. Chodzi o nominacje, które trafiały do Kancelarii Prezydenta w ciągu ostatnich czterech lat (część z nich nie została podpisana przez Andrzeja Dudę). Prezydent nie przedstawił szczegółowego uzasadnienia swojej decyzji w odniesieniu do poszczególnych sędziów. Stwierdził jedynie, że w czasie jego kadencji nominacji nie będą otrzymywać sędziowie, którzy kwestionują status innych sędziów – co jest nawiązaniem do podważania wyroków, wydawanych przez tzw. neosędziów, a więc sędziów z nominacjami od zreformowanej przez PiS KRS (tzw. neoKRS). – To już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja. Nie będę dawał nominacji, awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej, tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości – mówił Nawrocki.

W tle tej decyzji jest ponownie spór kompetencyjny i spór o interpretowanie konstytucji – chodzi o rolę prezydenta w powoływaniu sędziów. Prezydent Nawrocki stoi na stanowisku, że zależy to od jego arbitralnej decyzji, część konstytucjonalistów uważa jednak, że rola prezydenta przewidziana przez konstytucję jest ceremonialna i sprowadza się do potwierdzenia wcześniejszej decyzji KRS. 

Sondaż: 53 proc. najstarszych ankietowanych źle ocenia decyzję prezydenta Karola Nawrockiego

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jak oceniają  prezydencką odmowę nominacji oficerów wywiadu na pierwszy stopień oficerski i 46 sędziów na wyższe stanowiska.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Pozytywnie decyzje te ocenia 30,9 proc. respondentów.

Negatywnie działania prezydenta ocenia 39,4 proc. ankietowanych. 

18,8 proc. badanych nie ma zdania o tej sprawie.

10,8 proc. respondentów deklaruje, że o sprawie nie słyszeli. 

(liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na ich zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku). 

– Negatywne zdanie na ten temat znacznie częściej wyrażają respondenci po pięćdziesiątym roku życia (53 proc.). Z decyzją prezydenta w większym stopniu nie zgadzają się osoby posiadające wyższe wykształcenie (44 proc.) oraz takie, których dochód wynosi od 5000 zł do 7000 zł netto (46 proc.) – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 12-13 listopada 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Rząd Osoby Donald Tusk Sędziowie Karol Nawrocki

