Aktualizacja: 09.01.2026 23:24 Publikacja: 09.01.2026 23:17
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński został zapytany o europosła Grzegorza Brauna, lidera Konfederacji Korony Polskiej
Foto: PAP/Marcin Obara, PAP/Piotr Polak
W piątek Jarosław Kaczyński wygłosił w Sejmie oświadczenie na temat wyrażenia przez Radę UE zgody na podpisanie umowy handlowej z krajami Mercosur. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że umowa stwarza zagrożenie dla Polaków, w tym dla polskich rolników, krytykował też rząd Donalda Tuska za nieumiejętność stworzenia mniejszości blokującej, potrzebnej do zablokowania układu.
Na kilkunastominutowej konferencji prasowej były premier odpowiadał też na pytania dziennikarzy dotyczące bieżących wydarzeń politycznych.
Jedna z dziennikarek zapytała Kaczyńskiego, czy rozmawiał z europosłem Grzegorzem Braunem oraz czy uważa lidera Konfederacji Korony Polskiej za „polityka niebezpiecznego dla Polski”. – Nigdy z nim nie rozmawiałem i uważam go za polityka, który dalece przekroczył te granice, które są nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej – padła odpowiedź.
– Ja nie mówię o dzisiejszej Unii Europejskiej, tylko o tej sferze, którą można określić jako sfera naszej cywilizacji – dodał prezes PiS, wyrażając pogląd, że Grzegorz Braun „po prostu się w tym nie mieści”.
– Głosowanie na niego jest całkowicie nieefektywnym głosowaniem, z tego względu, że jeżeli Polska chce utrzymać choćby elementarne podstawy swojego bezpieczeństwa, to nowy rząd nie może być rządem z udziałem czy nawet z poparciem zwolenników pana Brauna, jeżeli się w tym parlamencie znajdą – przekonywał. Były premier wyraził nadzieję, że politycy Konfederacji Korony Polskiej nie znajdą się w następnym Sejmie, ponieważ nie uda im się przekroczyć progu wyborczego.
Według ostatnich sondaży, partia Grzegorza Brauna jest czwartą siłą polityczną w Polsce i plasuje się w badaniach za KO, PiS-em i Konfederacją, a przed Nową Lewicą, PSL-em, partią Razem i Polską 2050. W styczniowym sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” Konfederacja Korony Polskiej miała 8,8 proc. poparcia, z kolei wśród zdecydowanych wyborców w sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski partia Brauna osiągnęła poparcie na poziomie 9,7 proc. Próg wyborczy w przypadku partii startujących samodzielnie to 5 proc.
– Nie jestem w żadnym wypadku zwolennikiem jakichś represji, jakichś tego rodzaju metod, ale uważam, że ta formacja powinna pozostać na marginesie – kontynuował Jarosław Kaczyński. – Poza tym są jeszcze kwestie jego różnych obecności w Moskwie etc. tak że tutaj jest mnóstwo przesłanek, żeby powiedzieć: tu jest granica, my tej granicy nie będziemy przekraczać – dodał, kończąc wątek Grzegorza Brauna.
Prezes PiS był też pytany o piątkowe spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska oraz o doniesienia na temat niedawnego posiedzenia prezydium Komitetu Politycznego PiS. Odpowiedział, że nie zna „żadnego dokładnego sprawozdania” ze spotkania Nawrocki–Tusk, wobec czego nie jest w stanie wypowiedzieć się w tej sprawie.
Kaczyński oświadczył, że na naradzie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości nie było mowy o premierze technicznym. – To jest jakaś nieprawdziwa wiadomość – zaznaczył. Pytany, czy jego partia chce w tym roku wyznaczyć swego kandydata na premiera, z którym w wyborach w 2027 r. miałaby zawalczyć o odzyskanie władzy, były premier odparł, że te sprawy nie były jeszcze omawiane ani na posiedzeniu prezydium, ani na posiedzeniu klubu PiS. – To decyzje, które są brane pod uwagę, ale to są na razie rozmowy przygotowawcze. Być może podejmiemy różnego rodzaju decyzje personalne jeszcze w tym roku, może nawet w najbliższych miesiącach, ale to jest kwestia analizowana – zastrzegł.
Źródło: rp.pl
