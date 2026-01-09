W piątek Jarosław Kaczyński wygłosił w Sejmie oświadczenie na temat wyrażenia przez Radę UE zgody na podpisanie umowy handlowej z krajami Mercosur. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że umowa stwarza zagrożenie dla Polaków, w tym dla polskich rolników, krytykował też rząd Donalda Tuska za nieumiejętność stworzenia mniejszości blokującej, potrzebnej do zablokowania układu.

Na kilkunastominutowej konferencji prasowej były premier odpowiadał też na pytania dziennikarzy dotyczące bieżących wydarzeń politycznych.

Jarosław Kaczyński mówi, że głosowanie na Grzegorza Brauna jest nieefektywne

Jedna z dziennikarek zapytała Kaczyńskiego, czy rozmawiał z europosłem Grzegorzem Braunem oraz czy uważa lidera Konfederacji Korony Polskiej za „polityka niebezpiecznego dla Polski”. – Nigdy z nim nie rozmawiałem i uważam go za polityka, który dalece przekroczył te granice, które są nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej – padła odpowiedź.

– Ja nie mówię o dzisiejszej Unii Europejskiej, tylko o tej sferze, którą można określić jako sfera naszej cywilizacji – dodał prezes PiS, wyrażając pogląd, że Grzegorz Braun „po prostu się w tym nie mieści”.