Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Jarosław Kaczyński odcina się od Grzegorza Brauna. „Przekroczył granice nieprzekraczalne”

Były premier Jarosław Kaczyński odrzucił możliwość, by Prawo i Sprawiedliwość weszło w koalicję z partią Grzegorza Brauna. Prezes PiS wyraził nadzieję, że Konfederacja Korony Polskiej w wyborach do Sejmu nie przekroczy progu wyborczego. Nie wykluczył także, że PiS w tym roku wybierze swego kandydata na premiera.

Publikacja: 09.01.2026 23:17

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński został zapytany o europosła Grzegorza Brauna, lide

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński został zapytany o europosła Grzegorza Brauna, lidera Konfederacji Korony Polskiej

Foto: PAP/Marcin Obara, PAP/Piotr Polak

Jakub Czermiński

W piątek Jarosław Kaczyński wygłosił w Sejmie oświadczenie na temat wyrażenia przez Radę UE zgody na podpisanie umowy handlowej z krajami Mercosur. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że umowa stwarza zagrożenie dla Polaków, w tym dla polskich rolników, krytykował też rząd Donalda Tuska za nieumiejętność stworzenia mniejszości blokującej, potrzebnej do zablokowania układu.

Na kilkunastominutowej konferencji prasowej były premier odpowiadał też na pytania dziennikarzy dotyczące bieżących wydarzeń politycznych.

Czytaj więcej

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński
Polityka
„Żywność z Ameryki Płd. nie odpowiada standardom”. Kaczyński reaguje na umowę UE–Mercosur

Jarosław Kaczyński mówi, że głosowanie na Grzegorza Brauna jest nieefektywne

Jedna z dziennikarek zapytała Kaczyńskiego, czy rozmawiał z europosłem Grzegorzem Braunem oraz czy uważa lidera Konfederacji Korony Polskiej za „polityka niebezpiecznego dla Polski”. – Nigdy z nim nie rozmawiałem i uważam go za polityka, który dalece przekroczył te granice, które są nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej – padła odpowiedź.

– Ja nie mówię o dzisiejszej Unii Europejskiej, tylko o tej sferze, którą można określić jako sfera naszej cywilizacji – dodał prezes PiS, wyrażając pogląd, że Grzegorz Braun „po prostu się w tym nie mieści”.

Reklama
Reklama

– Głosowanie na niego jest całkowicie nieefektywnym głosowaniem, z tego względu, że jeżeli Polska chce utrzymać choćby elementarne podstawy swojego bezpieczeństwa, to nowy rząd nie może być rządem z udziałem czy nawet z poparciem zwolenników pana Brauna, jeżeli się w tym parlamencie znajdą – przekonywał. Były premier wyraził nadzieję, że politycy Konfederacji Korony Polskiej nie znajdą się w następnym Sejmie, ponieważ nie uda im się przekroczyć progu wyborczego.

Czytaj więcej

Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko
Polityka
Tusk ws. PIP zaryzykował wojnę klasową, Kaczyński chce restartu w PiS

Koalicja PiS-u i Konfederacji Korony Polskiej wykluczona? Jarosław Kaczyński chciałby, żeby partia Grzegorza Brauna „pozostała na marginesie”

Według ostatnich sondaży, partia Grzegorza Brauna jest czwartą siłą polityczną w Polsce i plasuje się w badaniach za KO, PiS-em i Konfederacją, a przed Nową Lewicą, PSL-em, partią Razem i Polską 2050. W styczniowym sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” Konfederacja Korony Polskiej miała 8,8 proc. poparcia, z kolei wśród zdecydowanych wyborców w sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski partia Brauna osiągnęła poparcie na poziomie 9,7 proc. Próg wyborczy w przypadku partii startujących samodzielnie to 5 proc.

– Nie jestem w żadnym wypadku zwolennikiem jakichś represji, jakichś tego rodzaju metod, ale uważam, że ta formacja powinna pozostać na marginesie – kontynuował Jarosław Kaczyński. – Poza tym są jeszcze kwestie jego różnych obecności w Moskwie etc. tak że tutaj jest mnóstwo przesłanek, żeby powiedzieć: tu jest granica, my tej granicy nie będziemy przekraczać – dodał, kończąc wątek Grzegorza Brauna.

W 2026 r. PiS wybierze swego kandydata na premiera?

Prezes PiS był też pytany o piątkowe spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska oraz o doniesienia na temat niedawnego posiedzenia prezydium Komitetu Politycznego PiS. Odpowiedział, że nie zna „żadnego dokładnego sprawozdania” ze spotkania Nawrocki–Tusk, wobec czego nie jest w stanie wypowiedzieć się w tej sprawie.

Czytaj więcej

Donald Tusk, Jarosław Kaczyński
Polityka
Nowy sondaż: Na kogo głosowaliby Polacy? W kropce i Donald Tusk, i Jarosław Kaczyński
Reklama
Reklama

Kaczyński oświadczył, że na naradzie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości nie było mowy o premierze technicznym. – To jest jakaś nieprawdziwa wiadomość – zaznaczył. Pytany, czy jego partia chce w tym roku wyznaczyć swego kandydata na premiera, z którym w wyborach w 2027 r. miałaby zawalczyć o odzyskanie władzy, były premier odparł, że te sprawy nie były jeszcze omawiane ani na posiedzeniu prezydium, ani na posiedzeniu klubu PiS. – To decyzje, które są brane pod uwagę, ale to są na razie rozmowy przygotowawcze. Być może podejmiemy różnego rodzaju decyzje personalne jeszcze w tym roku, może nawet w najbliższych miesiącach, ale to jest kwestia analizowana – zastrzegł.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Osoby Jarosław Kaczyński Grzegorz Braun Sejm Konfederacja Korony Polskiej
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński
Polityka
„Żywność z Ameryki Płd. nie odpowiada standardom”. Kaczyński reaguje na umowę UE–Mercosur
Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko
Polityka
Tusk ws. PIP zaryzykował wojnę klasową, Kaczyński chce restartu w PiS
Protest polskich rolników w Warszawie, 9 stycznia
Polityka
Premier Donald Tusk o umowie z Mercosur: Ktoś nie dowiózł
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk po spotkaniu z Karolem Nawrockim: W tych sprawach jesteśmy tego samego zdania
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama