Nadchodzące wybory są pierwszymi od 2010 roku, w których Orbánowi realnie grozi utrata władzy. W poprzednich wyborach, które odbyły się w 2022 roku, koalicja Fidesz-KDNP uzyskała 54,13 proc. głosów, co – przy węgierskiej ordynacji promującej zwycięzcę wyborów – przełożyło się na 135 mandatów w liczącym 199 miejsc parlamencie. Zjednoczeni dla Węgier, wspólna lista opozycji zdobyła 34,44 proc. głosów – co dało jej 57 mandatów.

Sondaż: Tisza powiększa przewagę nad Fideszem

Najnowszy sondaż ośrodka Median przeprowadzony między 18 a 23 lutego wskazuje jednak, że w nadchodzących wyborach wyniki mogą być odwrotne – Tisza może liczyć na 55 proc. głosów, jeśli wziąć pod uwagę jedynie wyborców, którzy są zdecydowani na to, kogo poprą w wyborach. Stanowi to wzrost o cztery punkty procentowe w porównaniu do badania ze stycznia.

Na Fidesz chce głosować 35 proc. ankietowanych, to z kolei spadek o cztery punkty procentowe od poprzedniego sondażu.

Biorąc pod uwagę wszystkich wyborców Tisza może liczyć na 42 proc. głosów, a Fidesz – na 31 proc. Do parlamentu ma jeszcze szansę wejść tylko skrajnie prawicowa partia Mi Hazank, na którą chce głosować 6 proc. zdecydowanych wyborców (wzrost o 1 punkt proc.). Próg wyborczy na Węgrzech wynosi – jak w Polsce – 5 proc.