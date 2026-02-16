Z tego artykułu się dowiesz: Co planuje zrobić Péter Magyar ze Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim po ewentualnej wygranej wyborczej Tiszy?

Jakie są aktualne wyniki sondaży dotyczące poparcia dla partii Tisza i Fidesz na Węgrzech?

Jakie relacje planuje odbudować Péter Magyar z Polską po zmianie rządu na Węgrzech?

Dlaczego Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski szukali azylu na Węgrzech?

Jakie zarzuty ciążą na Zbigniewie Ziobrze i Marcinie Romanowskim w związku z Funduszem Sprawiedliwości?

Wybory parlamentarne na Węgrzech zaplanowane są na połowę kwietnia. Ostatnie sondaże wskazują, że główna partia opozycyjna na Węgrzech, Tisza, wyprzedza rządzący Fidesz premiera Viktora Orbána, który sprawuje władzę nieprzerwanie od 2010 roku.

Reklama Reklama

Z badań opublikowanych w styczniu wynika, że Fidesz wciąż nie potrafi odbudować poparcia, mimo szeregu działań mających przypodobać się wyborcom, wdrażanych po trzech latach stagnacji gospodarczej. Według sondażu pracowni Median, opublikowanego na portalu hvg.hu, Tisza zwiększyła swoją przewagę nad partią rządzącą do 12 punktów proc., wobec 10 punktów w badaniu z listopada.

Lider Tiszy, Péter Magyar został zapytany przez dziennikarza, co czeka Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego, jeśli on stanie na czele węgierskiego rządu. – Jeśli wciąż tu będą, gdy Tisza będzie powoływać rząd, doprowadzimy do ich ekstradycji pierwszego dnia – zapowiedział. – Myślę, że udadzą się do Mińska lub Moskwy. W tym samolocie może znajdować się ktoś jeszcze – dodał.