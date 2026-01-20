Przypomnijmy, iż w grudniu ub.r. sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Dariusz Łubowski uwzględnił wniosek obrońcy Marcina Romanowskiego mec. Bartosza Lewandowskiego i uchylił europejski nakaz aresztowania. W uzasadnieniu sędzia w ostrych słowach odniósł się do obecnej władzy wykonawczej. Jego zdaniem łamie ona prawa człowieka i wolności obywatelskie oraz „drastycznie łamie porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej”. Wyraził „poważne obawy, że sytuację panującą obecnie w państwie polskim zakwalifikować można jako kryptodyktaturę”.

Kilka dni później prokuratura złożyła ponowny wniosek o zastosowanie ENA wobec Marcina Romanowskiego. Jednocześnie wystąpiła o wyłączenie ze sprawy sędziego Łubowskiego. W ubiegły poniedziałek wniosek ten uwzględnił sędzia Janusz Zalewski.

W związku z wyłączeniem sędziego Łubowskiego sprawę przydzielono dyżurnej sędzi Izabeli Ledzion. Jej udział w sprawie także zakwestionował obrońca Romanowskiego. Jego zdaniem sędzia została wyznaczona w niewłaściwy sposób, niezgodny z przepisami obowiązującymi w sądzie. Do rozstrzygnięcia sprawy wyłączenia sędzi Ledzion wylosowana została kolejna sędzia, Agnieszka Wysokińska Walczak. Jak podaje Radio RMF FM, obrońca Romanowskiego złożył właśnie wniosek o wyłączenie także tej sędzi.

Rozgłośnia zwraca uwagę, że piętrowe wyłączanie osób decydujących o wyłączeniach trwa w sądzie już prawie miesiąc, a decyzji ws. Europejskiego Nakazu Aresztowania dla Marcina Romanowskiego nadal nie ma.