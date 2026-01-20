Rzeczpospolita
Prawo
Kolejny wniosek obrońcy Marcina Romanowskiego. Chodzi o europejski nakaz aresztowania

Adwokat przebywającego od ponad roku na Węgrzech Marcina Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski, złożył kolejny wniosek o wyłączenie sędzi w związku z ponownym wnioskiem prokuratury o wydanie europejskiego nakazu aresztowania za politykiem PiS.

Publikacja: 20.01.2026 16:12

Mec. Bartosz Lewandowski

Mec. Bartosz Lewandowski

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Mateusz Adamski

Przypomnijmy, iż w grudniu ub.r. sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Dariusz Łubowski uwzględnił wniosek obrońcy Marcina Romanowskiego mec. Bartosza Lewandowskiego i uchylił europejski nakaz aresztowania. W uzasadnieniu sędzia w ostrych słowach odniósł się do obecnej władzy wykonawczej. Jego zdaniem łamie ona prawa człowieka i wolności obywatelskie oraz „drastycznie łamie porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej”. Wyraził „poważne obawy, że sytuację panującą obecnie w państwie polskim zakwalifikować można jako kryptodyktaturę”.

Kilka dni później prokuratura złożyła ponowny wniosek o zastosowanie ENA wobec Marcina Romanowskiego. Jednocześnie wystąpiła o wyłączenie ze sprawy sędziego Łubowskiego. W ubiegły poniedziałek wniosek ten uwzględnił sędzia Janusz Zalewski.

W związku z wyłączeniem sędziego Łubowskiego sprawę przydzielono dyżurnej sędzi Izabeli Ledzion. Jej udział w sprawie także zakwestionował obrońca Romanowskiego. Jego zdaniem sędzia została wyznaczona w niewłaściwy sposób, niezgodny z przepisami obowiązującymi w sądzie. Do rozstrzygnięcia sprawy wyłączenia sędzi Ledzion wylosowana została kolejna sędzia, Agnieszka Wysokińska Walczak. Jak podaje Radio RMF FM, obrońca Romanowskiego złożył właśnie wniosek o wyłączenie także tej sędzi. 

Rozgłośnia zwraca uwagę, że piętrowe wyłączanie osób decydujących o wyłączeniach trwa w sądzie już prawie miesiąc, a decyzji ws. Europejskiego Nakazu Aresztowania dla Marcina Romanowskiego nadal nie ma. 

Sędzia Dariusz Łubowski na sali Sądu Okręgowego w Warszawie
Prawo karne
Sędzia uchylił ENA dla Marcina Romanowskiego. Został wyłączony ze sprawy
Za co prokuratura ściga Marcina Romanowskiego?

Przypomnijmy, iż prokuratura chce postawić posłowi PiS i byłemu wiceministrowi sprawiedliwości zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości (pierwsze jedenaście ogłoszono Romanowskiemu latem 2024 r.). Romanowski, wiedząc, że prokuratura wystąpi o tymczasowe aresztowanie, wyjechał z Polski na Węgry, gdzie na początku grudnia 2024 r. otrzymał azyl polityczny.

Śledczy twierdzą, że Marcin Romanowski, działając wspólnie i w porozumieniu z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości i funkcjonariuszami publicznymi z Funduszu Sprawiedliwości, „przekazywał projekty ofert dwóch podmiotów przed złożeniem tych ofert przez te podmioty w konkursie oznaczonym jako nr 7”. Zdaniem śledczych robił to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Kolejne zarzuty dotyczą podpisywania umów i prowadzenia rozmów z sześcioma podmiotami ubiegającymi się o dotację, choć nie miał do tego prawa.

Posłowi PiS grozi do 25 lat pozbawienia wolności.

Izabela Ledzion jako sędzia dyżurna została wyznaczona do rozpoznania wniosku Prokuratury Krajowej o
Prawo karne
Zamieszanie ws. ENA dla Marcina Romanowskiego. Chodzi o wyznaczenie sędziego

