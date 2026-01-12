Rzeczpospolita
Prawo
Ponowny wniosek o ENA dla Marcina Romanowskiego. Sędzia Dariusz Łubowski wyłączony

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Dariusz Łubowski, który w grudniu uchylił europejski nakaz aresztowania (ENA) wobec Marcina Romanowskiego, został wyłączony ze sprawy ponownego wniosku prokuratury o wydanie ENA.

Publikacja: 12.01.2026 12:20

Sędzia Dariusz Łubowski na sali Sądu Okręgowego w Warszawie

Foto: PAP/Rafał Guz

Foto: PAP/Rafał Guz

Mateusz Adamski

Taką informację na platformie X przekazał w poniedziałek obrońca Marcina Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski. „Sędzia Dariusz Łubowski, który uchylił ENA za Marcinem Romanowskim i poddał krytyce działania służb oraz Prokuratury, a także stwierdził polityczne naciski na sędziów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, został wyłączony i odsunięty od orzekania” – napisał prawnik. Oznacza to, że ponowny wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania rozpozna inny sędzia.

W swoim wpisie mec. Lewandowski stwierdził też, że „zmaterializowała się (...) zapowiedź ministra Waldemara Żurka”. 

Sędzia Dariusz Łubowski napisał w uzasadnieniu o kryptodyktaturze

W grudniu sędzia Dariusz Łubowski uwzględnił wniosek obrońcy Marcina Romanowskiego mec. Bartosza Lewandowskiego i uchylił europejski nakaz aresztowania. W uzasadnieniu sędzia w ostrych słowach odniósł się do obecnej władzy wykonawczej. Jego zdaniem łamie ona prawa człowieka i wolności obywatelskie oraz „drastycznie łamie porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej”. Wyraził „poważne obawy, że sytuację panującą obecnie w państwie polskim zakwalifikować można jako kryptodyktaturę”.

Sędzia Dariusz Łubowski na sali Sądu Okręgowego w Warszawie
W sądzie i w urzędzie
Sędzia, który zwolnił Ukraińca z aresztu naraził się wcześniej Łukaszence
W reakcji na tę decyzję minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że prokuratura złoży ponowny wniosek o zastosowanie ENA wobec Marcina Romanowskiego i „będzie go ścigać w Polsce oraz na całym świecie”.

Minister ocenił, iż argumentacja zawarta w uzasadnieniu jest zadziwiająca. – W szczególności tezy o rzekomym łamaniu przez władzę wykonawczą praw człowieka, wolności obywatelskich oraz porządku konstytucyjnego. Pada tam nawet stwierdzenie, że obecną sytuację w Polsce można określić mianem »kryptodyktatury«, co jest całkowicie niemerytoryczne i nieakceptowalne – powiedział Waldemar Żurek. Jednocześnie zapowiedział, że jeżeli sprawa ponownie trafi do tego samego jednoosobowego składu, to prokuratura złoży wniosek o wyłączenie sędziego, ponieważ „takie sformułowania są sprzeczne z faktami, logiką i niedopuszczalnie obciążone politycznie”. 

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, poseł PiS Marcin Romanowski (C) oraz jego pełnomocnik mec.
Prawo karne
"Będzie ścigany". Minister Żurek i prokuratura o uchyleniu ENA Romanowskiemu

Zarzuty wobec Marcina Romanowskiego. Co grozi posłowi PiS?

Przypomnijmy, iż prokuratura chce postawić posłowi PiS i byłemu wiceministrowi sprawiedliwości zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości (pierwsze jedenaście ogłoszono Romanowskiemu latem 2024 r.). Romanowski, wiedząc, że prokuratura wystąpi o tymczasowe aresztowanie, wyjechał z Polski na Węgry, gdzie na początku grudnia 2024 r. otrzymał azyl polityczny.

Śledczy twierdzą, że Marcin Romanowski, działając wspólnie i w porozumieniu z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości i funkcjonariuszami publicznymi z Funduszu Sprawiedliwości, „przekazywał projekty ofert dwóch podmiotów przed złożeniem tych ofert przez te podmioty w konkursie oznaczonym jako nr 7”. Zdaniem śledczych robił to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Kolejne zarzuty dotyczą podpisywania umów i prowadzenia rozmów z sześcioma podmiotami ubiegającymi się o dotację, choć nie miał do tego prawa.

Posłowi PiS grozi do 25 lat pozbawienia wolności.

Źródło: rp.pl

Advertisement
