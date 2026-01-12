Taką informację na platformie X przekazał w poniedziałek obrońca Marcina Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski. „Sędzia Dariusz Łubowski, który uchylił ENA za Marcinem Romanowskim i poddał krytyce działania służb oraz Prokuratury, a także stwierdził polityczne naciski na sędziów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, został wyłączony i odsunięty od orzekania” – napisał prawnik. Oznacza to, że ponowny wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania rozpozna inny sędzia.

W swoim wpisie mec. Lewandowski stwierdził też, że „zmaterializowała się (...) zapowiedź ministra Waldemara Żurka”.

Sędzia Dariusz Łubowski napisał w uzasadnieniu o kryptodyktaturze

W grudniu sędzia Dariusz Łubowski uwzględnił wniosek obrońcy Marcina Romanowskiego mec. Bartosza Lewandowskiego i uchylił europejski nakaz aresztowania. W uzasadnieniu sędzia w ostrych słowach odniósł się do obecnej władzy wykonawczej. Jego zdaniem łamie ona prawa człowieka i wolności obywatelskie oraz „drastycznie łamie porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej”. Wyraził „poważne obawy, że sytuację panującą obecnie w państwie polskim zakwalifikować można jako kryptodyktaturę”.