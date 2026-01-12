Aktualizacja: 12.01.2026 13:32 Publikacja: 12.01.2026 12:20
Sędzia Dariusz Łubowski na sali Sądu Okręgowego w Warszawie
Foto: PAP/Rafał Guz
Taką informację na platformie X przekazał w poniedziałek obrońca Marcina Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski. „Sędzia Dariusz Łubowski, który uchylił ENA za Marcinem Romanowskim i poddał krytyce działania służb oraz Prokuratury, a także stwierdził polityczne naciski na sędziów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, został wyłączony i odsunięty od orzekania” – napisał prawnik. Oznacza to, że ponowny wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania rozpozna inny sędzia.
W swoim wpisie mec. Lewandowski stwierdził też, że „zmaterializowała się (...) zapowiedź ministra Waldemara Żurka”.
W grudniu sędzia Dariusz Łubowski uwzględnił wniosek obrońcy Marcina Romanowskiego mec. Bartosza Lewandowskiego i uchylił europejski nakaz aresztowania. W uzasadnieniu sędzia w ostrych słowach odniósł się do obecnej władzy wykonawczej. Jego zdaniem łamie ona prawa człowieka i wolności obywatelskie oraz „drastycznie łamie porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej”. Wyraził „poważne obawy, że sytuację panującą obecnie w państwie polskim zakwalifikować można jako kryptodyktaturę”.
Czytaj więcej
Warszawski sędzia Dariusz Łubowski, który w piątek nie zgodził się na wydanie ukraińskiego nurka...
W reakcji na tę decyzję minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że prokuratura złoży ponowny wniosek o zastosowanie ENA wobec Marcina Romanowskiego i „będzie go ścigać w Polsce oraz na całym świecie”.
Minister ocenił, iż argumentacja zawarta w uzasadnieniu jest zadziwiająca. – W szczególności tezy o rzekomym łamaniu przez władzę wykonawczą praw człowieka, wolności obywatelskich oraz porządku konstytucyjnego. Pada tam nawet stwierdzenie, że obecną sytuację w Polsce można określić mianem »kryptodyktatury«, co jest całkowicie niemerytoryczne i nieakceptowalne – powiedział Waldemar Żurek. Jednocześnie zapowiedział, że jeżeli sprawa ponownie trafi do tego samego jednoosobowego składu, to prokuratura złoży wniosek o wyłączenie sędziego, ponieważ „takie sformułowania są sprzeczne z faktami, logiką i niedopuszczalnie obciążone politycznie”.
Czytaj więcej
Prokuratura złoży ponowny wniosek o zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina...
Przypomnijmy, iż prokuratura chce postawić posłowi PiS i byłemu wiceministrowi sprawiedliwości zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości (pierwsze jedenaście ogłoszono Romanowskiemu latem 2024 r.). Romanowski, wiedząc, że prokuratura wystąpi o tymczasowe aresztowanie, wyjechał z Polski na Węgry, gdzie na początku grudnia 2024 r. otrzymał azyl polityczny.
Śledczy twierdzą, że Marcin Romanowski, działając wspólnie i w porozumieniu z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości i funkcjonariuszami publicznymi z Funduszu Sprawiedliwości, „przekazywał projekty ofert dwóch podmiotów przed złożeniem tych ofert przez te podmioty w konkursie oznaczonym jako nr 7”. Zdaniem śledczych robił to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Kolejne zarzuty dotyczą podpisywania umów i prowadzenia rozmów z sześcioma podmiotami ubiegającymi się o dotację, choć nie miał do tego prawa.
Posłowi PiS grozi do 25 lat pozbawienia wolności.
Czytaj więcej
Poseł Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech w związku z na...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Poseł Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech w związku z naruszeniami praw...
Pod koniec grudnia do bazy pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy dodano „test percepcji ryzyka”. Problem w tym, ż...
Z początkiem 2026 roku zmieniła się wysokość abonamentu RTV. Za posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjneg...
Część rodziców może liczyć na wcześniejszą wypłatę świadczenia 800 plus w styczniu. Przelewy z ZUS dotrą do świa...
Jeden ze współwłaścicieli nie może żądać zapłaty całego odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkal...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas