Zbigniew Ziobro z azylem na Węgrzech

Poseł Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech w związku z naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski gwarantowanych prawem międzynarodowym - poinformował na platformie X mec. Bartosz Lewandowski, pełnomocnik polityka PiS.

Publikacja: 12.01.2026 07:42

Poseł PiS Zbigniew Ziobro

Foto: PAP/Art Service

Foto: PAP/Art Service

Mateusz Adamski

W swoim wpisie mec. Bartosz Lewandowski przekazał, że „azyl polityczny został przyznany przez rząd węgierski na mocy ustawy o prawie do azylu z 2007 r. w związku z działaniami Prokuratury i służb podległych rządowi, w wyniku których doszło do szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych (np. unieważnienie paszportów zapowiedziane uprzednio przez członków rządu, pozbawienie środków do życia wskutek zabezpieczenia majątkowego)”. 

Prawnik dodał, że „azyl polityczny udzielony Zbigniewowi Ziobrze jest również uzasadniony w świetle wypowiedzi członków rządu (w tym obecnego ministra sprawiedliwości) sugerujących możliwość uprowadzenia oraz bezprawnego wywiezienia przez służby mojego Klienta w bagażniku do Polski, czy deklarowaną konieczność odsunięcia od orzekania sędziego, który 19.12.2025 r. wydał w sprawie Marcina Romanowskiego orzeczenie uchylające ENA, a tym samym niezgodne z oczekiwanym rozstrzygnięciem ze strony rządu”.

Zbigniew Ziobro: nie pozwolę, aby moje dzieci zostały pozbawione opieki matki

Informację o uzyskaniu azylu potwierdził sam Zbigniew Ziobro. W opublikowanym na platformie X oświadczeniu napisał: „zdecydowałem się skorzystać z azylu udzielonego mi przez rząd Węgier z powodu politycznych represji w Polsce”. 

Ziobro poinformował również, iż wystąpił o objęcie międzynarodową ochroną swojej żony. „Podjąłem decyzję, że nie pozwolę, aby moje dzieci zostały pozbawione opieki matki, a moja żona – w zastępstwie za mnie – stała się ofiarą psychopatycznej zemsty Donalda Tuska - stwierdził polityk PiS. 

Co Zbigniewowi Ziobrze zarzuca prokuratura

Przypomnijmy, iż z wnioskiem o zatrzymanie i aresztowanie posła PiS i byłego ministra sprawiedliwości wystąpiła prokuratura, która zamierza mu przedstawić 26 zarzutów karnych. Są wśród nich zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która doprowadziła do przywłaszczenia co najmniej 150 mln zł z podległego MS Funduszu Sprawiedliwości. Posłowie zgodzili się na uchylenie immunitetu poselskiego Ziobry, a następnie na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Prokuratura wystąpiła z wnioskiem do warszawskiego sądu o trzymiesięczny areszt. Swój wniosek argumentowała zachodzącą uzasadnioną obawą ucieczki lub ukrycia się Zbigniewa Ziobry, a także obawą bezprawnego utrudniania postępowania. Przypomnijmy, że były minister sprawiedliwości jeszcze przed decyzją Sejmu o uchyleniu immunitetu wyjechał na Węgry. Jak wówczas tłumaczył, już przed głosowaniem „z wiarygodnego źródła” dotarła do niego wiadomość o zamiarze zatrzymania go przez rządzących po powrocie do Polski.

Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi do 25 lat więzienia.

Źródło: rp.pl

Osoby Zbigniew Ziobro Prawo Karne
