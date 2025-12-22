Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Co z aresztem dla Zbigniewa Ziobry? Prokurator przekazał nowe informacje z sądu

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa odroczył do połowy stycznia posiedzenie w sprawie ewentualnego aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry - poinformował prok. Piotr Woźniak z Prokuratury Krajowej.

Publikacja: 22.12.2025 11:33

Poseł PiS Zbigniew Ziobro

Poseł PiS Zbigniew Ziobro

Foto: PAP/Art Service

Mateusz Adamski

Posiedzenie zostało odroczone do 15 stycznia. Wnioskowali o to obrońcy Zbigniewa Ziobry, mec. Bartosz Lewandowski i Adam Gomoła. Pierwszy z nich nie chciał mówić o szczegółach. Stwierdził, że chodzi o "dość istotne braki materiału dowodowego". – Sąd rozpoznaje wniosek prokuratora i prokurator przedstawia sądowi materiał dowodowy, który jego zdaniem uprawdopodabnia w dużym stopniu popełnienie czynów, które mają być zarzucane. Natomiast z racji tego, że również i pan mecenas [Adam Gomoła] i ja jesteśmy obrońcami innych podejrzanych, wiemy o tym, że są materiały jednoznacznie korzystne w tej konkretnej sprawie, które nie zostały przez prokuraturę przedłożone – powiedział dziennikarzom mec. Lewandowski. 

Już po decyzji sądu o odroczeniu posiedzenia, prawnik przekazał na platformie X, że „prokuratura nie przedłożyła wszystkich materiałów zgromadzonych w śledztwie, z którymi Sąd oraz obrona powinien się zapoznać, aby rozpoznać wniosek prokuratora”. 

Czytaj więcej

Poseł PiS Zbigniew Ziobro
Prawo karne
W poniedziałek sądny dzień dla Zbigniewa Ziobry

Dlaczego prokuratura domagała się aresztu dla Zbigniewa Ziobry

Wniosek Prokuratury Krajowej o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec Zbigniewa Ziobry poprzedzony został uchyleniem politykowi immunitetu poselskiego przez Sejm

Swój wniosek o areszt prokuratura argumentowała zachodzącą uzasadnioną obawą ucieczki lub ukrycia się Zbigniewa Ziobry, a także obawą bezprawnego utrudniania postępowania. Przypomnijmy, że były minister sprawiedliwości jeszcze przed decyzją Sejmu o uchyleniu immunitetu wyjechał na Węgry. Jak wówczas tłumaczył, już przed głosowaniem „z wiarygodnego źródła” dotarła do niego wiadomość o zamiarze zatrzymania go przez rządzących po powrocie do Polski.

Reklama
Reklama

Ponadto, przyczyną zdecydowania się przez prokuraturę na taki krok jest realna groźba wymierzenia politykowi PiS surowej kary. Prokurator chce postawić posłowi – byłemu ministrowi sprawiedliwości – 26 zarzutów zagrożonych karą do 25 lat więzienia – za rzekome ustawianie konkursów na środki z Funduszu Sprawiedliwości, ale także przekazanie CBA środków na zakup systemu Pegasus. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, przyjął przy tym konstrukcję prawną, według której Ziobro miał stworzyć i kierować zorganizowaną grupę przestępczą, z działającymi w niej jego współpracownikami. I tak miałby „przysparzać korzyści” różnym fundacjom czy stowarzyszeniom, którym przyznano środki z Funduszu, także tym związanym z politykami Solidarnej, a potem Suwerennej Polski.

Sam Zbigniew Ziobro przekonuje, że wniosek o aresztowanie go to „czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu”. W oświadczeniu wydanym na początku grudnia stwierdził, iż jest gotowy wrócić do kraju, ale postawił warunki. – Chciałbym jasno powiedzieć, że stawię się w kraju w ciągu kilku godzin, jeżeli po pierwsze, zostanie przywrócony losowy przydział spraw, czyli zostanie przywrócona zasada, że sędziów do spraw losuje się tak, jak tego bezwzględnie wymaga ustawa, a nie dobiera pod dyktando ludzi zaufanych pana ministra Żurka. Po drugie, zostaną przywróceni nielegalnie odwołani prezesi sądów, w tym sądu okręgowego i sądu apelacyjnego w Warszawie. I po trzecie, zostanie przywrócona legalna władza w prokuraturze, w tym legalny Prokurator Krajowy – oświadczył Ziobro.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Prawo karne
Co z paszportem Zbigniewa Ziobry? Jest decyzja wojewody

Zbigniew Ziobro będzie ścigany listem gończym?

Prowadzący śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości prok. Piotr Woźniak zapowiedział, iż w przypadku uwzględnienia wniosku o areszt, za Zbigniewem Ziobrą zostanie wydany list gończy. Kolejnym etapem może być uruchomienie poszukiwań na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Zbigniew Ziobro Prawo Karne
Budimex nie zgadza się z orzeczeniem.
Prawo w Polsce
Zmowa przetargowa Budimexu. Wyrok może utrudnić walkę o kolejne kontrakty
Co dalej z Trybunałem po wyroku TSUE? Setki orzeczeń do podważenia
Sądy i trybunały
Co dalej z Trybunałem po wyroku TSUE? Setki orzeczeń do podważenia
Kiedy jest dobry moment, by przejść na emeryturę w 2026 roku?
Praca, Emerytury i renty
Planujesz przejść na emeryturę w 2026 roku? Ekspert ZUS wskazuje dwa najlepsze terminy
Masłowska zarzuca Englert wykorzystanie „kanapek z hajsem”. Prawnicy nie mają wątpliwości
Internet i prawo autorskie
Masłowska zarzuca Englert wykorzystanie „kanapek z hajsem”. Prawnicy nie mają wątpliwości
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Pisownia na nowo. Co zmieni się w polskiej ortografii od przyszłego roku?
Edukacja
Pisownia na nowo. Co zmieni się w polskiej ortografii od przyszłego roku?
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama