Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Dziewięciu posłów PiS nie zagłosowało ws. aresztu Zbigniewa Ziobry

Sejm zdecydował w piątek o przyszłości wniosku prokuratury w sprawie Zbigniewa Ziobry. Jak rozkładały się głosy w kluczowym głosowaniu dotyczącym tymczasowego zatrzymania i aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości?

Aktualizacja: 07.11.2025 21:24 Publikacja: 07.11.2025 21:10

Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu po

Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa.

Foto: PAP/Paweł Supernak

Ada Michalak

W piątek bezwzględną większością Sejm podjął uchwały o uchyleniu immunitetu oraz wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Jak głosowali posłowie?

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Polityka
Sejm podjął decyzję ws. zatrzymania i tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry

Posłowie zdecydowali ws. immunitetu Ziobry. Mamy wyniki głosowania 

W przypadku głosowań ws. Zbigniewa Ziobry konieczne było uzyskanie 231 głosów, gdyż – według przepisów – zgoda na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej oraz na jego zatrzymanie lub aresztowanie wymaga bezwzględnej większości głosów.

Wszystkich głosowań było 26 – Sejm musiał bowiem podjąć odrębną decyzję dotyczącą każdego z zarzutów. W każdym z punktów większość uzyskiwali parlamentarzyści popierający wniosek prokuratury.

Głosowanie nr 1 – zarzut o popełnienie przez Zbigniewa Ziobrę przestępstwa związanego z bezprawnym nabyciem systemu Pegasus za 25 mln złotych z podległego byłemu ministrowi Funduszu Sprawiedliwości. Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 2 – zarzut o założenie i kierowanie grupą przestępczą przez byłego szefa MS. Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 3 – zarzut o niedopełnienie obowiązków w nadzorze nad zarządzaniem, rozdysponowaniem i rozliczaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 4 – zarzut ws. dotacji dla instytutu Romanowskiego Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 5 – zarzut o niedopełnienie obowiązków w nadzorze nad zarządzaniem, rozdysponowaniem i rozliczaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości - 1,4 mln dla instytutu Romanowskiego. Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 6 – zarzut o niedopełnienie obowiązków przez byłego szefa MS w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla innej osoby i korzyści osobistej - ws. podmiotów powiązanych z Mateckim i Tadeuszem Rydzykiem. Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 7 – zarzut ws. 14 mln zł na remont siedziby Prokuratury Krajowej. Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 8 – zarzut ws. dotacji dla Fundacji Profeto ks. Olszewskiego Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 9 – zarzut o niedopełnienie nadzoru nad Funduszem Sprawiedliwości Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 10 – zarzut ws. przekazywania dotacji na utworzeniu mediów, które miały promować partię Ziobry. Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowania nr 11-22 – w kolejnych 11 głosowaniach Sejm również zdecydował o uchyleniu immunitetu Ziobry.   
Głosowanie nr 23 – zarzut ws. ukrywania dokumentów Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 24 – zarzut ws. dokumentów dot. afery „GetBack”. Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 25 – zarzut ws. ukrywania dokumentów. Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 26 – zarzut ws. listu Kaczyńskiego Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów

Reklama
Reklama

W głosowaniach wzięło udział 447 polityków. Wnioski o pociągnięcie Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej poparło – w zależności od konkretnego zarzutu – od 248 do 256 posłów. Przeciw opowiadało się niemal w każdym przypadku 185 parlamentarzystów. Od głosu wstrzymywało się od jednego do sześciu posłów, natomiast 13-14 w ogóle nie brało udziału w głosowaniu.

Czytaj więcej

Zastępcy przewodniczącego komisji Kazimierz Smoliński (z lewej) i Łukasz Osmalak (z prawej) oraz pr
Polityka
Komisja regulaminowa podjęła decyzję w sprawie immunitetu Zbigniewa Ziobry

Jak posłowie głosowali ws. zatrzymania i aresztu dla Zbigniewa Ziobry?

W piątek posłowie podjęli nie tylko decyzję w sprawie immunitetu Ziobry, ale także w sprawie jego zatrzymania i tymczasowego aresztowania. O ile większość posłów zapowiadała poparcie dla uchylenia immunitetu Ziobry, sytuacja dotycząca zgody na areszt nie była przesądzona. Po głosowaniu wiemy już jednak, że bezwzględną większością głosów Sejm podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie polityka. 

W 27. głosowaniu – dotyczącym właśnie zatrzymania i tymczasowego aresztowania Ziobry – wzięło udział 442 posłów. Za opowiedziało się 244 parlamentarzystów – 156 z klubu KO, 32 z PSL, 31 z Polski 2050, 21 z Lewicy oraz czterech polityków niezależnych. 

Przeciw zagłosowało 198 posłów – 179 z klubu PiS, 13 z Konfederacji, 3 z Republikanów oraz 3 z Konfederacji Korony Polskiej.

W przypadku 27. głosowania głosu nie oddało 18 posłów – 9 z klubu PiS (Radosław Fogiel, Łukasz Mejza, Marcin Romanowski, Robert Telus, Monika Pawłowska, Iwona Arent, Jan Dziedziczak, Rafał Romanowski, Zbigniew Ziobro), 3 z Konfederacji oraz Paweł Kukiz z Republikanów. Partia Razem także nie wzięła udziału w głosowaniu nad zatrzymaniem i aresztowaniem Ziobry.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Zbigniew Ziobro bez odznaki szeryfa nie okazał się kowbojem

Jakie zarzuty prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze?

Zbigniew Ziobro jest podejrzany o 26 przestępstw, w tym m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz sprzeniewierzenie znacznych środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura wystąpiła również o jego aresztowanie. 

Wniosek o uchylenie immunitetu posła został przekazany do sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Ziobro miał trzy dni na złożenie oświadczenia w sprawie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w zakresie wskazanym we wniosku, termin upłynął 3 listopada.

Zbigniew Ziobro – 10 lat na czele resortu sprawiedliwości

Zbigniew Ziobro – 10 lat na czele resortu sprawiedliwości

Foto: PAP

W czwartek Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych Sejmu zarekomendowała Sejmowi uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i areszt. Na posiedzeniu komisji nie stawił się sam Zbigniew Ziobro, który przekonywał wcześniej, że stawiane mu zarzuty są „fałszywe, nieprawdziwe i całkowicie absurdalne”. 

Za zarzucane czyny Zbigniewowi Ziobrze grozi nawet 25 lat pozbawienia wolności. Prokuratura obawia się, że były minister może próbować uniknąć odpowiedzialności, ukrywać się lub wpływać na przebieg postępowania – stąd wniosek o zatrzymanie i areszt.

Reklama
Reklama

Zgodnie z przepisami, zgoda na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej oraz na jego zatrzymanie lub aresztowanie wymaga bezwzględnej większości głosów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Koalicja Obywatelska (KO) Razem Platforma Obywatelska (PO) Społeczeństwo Osoby Zbigniew Ziobro Nowa Lewica Sejm Polska 2050 Republikanie Konfederacja Korony Polskiej

W piątek bezwzględną większością Sejm podjął uchwały o uchyleniu immunitetu oraz wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Jak głosowali posłowie?

Posłowie zdecydowali ws. immunitetu Ziobry. Mamy wyniki głosowania 

Pozostało jeszcze 96% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Zbigniew Ziobro
Polityka
Sejm podjął decyzję ws. zatrzymania i tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry
Szymon Hołownia pożegnał się w Sejmie z posłami. „Dziękuję za te dwa lata”
Polityka
Szymon Hołownia pożegnał się w Sejmie z posłami. „Dziękuję za te dwa lata”
Premier Donald Tusk
Polityka
Tusk: Prezydent zablokował promocję oficerów wywiadu. Nawrocki: Premier kłamie
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Sala obrad Sejmu
Polityka
Najnowszy sondaż partyjny CBOS pełen zaskoczeń, choć lider bez zmian
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama