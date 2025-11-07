Dziewięciu posłów PiS nie zagłosowało ws. aresztu Zbigniewa Ziobry

W piątek bezwzględną większością Sejm podjął uchwały o uchyleniu immunitetu oraz wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Jak głosowali posłowie?

Posłowie zdecydowali ws. immunitetu Ziobry. Mamy wyniki głosowania

W przypadku głosowań ws. Zbigniewa Ziobry konieczne było uzyskanie 231 głosów, gdyż – według przepisów – zgoda na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej oraz na jego zatrzymanie lub aresztowanie wymaga bezwzględnej większości głosów.

Wszystkich głosowań było 26 – Sejm musiał bowiem podjąć odrębną decyzję dotyczącą każdego z zarzutów. W każdym z punktów większość uzyskiwali parlamentarzyści popierający wniosek prokuratury.