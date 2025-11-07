Dziewięciu posłów PiS nie zagłosowało ws. aresztu Zbigniewa Ziobry

Aktualizacja: 07.11.2025 21:24 Publikacja: 07.11.2025 21:10
Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa.

W piątek bezwzględną większością Sejm podjął uchwały o uchyleniu immunitetu oraz wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Jak głosowali posłowie?
W przypadku głosowań ws. Zbigniewa Ziobry konieczne było uzyskanie 231 głosów, gdyż – według przepisów – zgoda na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej oraz na jego zatrzymanie lub aresztowanie wymaga bezwzględnej większości głosów.
Wszystkich głosowań było 26 – Sejm musiał bowiem podjąć odrębną decyzję dotyczącą każdego z zarzutów. W każdym z punktów większość uzyskiwali parlamentarzyści popierający wniosek prokuratury.
Głosowanie nr 1 – zarzut o popełnienie przez Zbigniewa Ziobrę przestępstwa związanego z bezprawnym nabyciem systemu Pegasus za 25 mln złotych z podległego byłemu ministrowi Funduszu Sprawiedliwości.
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 2 – zarzut o założenie i kierowanie grupą przestępczą przez byłego szefa MS. Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 3 – zarzut o niedopełnienie obowiązków w nadzorze nad zarządzaniem, rozdysponowaniem i rozliczaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 4 – zarzut ws. dotacji dla instytutu Romanowskiego Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 5 – zarzut o niedopełnienie obowiązków w nadzorze nad zarządzaniem, rozdysponowaniem i rozliczaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości - 1,4 mln dla instytutu Romanowskiego. Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 6 – zarzut o niedopełnienie obowiązków przez byłego szefa MS w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla innej osoby i korzyści osobistej - ws. podmiotów powiązanych z Mateckim i Tadeuszem Rydzykiem. Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 7 – zarzut ws. 14 mln zł na remont siedziby Prokuratury Krajowej. Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 8 – zarzut ws. dotacji dla Fundacji Profeto ks. Olszewskiego Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 9 – zarzut o niedopełnienie nadzoru nad Funduszem Sprawiedliwości Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 10 – zarzut ws. przekazywania dotacji na utworzeniu mediów, które miały promować partię Ziobry. Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowania nr 11-22 – w kolejnych 11 głosowaniach Sejm również zdecydował o uchyleniu immunitetu Ziobry.
Głosowanie nr 23 – zarzut ws. ukrywania dokumentów Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 24 – zarzut ws. dokumentów dot. afery „GetBack”. Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 25 – zarzut ws. ukrywania dokumentów. Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 26 – zarzut ws. listu Kaczyńskiego Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
W głosowaniach wzięło udział 447 polityków. Wnioski o pociągnięcie Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej poparło – w zależności od konkretnego zarzutu – od 248 do 256 posłów. Przeciw opowiadało się niemal w każdym przypadku 185 parlamentarzystów. Od głosu wstrzymywało się od jednego do sześciu posłów, natomiast 13-14 w ogóle nie brało udziału w głosowaniu.
W piątek posłowie podjęli nie tylko decyzję w sprawie immunitetu Ziobry, ale także w sprawie jego zatrzymania i tymczasowego aresztowania. O ile większość posłów zapowiadała poparcie dla uchylenia immunitetu Ziobry, sytuacja dotycząca zgody na areszt nie była przesądzona. Po głosowaniu wiemy już jednak, że bezwzględną większością głosów Sejm podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie polityka.
W 27. głosowaniu – dotyczącym właśnie zatrzymania i tymczasowego aresztowania Ziobry – wzięło udział 442 posłów. Za opowiedziało się 244 parlamentarzystów – 156 z klubu KO, 32 z PSL, 31 z Polski 2050, 21 z Lewicy oraz czterech polityków niezależnych.
Przeciw zagłosowało 198 posłów – 179 z klubu PiS, 13 z Konfederacji, 3 z Republikanów oraz 3 z Konfederacji Korony Polskiej.
W przypadku 27. głosowania głosu nie oddało 18 posłów – 9 z klubu PiS (Radosław Fogiel, Łukasz Mejza, Marcin Romanowski, Robert Telus, Monika Pawłowska, Iwona Arent, Jan Dziedziczak, Rafał Romanowski, Zbigniew Ziobro), 3 z Konfederacji oraz Paweł Kukiz z Republikanów. Partia Razem także nie wzięła udziału w głosowaniu nad zatrzymaniem i aresztowaniem Ziobry.
Zbigniew Ziobro jest podejrzany o 26 przestępstw, w tym m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz sprzeniewierzenie znacznych środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura wystąpiła również o jego aresztowanie.
Wniosek o uchylenie immunitetu posła został przekazany do sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Ziobro miał trzy dni na złożenie oświadczenia w sprawie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w zakresie wskazanym we wniosku, termin upłynął 3 listopada.
Zbigniew Ziobro – 10 lat na czele resortu sprawiedliwości

W czwartek Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych Sejmu zarekomendowała Sejmowi uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i areszt. Na posiedzeniu komisji nie stawił się sam Zbigniew Ziobro, który przekonywał wcześniej, że stawiane mu zarzuty są „fałszywe, nieprawdziwe i całkowicie absurdalne”.
Za zarzucane czyny Zbigniewowi Ziobrze grozi nawet 25 lat pozbawienia wolności. Prokuratura obawia się, że były minister może próbować uniknąć odpowiedzialności, ukrywać się lub wpływać na przebieg postępowania – stąd wniosek o zatrzymanie i areszt.
Zgodnie z przepisami, zgoda na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej oraz na jego zatrzymanie lub aresztowanie wymaga bezwzględnej większości głosów.
