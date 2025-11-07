Reklama
Sejm podjął decyzję ws. zatrzymania i tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry

W piątek bezwzględną większością Sejm podjął uchwały o uchylenie immunitetu oraz wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry.

Publikacja: 07.11.2025 19:18

Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro

Foto: PAP/Art Service

Ada Michalak, Magdalena Zapart

W czwartek Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych Sejmu zarekomendowała Sejmowi uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i areszt. Na posiedzeniu komisji nie stawił się sam Zbigniew Ziobro, który przekonywał wcześniej, że stawiane mu zarzuty są „fałszywe, nieprawdziwe i całkowicie absurdalne”. 

Dzień po rekomendacji komisji – w piątek – posłowie głosowali nad wnioskiem w sprawie byłego ministra sprawiedliwości. Ziobry dotyczyło łącznie 27 głosowań – 26 w sprawie każdego z zarzutów, zaś jeden – wniosku o zatrzymanie i tymczasowy areszt.

Czytaj więcej

Zastępcy przewodniczącego komisji Kazimierz Smoliński (z lewej) i Łukasz Osmalak (z prawej) oraz pr
Polityka
Komisja regulaminowa podjęła decyzję w sprawie immunitetu Zbigniewa Ziobry

Głosowanie nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Jak głosowali posłowie? 

Zgodnie z przewidywaniami – większość posłów deklarowała bowiem poparcie dla takiego kroku – Sejm zdecydował o odebraniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, byłemu ministrowi sprawiedliwości.

Posłowie głosowali 26 razy w sprawie uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze – w każdym z tych głosowań większość uzyskiwali parlamentarzyści popierający wniosek prokuratury.

Głosowanie nr 1 – zarzut o popełnienie przez Zbigniewa Ziobrę przestępstwa związanego z bezprawnym nabyciem systemu Pegasus za 25 mln złotych z podległego byłemu ministrowi Funduszu Sprawiedliwości. 
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów

Głosowanie nr 2 – zarzut o założenie i kierowanie grupą przestępczą przez byłego szefa MS. 
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów

Głosowanie nr 3 – zarzut o niedopełnienie obowiązków w nadzorze nad zarządzaniem, rozdysponowaniem i rozliczaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów

Głosowanie nr 4 – zarzut ws. dotacji dla instytutu Romanowskiego 
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów

Głosowanie nr 5 – zarzut o niedopełnienie obowiązków w nadzorze nad zarządzaniem, rozdysponowaniem i rozliczaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości - 1,4 mln dla instytutu Romanowskiego. 
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów

Głosowanie nr 6 – zarzut o niedopełnienie obowiązków przez byłego szefa MS w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla innej osoby i korzyści osobistej - ws. podmiotów powiązanych z Mateckim i Tadeuszem Rydzykiem.
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów

Głosowanie nr 7 – zarzut ws. 14 mln zł na remont siedziby Prokuratury Krajowej. 
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów

Głosowanie nr 8 – zarzut ws. dotacji dla Fundacji Profeto ks. Olszewskiego 
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów

Głosowanie nr 9 – zarzut o niedopełnienie nadzoru nad Funduszem Sprawiedliwości 
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów

Głosowanie nr 10 – zarzut ws. przekazywania dotacji na utworzeniu mediów, które miały promować partię Ziobry. 
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów

Głosowania nr 11-22 – w kolejnych 11 głosowaniach Sejm również zdecydował o uchyleniu immunitetu Ziobry.   Głosowanie nr 23 – zarzut ws. ukrywania dokumentów 
Wynik: immunitet uchylony. 

Głosowanie nr 23 – zarzut ws. ukrywania dokumentów 

Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów

Głosowanie nr 24 – zarzut ws. dokumentów dot. afery „GetBack”. 
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów

Głosowanie nr 25 – zarzut ws. ukrywania dokumentów.
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów

Głosowanie nr 26 – zarzut ws. listu Kaczyńskiego 
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów

Sejm podjął decyzję ws. zatrzymania i tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry 

W piątek posłowie podjęli również decyzję w sprawie zatrzymania i tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry. O ile większość posłów zapowiadała poparcie dla uchylenia immunitetu Ziobrze, sytuacja dotycząca zgody na areszt nie była przesądzona. Po głosowaniu wiemy już jednak, że bezwzględną większością głosów Sejm podjął uchwałę o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. 

W 27. głosowaniu – dotyczącym właśnie zatrzymania i aresztu – za było 244 posłów, przeciw – 198 posłów. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Zbigniew Ziobro bez odznaki szeryfa nie okazał się kowbojem

Żurek: Prokuratura może teraz postawić Ziobrze 26 zarzutów

Do głosowań ws. Ziobry odniósł się w mediach społecznościowych obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. "Sejm uchylił immunitet i wyraził zgodę na zatrzymanie oraz aresztowanie posła Zbigniewa Ziobro. Prokuratura może mu teraz postawić 26 zarzutów. Dziękuję prokuratorom za ciężką i skrupulatną pracę - wniosek w tej sprawie liczy ponad 150 stron" - czytamy we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Komisja regulaminowa podjęła decyzję w sprawie immunitetu Ziobry

W czwartek – po burzliwej, ponadtrzygodzinnej dyskusji – odbyło się głosowanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych Sejmu, która zarekomendowała Sejmowi uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i areszt.

W zakresie wszystkich 26 czynów wymienionych we wniosku oraz w kwestii zatrzymania i aresztowania Zbigniewa Ziobry komisja głosowała w przypadku każdego z zarzutów osobno i w każdym z tych głosowań „wynik był pozytywny””– przekazał po głosowaniu przewodniczący komisji, poseł KO Jarosław Urbaniak.

Sprawozdanie komisji trafiło do Sejmu późnym wieczorem – po godzinie 23 przewodniczący komisji poseł KO Jarosław Urbaniak rozpoczął jego prezentację przed nieliczną grupą posłów, w której brakowało przedstawiciela PiS.

Czytaj więcej

Poseł PiS Zbigniew Ziobro
Prawo karne
Immunitet Zbigniewa Ziobry uchylony. Co może się teraz wydarzyć?

Ziobro: Nie złożyłem wniosku o azyl na Węgrzech 

Gdy komisja poparła wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt, Ziobro przebywał na Węgrzech. Kiedy polityk został zapytany, czy zamierza wrócić do kraju na posiedzenie komisji, stwierdził, że na Węgrzech ma prawo odnieść się do zarzutów, a w Polsce „byłby tego prawa pozbawiony”. Twierdził też, że „miał wykupiony bilet do Polski”, ale dowiedział się o rzekomo planowanej „prowokacji” i próbie zatrzymania go po powrocie do kraju. – Nie złożyłem wniosku o azyl polityczny na Węgrzech – powiedział później Zbigniew Ziobro w rozmowie z TV Republika. Były prokurator generalny stwierdził, że jest na Węgrzech nie dlatego, że dowiedział się, iż „prokuratura podległa i podporządkowana politycznie panu Donaldowi Tuskowi” zdecydowała się sformułować w stosunku do niego „fałszywy, oparty na kłamstwach, manipulacjach wniosek o uchylenie immunitetu, celem stawiania zarzutów i aresztowania”. – Znalazłem się na Węgrzech dlatego, że od wielu tygodni była planowana konferencja, nomen omen właśnie na temat praworządności w Unii Europejskiej, w tym łamania prawa w Polsce, i byłem jednym z gości – oświadczył Ziobro.

Zbigniew Ziobro – 10 lat na czele resortu sprawiedliwości

Zbigniew Ziobro – 10 lat na czele resortu sprawiedliwości

Foto: PAP

Pełnomocnik Zbigniewa Ziobry już na początku obrad komisji wystąpił z wnioskiem o zamknięcie posiedzenia, ponieważ – jak stwierdził – wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości jest wadliwy formalnie, ponieważ podpisała go niewłaściwa osoba (prokurator sprawy działał w imieniu Prokuratury Krajowej, a nie osobiście Prokurator Krajowy). Śliwka ocenił, że doszło do złamania przepisów prawa, ponieważ „doszło do możliwości popełnienia przestępstwa poświadczania nieprawdy”, co uniemożliwia procedowanie wniosku.  Postulat ten został jednak odrzucony przez większość komisji.

Poseł Andrzej Śliwka wyraził też przekonanie, że wniosek o tymczasowe aresztowanie Ziobry jest motywowany polityką, a nie prawem, zaś zarzut wobec ministra o kierowanie grupą przestępczą jest „niedorzeczny”. W kwestii wniosku o tymczasowy areszt Śliwka przypomniał, że Zbigniew Ziobro jest ojcem dwójki małych dzieci, a także osobą ciężko chorą onkologicznie. – Zastosowanie tego środka wobec ministra Ziobry byłoby wyrokiem śmierci – dodał.

Czytaj więcej

Zbigniew Bogucki
Polityka
Zbigniew Bogucki: w sprawie Zbigniewa Ziobry mamy do czynienia z polityczną wendetą

Zbigniew Ziobro nieobecny. Zarzuty odpiera z Budapesztu

Polityk przebywa na Węgrzech, gdzie podczas konferencji prasowej, na którą zostały zaproszone tylko media przychylne Prawu i Sprawiedliwości, zapewniał, że postępowanie przeciwko niemu jest „zemstą Donalda Tuska”– Zemsta Tuska przeszła w kolejną fazę, w tym wypadku złożenia wniosku o uchylenie mi immunitetu oraz wyrażenie przez Sejm zgody na areszt tymczasowy– mówił Ziobro. 

Stwierdził następnie, że Donald Tusk ma powody do zemsty, bo Ziobro, jako prokurator generalny i minister sprawiedliwości nadzorował liczne postępowania, w których pojawiali się w charakterze osób podejrzewanych o popełnienie bardzo poważnych przestępstw przedstawiciele partii Donalda Tuska. Dodał także, że wniosek przeciwko niemu zawiera „szereg fałszywych, absurdalnych stwierdzeń", a premier „wykorzystuje prokuraturę”, by „mścić się na opozycji” i „za sprawą wymiaru sprawiedliwości unicestwić największą partię opozycyjną”.

– Mamy do czynienia z rządami ludzi, którzy uważają, że w praktyce wykonywania władzy można świadomie łamać prawo, popełniać przestępstwa – mówił Ziobro.

Były prokurator generalny stwierdził także, że „z wiarygodnego źródła” otrzymał informację, iż po powrocie do Polski ma zostać zatrzymany i planowane jest „uniemożliwienie mu lub utrudnienie skorzystania z przysługującego mu prawa zajęcia stanowiska wobec absurdalnych zarzutów zawartych we wniosku o uchylenie immunitetu”.  

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Polityka
Sondaż: Zbigniew Ziobro u Viktora Orbána na Węgrzech. Znamy opinię Polaków

Jakie zarzuty prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze

Zbigniew Ziobro jest podejrzany o 26 przestępstw, w tym m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz sprzeniewierzenie znacznych środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura wystąpiła również o jego aresztowanie. Za te czyny Ziobrze grozi do 25 lat więzienia.

Wniosek o uchylenie immunitetu posła został przekazany do sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Ziobro miał trzy dni na złożenie oświadczenia w sprawie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w zakresie wskazanym we wniosku, termin upłynął 3 listopada.

rp.pl

