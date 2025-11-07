Komisja regulaminowa podjęła decyzję w sprawie immunitetu Ziobry

W czwartek – po burzliwej, ponadtrzygodzinnej dyskusji – odbyło się głosowanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych Sejmu, która zarekomendowała Sejmowi uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i areszt.

W zakresie wszystkich 26 czynów wymienionych we wniosku oraz w kwestii zatrzymania i aresztowania Zbigniewa Ziobry komisja głosowała w przypadku każdego z zarzutów osobno i w każdym z tych głosowań „wynik był pozytywny””– przekazał po głosowaniu przewodniczący komisji, poseł KO Jarosław Urbaniak.

Sprawozdanie komisji trafiło do Sejmu późnym wieczorem – po godzinie 23 przewodniczący komisji poseł KO Jarosław Urbaniak rozpoczął jego prezentację przed nieliczną grupą posłów, w której brakowało przedstawiciela PiS.

Ziobro: Nie złożyłem wniosku o azyl na Węgrzech

Gdy komisja poparła wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt, Ziobro przebywał na Węgrzech. Kiedy polityk został zapytany, czy zamierza wrócić do kraju na posiedzenie komisji, stwierdził, że na Węgrzech ma prawo odnieść się do zarzutów, a w Polsce „byłby tego prawa pozbawiony”. Twierdził też, że „miał wykupiony bilet do Polski”, ale dowiedział się o rzekomo planowanej „prowokacji” i próbie zatrzymania go po powrocie do kraju. – Nie złożyłem wniosku o azyl polityczny na Węgrzech – powiedział później Zbigniew Ziobro w rozmowie z TV Republika. Były prokurator generalny stwierdził, że jest na Węgrzech nie dlatego, że dowiedział się, iż „prokuratura podległa i podporządkowana politycznie panu Donaldowi Tuskowi” zdecydowała się sformułować w stosunku do niego „fałszywy, oparty na kłamstwach, manipulacjach wniosek o uchylenie immunitetu, celem stawiania zarzutów i aresztowania”. – Znalazłem się na Węgrzech dlatego, że od wielu tygodni była planowana konferencja, nomen omen właśnie na temat praworządności w Unii Europejskiej, w tym łamania prawa w Polsce, i byłem jednym z gości – oświadczył Ziobro.