Aktualizacja: 07.11.2025 20:07 Publikacja: 07.11.2025 19:18
Zbigniew Ziobro
Foto: PAP/Art Service
W czwartek Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych Sejmu zarekomendowała Sejmowi uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i areszt. Na posiedzeniu komisji nie stawił się sam Zbigniew Ziobro, który przekonywał wcześniej, że stawiane mu zarzuty są „fałszywe, nieprawdziwe i całkowicie absurdalne”.
Dzień po rekomendacji komisji – w piątek – posłowie głosowali nad wnioskiem w sprawie byłego ministra sprawiedliwości. Ziobry dotyczyło łącznie 27 głosowań – 26 w sprawie każdego z zarzutów, zaś jeden – wniosku o zatrzymanie i tymczasowy areszt.
Czytaj więcej
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych Sejmu rekomendowała Sejmowi uchylenie imm...
Zgodnie z przewidywaniami – większość posłów deklarowała bowiem poparcie dla takiego kroku – Sejm zdecydował o odebraniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, byłemu ministrowi sprawiedliwości.
Posłowie głosowali 26 razy w sprawie uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze – w każdym z tych głosowań większość uzyskiwali parlamentarzyści popierający wniosek prokuratury.
Głosowanie nr 1 – zarzut o popełnienie przez Zbigniewa Ziobrę przestępstwa związanego z bezprawnym nabyciem systemu Pegasus za 25 mln złotych z podległego byłemu ministrowi Funduszu Sprawiedliwości.
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 2 – zarzut o założenie i kierowanie grupą przestępczą przez byłego szefa MS.
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 3 – zarzut o niedopełnienie obowiązków w nadzorze nad zarządzaniem, rozdysponowaniem i rozliczaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 4 – zarzut ws. dotacji dla instytutu Romanowskiego
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 5 – zarzut o niedopełnienie obowiązków w nadzorze nad zarządzaniem, rozdysponowaniem i rozliczaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości - 1,4 mln dla instytutu Romanowskiego.
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 6 – zarzut o niedopełnienie obowiązków przez byłego szefa MS w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla innej osoby i korzyści osobistej - ws. podmiotów powiązanych z Mateckim i Tadeuszem Rydzykiem.
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 7 – zarzut ws. 14 mln zł na remont siedziby Prokuratury Krajowej.
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 8 – zarzut ws. dotacji dla Fundacji Profeto ks. Olszewskiego
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 9 – zarzut o niedopełnienie nadzoru nad Funduszem Sprawiedliwości
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 10 – zarzut ws. przekazywania dotacji na utworzeniu mediów, które miały promować partię Ziobry.
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowania nr 11-22 – w kolejnych 11 głosowaniach Sejm również zdecydował o uchyleniu immunitetu Ziobry. Głosowanie nr 23 – zarzut ws. ukrywania dokumentów
Wynik: immunitet uchylony.
Głosowanie nr 23 – zarzut ws. ukrywania dokumentów
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 24 – zarzut ws. dokumentów dot. afery „GetBack”.
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 25 – zarzut ws. ukrywania dokumentów.
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
Głosowanie nr 26 – zarzut ws. listu Kaczyńskiego
Wynik: immunitet uchylony – Sejm przyjął wniosek bezwzględną większością głosów
W piątek posłowie podjęli również decyzję w sprawie zatrzymania i tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry. O ile większość posłów zapowiadała poparcie dla uchylenia immunitetu Ziobrze, sytuacja dotycząca zgody na areszt nie była przesądzona. Po głosowaniu wiemy już jednak, że bezwzględną większością głosów Sejm podjął uchwałę o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry.
W 27. głosowaniu – dotyczącym właśnie zatrzymania i aresztu – za było 244 posłów, przeciw – 198 posłów. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
Czytaj więcej
Karol Marks miał powiedzieć, że historia powtarza się zazwyczaj dwa razy – raz, jako tragedia i r...
Do głosowań ws. Ziobry odniósł się w mediach społecznościowych obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. "Sejm uchylił immunitet i wyraził zgodę na zatrzymanie oraz aresztowanie posła Zbigniewa Ziobro. Prokuratura może mu teraz postawić 26 zarzutów. Dziękuję prokuratorom za ciężką i skrupulatną pracę - wniosek w tej sprawie liczy ponad 150 stron" - czytamy we wpisie opublikowanym w serwisie X.
W czwartek – po burzliwej, ponadtrzygodzinnej dyskusji – odbyło się głosowanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych Sejmu, która zarekomendowała Sejmowi uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i areszt.
W zakresie wszystkich 26 czynów wymienionych we wniosku oraz w kwestii zatrzymania i aresztowania Zbigniewa Ziobry komisja głosowała w przypadku każdego z zarzutów osobno i w każdym z tych głosowań „wynik był pozytywny””– przekazał po głosowaniu przewodniczący komisji, poseł KO Jarosław Urbaniak.
Sprawozdanie komisji trafiło do Sejmu późnym wieczorem – po godzinie 23 przewodniczący komisji poseł KO Jarosław Urbaniak rozpoczął jego prezentację przed nieliczną grupą posłów, w której brakowało przedstawiciela PiS.
Czytaj więcej
Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry, jego zatrzymanie i tymczasowe aresztow...
Gdy komisja poparła wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt, Ziobro przebywał na Węgrzech. Kiedy polityk został zapytany, czy zamierza wrócić do kraju na posiedzenie komisji, stwierdził, że na Węgrzech ma prawo odnieść się do zarzutów, a w Polsce „byłby tego prawa pozbawiony”. Twierdził też, że „miał wykupiony bilet do Polski”, ale dowiedział się o rzekomo planowanej „prowokacji” i próbie zatrzymania go po powrocie do kraju. – Nie złożyłem wniosku o azyl polityczny na Węgrzech – powiedział później Zbigniew Ziobro w rozmowie z TV Republika. Były prokurator generalny stwierdził, że jest na Węgrzech nie dlatego, że dowiedział się, iż „prokuratura podległa i podporządkowana politycznie panu Donaldowi Tuskowi” zdecydowała się sformułować w stosunku do niego „fałszywy, oparty na kłamstwach, manipulacjach wniosek o uchylenie immunitetu, celem stawiania zarzutów i aresztowania”. – Znalazłem się na Węgrzech dlatego, że od wielu tygodni była planowana konferencja, nomen omen właśnie na temat praworządności w Unii Europejskiej, w tym łamania prawa w Polsce, i byłem jednym z gości – oświadczył Ziobro.
Zbigniew Ziobro – 10 lat na czele resortu sprawiedliwości
Foto: PAP
Pełnomocnik Zbigniewa Ziobry już na początku obrad komisji wystąpił z wnioskiem o zamknięcie posiedzenia, ponieważ – jak stwierdził – wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości jest wadliwy formalnie, ponieważ podpisała go niewłaściwa osoba (prokurator sprawy działał w imieniu Prokuratury Krajowej, a nie osobiście Prokurator Krajowy). Śliwka ocenił, że doszło do złamania przepisów prawa, ponieważ „doszło do możliwości popełnienia przestępstwa poświadczania nieprawdy”, co uniemożliwia procedowanie wniosku. Postulat ten został jednak odrzucony przez większość komisji.
Poseł Andrzej Śliwka wyraził też przekonanie, że wniosek o tymczasowe aresztowanie Ziobry jest motywowany polityką, a nie prawem, zaś zarzut wobec ministra o kierowanie grupą przestępczą jest „niedorzeczny”. W kwestii wniosku o tymczasowy areszt Śliwka przypomniał, że Zbigniew Ziobro jest ojcem dwójki małych dzieci, a także osobą ciężko chorą onkologicznie. – Zastosowanie tego środka wobec ministra Ziobry byłoby wyrokiem śmierci – dodał.
Czytaj więcej
Czy można dziś w Polsce liczyć na sprawiedliwy proces? Czy dzisiaj ci, którzy oskarżają, mówię o...
Polityk przebywa na Węgrzech, gdzie podczas konferencji prasowej, na którą zostały zaproszone tylko media przychylne Prawu i Sprawiedliwości, zapewniał, że postępowanie przeciwko niemu jest „zemstą Donalda Tuska”. – Zemsta Tuska przeszła w kolejną fazę, w tym wypadku złożenia wniosku o uchylenie mi immunitetu oraz wyrażenie przez Sejm zgody na areszt tymczasowy– mówił Ziobro.
Stwierdził następnie, że Donald Tusk ma powody do zemsty, bo Ziobro, jako prokurator generalny i minister sprawiedliwości nadzorował liczne postępowania, w których pojawiali się w charakterze osób podejrzewanych o popełnienie bardzo poważnych przestępstw przedstawiciele partii Donalda Tuska. Dodał także, że wniosek przeciwko niemu zawiera „szereg fałszywych, absurdalnych stwierdzeń", a premier „wykorzystuje prokuraturę”, by „mścić się na opozycji” i „za sprawą wymiaru sprawiedliwości unicestwić największą partię opozycyjną”.
– Mamy do czynienia z rządami ludzi, którzy uważają, że w praktyce wykonywania władzy można świadomie łamać prawo, popełniać przestępstwa – mówił Ziobro.
Były prokurator generalny stwierdził także, że „z wiarygodnego źródła” otrzymał informację, iż po powrocie do Polski ma zostać zatrzymany i planowane jest „uniemożliwienie mu lub utrudnienie skorzystania z przysługującego mu prawa zajęcia stanowiska wobec absurdalnych zarzutów zawartych we wniosku o uchylenie immunitetu”.
Czytaj więcej
„Jak ocenia Pani/Pan przyjęcie Zbigniewa Ziobry przez premiera Węgier Viktora Orbána po tym, jak...
Zbigniew Ziobro jest podejrzany o 26 przestępstw, w tym m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz sprzeniewierzenie znacznych środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura wystąpiła również o jego aresztowanie. Za te czyny Ziobrze grozi do 25 lat więzienia.
Wniosek o uchylenie immunitetu posła został przekazany do sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Ziobro miał trzy dni na złożenie oświadczenia w sprawie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w zakresie wskazanym we wniosku, termin upłynął 3 listopada.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W czwartek Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych Sejmu zarekomendowała Sejmowi uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i areszt. Na posiedzeniu komisji nie stawił się sam Zbigniew Ziobro, który przekonywał wcześniej, że stawiane mu zarzuty są „fałszywe, nieprawdziwe i całkowicie absurdalne”.
Dzień po rekomendacji komisji – w piątek – posłowie głosowali nad wnioskiem w sprawie byłego ministra sprawiedliwości. Ziobry dotyczyło łącznie 27 głosowań – 26 w sprawie każdego z zarzutów, zaś jeden – wniosku o zatrzymanie i tymczasowy areszt.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
13 listopada Szymon Hołownia zrezygnować ma z funkcji marszałka Sejmu – zapisy umowy koalicyjnej mówią bowiem, ż...
- Żeby być prezydentem nie wystarczy wygrać wyborów - oświadczył premier Donald Tusk informując o zablokowaniu p...
Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w pierwszych dniach listopada do parlamentu weszłyby cztery partie. Pozo...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
Do warszawskiego magistratu wpłynął wniosek o rejestrację stowarzyszenia, w którego zarządzie zasiądzie Marian B...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas