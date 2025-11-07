Reklama
Sondaż: Zbigniew Ziobro u Viktora Orbána na Węgrzech. Znamy opinię Polaków

„Jak ocenia Pani/Pan przyjęcie Zbigniewa Ziobry przez premiera Węgier Viktora Orbána po tym, jak prokuratura wystąpiła z wnioskiem o uchylenie immunitetu Ziobrze?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 07.11.2025 07:58

Zbigniew Ziobro

Foto: PAP, Art Service

Artur Bartkiewicz

Zbigniew Ziobro na czwartkowej konferencji prasowej, zorganizowanej w Budapeszcie mówił, że udał się na Węgry „za sprawą zaplanowanej przez organizatorów dużej konferencji poświęconej (...) braku praworządności w kontekście UE, ale też i sytuacji, która ma miejsce w Polsce”. Twierdził, że był już na Węgrzech, gdy dotarła do niego informacja, że prokuratura - w związku z 26 zarzutami, jakie mu stawia - wystąpiła z wnioskiem o uchylenie mu przez Sejm immunitetu i wydanie zgody na aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości. 

Zbigniew Ziobro został na Węgrzech, bo twierdzi, że w Polsce zostałby zatrzymany

W czwartek wnioski te pozytywnie zaopiniowała sejmowa Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich. W piątek głosować nad wnioskiem będzie cały Sejm. Prokuratura przedstawiła Ziobrze m.in. zarzut stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej. Oskarżenie dotyczy nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości, a maksymalna kara, jaka grozi Ziobrze w związku z zarzutami to 25 lat pozbawienia wolności. Na Węgrzech, gdzie przebywa obecnie Ziobro, wcześniej azyl uzyskał inny oskarżony w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Ziobro nie pojawił się na posiedzeniu sejmowej komisji, która zajmowała się wnioskiem o uchylenie mu immunitetu ponieważ - jak twierdził - otrzymał informację, że po powrocie do Polski zostanie zatrzymany, co ma rzekomo uniemożliwić mu odpieranie zarzutów. Ziobro twierdził, że informację taką miał z wiarygodnego źródła, którego jednak nie podał. Obecnie Ziobro jest nadal chroniony immunitetem. W czwartek wieczorem Ziobro zadeklarował, że nie zamierza ubiegać się o azyl polityczny na Węgrzech. 

30 października w Budapeszcie Ziobro spotkał się z urzędującym premierem Węgier, Viktorem Orbánem, którego rząd udzielił wcześniej azylu politycznego Romanowskiemu. 

Premier Węgier informując o spotkaniu z Ziobrą w swoich mediach społecznościowych pisał m.in. że „probrukselski polski rząd prowadzi przeciwko polskiej prawicy polityczną nagonkę”.„Polski rząd próbuje doprowadzić do jego (Zbigniewa Ziobry - red.) aresztowania. A to wszystko w sercu Europy, gdy Bruksela milczy. W takich absurdalnych czasach żyjemy...” – napisał też węgierski premier.

Sam Ziobro informując o spotkaniu z Orbánem napisał: „Rozmawialiśmy o sprawach ogólnopolitycznych. Pogratulowałem mu obrony suwerenności i tożsamości Węgier. Zapewniłem, że władza Tuska zmierza ku końcowi i że Polska znów będzie suwerennym państwem”.

Sondaż: 59 proc. badanych z największych miast negatywnie o przyjęciu Zbigniewa Ziobry przez premiera Węgier Viktora Orbána

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy jak oceniają przyjęcie Zbigniewa Ziobry przez premiera Węgier Viktora Orbána po tym, jak prokuratura wystąpiła z wnioskiem o uchylenie immunitetu Ziobrze.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Pozytywnie oceniło to wydarzenie 18,7 proc. badanych.

Negatywną ocenę wyraziło 48,7 proc. respondentów. 

18,4 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

14,3 proc. uczestników badania deklaruje, że nie słyszeli o sprawie. 

(liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na ich zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku)

- Negatywnie zdanie na ten temat nieco częściej wyrażają mężczyźni (51 proc.) niż kobiety (47 proc.). Taką opinię wyraża prawie trzech na pięciu badanych (58 proc.) po pięćdziesiątym roku życia i ponad połowa (54 proc.) respondentów z wyższym wykształceniem. Częściej niż pozostali przyjęcie Ziobry przez Viktora Orbana negatywnie odbierają osoby z największych miast (59 proc.) - komentuje wyniki badania Dorota Cywińska, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 4-5 listopada 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

Źródło: rp.pl

