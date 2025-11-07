Zbigniew Ziobro na czwartkowej konferencji prasowej, zorganizowanej w Budapeszcie mówił, że udał się na Węgry „za sprawą zaplanowanej przez organizatorów dużej konferencji poświęconej (...) braku praworządności w kontekście UE, ale też i sytuacji, która ma miejsce w Polsce”. Twierdził, że był już na Węgrzech, gdy dotarła do niego informacja, że prokuratura - w związku z 26 zarzutami, jakie mu stawia - wystąpiła z wnioskiem o uchylenie mu przez Sejm immunitetu i wydanie zgody na aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości.

Reklama Reklama

Zbigniew Ziobro został na Węgrzech, bo twierdzi, że w Polsce zostałby zatrzymany

W czwartek wnioski te pozytywnie zaopiniowała sejmowa Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich. W piątek głosować nad wnioskiem będzie cały Sejm. Prokuratura przedstawiła Ziobrze m.in. zarzut stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej. Oskarżenie dotyczy nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości, a maksymalna kara, jaka grozi Ziobrze w związku z zarzutami to 25 lat pozbawienia wolności. Na Węgrzech, gdzie przebywa obecnie Ziobro, wcześniej azyl uzyskał inny oskarżony w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Ziobro nie pojawił się na posiedzeniu sejmowej komisji, która zajmowała się wnioskiem o uchylenie mu immunitetu ponieważ - jak twierdził - otrzymał informację, że po powrocie do Polski zostanie zatrzymany, co ma rzekomo uniemożliwić mu odpieranie zarzutów. Ziobro twierdził, że informację taką miał z wiarygodnego źródła, którego jednak nie podał. Obecnie Ziobro jest nadal chroniony immunitetem. W czwartek wieczorem Ziobro zadeklarował, że nie zamierza ubiegać się o azyl polityczny na Węgrzech.