Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

„Dwie wizje” w PiS. Michał Dworczyk potwierdza, że w PiS „toczy się dyskusja”

- Sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości związana jest z dyskusją na temat wizji rozwoju partii - powiedział w TVN24 europoseł PiS Michał Dworczyk, pytany o walkę frakcji „maślarzy” z „harcerzami”. Ocenił, że sama dyskusja jest dobra, ale przyznał, że odbija się na notowaniach PiS.

Publikacja: 23.12.2025 09:03

Europoseł PiS Michał Dworczyk

Europoseł PiS Michał Dworczyk

Foto: PAP/Leszek Szymański

Bartosz Lewicki

– W największym uproszczeniu są dwie wizje. Z jednej strony koncepcja partii, która radykalizuje przekaz, wchodzi z innymi prawicowymi partiami, między innymi z Konfederacją, w licytacje na różnego rodzaju bardzo ostre hasła. I druga koncepcja, nowoczesnej, konserwatywnej partii, która skupia się na projektach rozwojowych, ambitnych pomysłach na przyszłość Polski – wyjaśniał Michał Dworczyk. 

Powiedział, że „to dobrze, że taka dyskusja się toczy”, jednak, jego zdaniem, „gorzej, że ona czasami ma miejsce w mediach”. – To akurat nam nie służy, co widać po kolejnych sondażach, które pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość w ostatnim czasie ma gorsze poparcie

Czytaj więcej

Sondaż poparcia partii politycznych. Lider się umacnia. Przepychanka Konfederacji
Polityka
Sondaż poparcia partii politycznych. Lider się umacnia. Przepychanka Konfederacji

Kim są „maślarze” i „harcerze”?

Spór w Prawie i Sprawiedliwości toczą krytyczni wobec Mateusza Morawieckiego „maślarze” z „harcerzami”, czyli jego stronnikami. 

Nazwa „maślarze” powstała po wpisie Tobiasza Bocheńskiego na platformie społecznościowej X. Bocheński zamieścił fotografię masła, podanego mu na pokładzie samolotu PLL LOT, opatrując ją komentarzem, że „za Tuska Polskie Linie Lotnicze podają niemieckie masło”. Oprócz Tobiasza Bocheńskiego z „maślarzami” związani są między innymi: Jacek Sasin, Przemysław Czarnek, Mariusz Błaszczak, Patryk Jaki oraz Zbigniew Ziobro. 

Reklama
Reklama

Frakcja „harcerzy” to najbliższe otoczenie byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Część z nich – choć nie sam Morawiecki – ma harcerską przeszłość w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Tworzą ją w większości ludzie, z którymi Morawiecki współpracował jako premier lub wcześniej, jako prezes banku WBK. Właśnie do tej grupy należeć ma były szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, ale także były rzecznik rządu Piotr Müller czy były minister rozwoju Waldemar Buda i były pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała.

Czytaj więcej

Mateusz Morawiecki
Polityka
PiS rozrywany najgłębszymi konfliktami od lat. Ale słowo na „R” jeszcze nie pada

Czy pęknięcie w PiS da się skleić?

Michał Dworczyk pytany, czy „harcerze” z „maślarzami” są jeszcze w stanie się dogadać, odparł, że „to nie jest kwestia sprowadzania tego wszystkiego do spraw personalnych, czy pan X z panem Y się może porozumieć”. – Pytanie jest takie, czy te dwie wizje nowoczesnej prawicy da się połączyć w jednej formacji politycznej w dzisiejszych czasach. Ja tego nie wiem. Mam nadzieję, że tak – odpowiedział Dworczyk. 

Czytaj więcej

Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki
Polityka
Kto byłby najlepszym prezesem PiS? Ankietowani nie wskazali Jarosława Kaczyńskiego

W sondażu pracowni Opinia24 dla „Faktów” TVN i TVN24 w odpowiedzi na pytanie „kto byłby obecnie najlepszym prezesem PiS” – 39 proc. respondentów nie wskazało konkretnego nazwiska. Dużą grupę wśród uczestników badania stanowili niezdecydowani i osoby, które odmówiły odpowiedzi – to 28 proc. ankietowanych. 

Reklama
Reklama

Badani, którzy zdecydowali się podać nazwisko, najczęściej wskazywali Mateusza Morawieckiego. Były premier uzyskał 16 proc. głosów. Dopiero kolejne miejsce uzyskał w tym zestawieniu obecny prezes PiS Jarosław Kaczyński z 10 proc. wskazań. Trzecim politykiem PiS, którego badani widzieliby na stanowisku prezesa tego ugrupowania, jest Przemysław Czarnek, którego wskazało 7 proc. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Michał Dworczyk
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki
Polityka
Kto byłby najlepszym prezesem PiS? Ankietowani nie wskazali Jarosława Kaczyńskiego
Marta Nawrocka
Polityka
Marta Nawrocka wchodzi do gry. Żona prezydenta będzie jak Jolanta Kwaśniewska?
Prawo i Sprawiedliwość jak co roku spotkało się na wigilii w siedzibie przy ul. Nowogrodzkiej. Za to
Polityka
Wigilia w bańkach. Czy podział pokoleniowy rozbije świąteczny stół?
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Polski orzeł po nowemu. Ruszyły prace nad zmianami w symbolach państwowych
Polityka
Polski orzeł po nowemu. Ruszyły prace nad zmianami w symbolach państwowych
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama