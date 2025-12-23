„Dwie wizje” w PiS. Michał Dworczyk potwierdza, że w PiS „toczy się dyskusja”

Aktualizacja: 23.12.2025 10:02 Publikacja: 23.12.2025 09:03
Europoseł PiS Michał Dworczyk
Foto: PAP/Leszek Szymański
– W największym uproszczeniu są dwie wizje. Z jednej strony koncepcja partii, która radykalizuje przekaz, wchodzi z innymi prawicowymi partiami, między innymi z Konfederacją, w licytacje na różnego rodzaju bardzo ostre hasła. I druga koncepcja, nowoczesnej, konserwatywnej partii, która skupia się na projektach rozwojowych, ambitnych pomysłach na przyszłość Polski – wyjaśniał Michał Dworczyk.
Powiedział, że „to dobrze, że taka dyskusja się toczy”, jednak, jego zdaniem, „gorzej, że ona czasami ma miejsce w mediach”. – To akurat nam nie służy, co widać po kolejnych sondażach, które pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość w ostatnim czasie ma gorsze poparcie.
Spór w Prawie i Sprawiedliwości toczą krytyczni wobec Mateusza Morawieckiego „maślarze” z „harcerzami”, czyli jego stronnikami.
Nazwa „maślarze” powstała po wpisie Tobiasza Bocheńskiego na platformie społecznościowej X. Bocheński zamieścił fotografię masła, podanego mu na pokładzie samolotu PLL LOT, opatrując ją komentarzem, że „za Tuska Polskie Linie Lotnicze podają niemieckie masło”. Oprócz Tobiasza Bocheńskiego z „maślarzami” związani są między innymi: Jacek Sasin, Przemysław Czarnek, Mariusz Błaszczak, Patryk Jaki oraz Zbigniew Ziobro.
Frakcja „harcerzy” to najbliższe otoczenie byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Część z nich – choć nie sam Morawiecki – ma harcerską przeszłość w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Tworzą ją w większości ludzie, z którymi Morawiecki współpracował jako premier lub wcześniej, jako prezes banku WBK. Właśnie do tej grupy należeć ma były szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, ale także były rzecznik rządu Piotr Müller czy były minister rozwoju Waldemar Buda i były pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała.
Michał Dworczyk pytany, czy „harcerze” z „maślarzami” są jeszcze w stanie się dogadać, odparł, że „to nie jest kwestia sprowadzania tego wszystkiego do spraw personalnych, czy pan X z panem Y się może porozumieć”. – Pytanie jest takie, czy te dwie wizje nowoczesnej prawicy da się połączyć w jednej formacji politycznej w dzisiejszych czasach. Ja tego nie wiem. Mam nadzieję, że tak – odpowiedział Dworczyk.
Nie Jarosław Kaczyński został wskazany w sondażu pracowni Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 w odp...
W sondażu pracowni Opinia24 dla „Faktów” TVN i TVN24 w odpowiedzi na pytanie „kto byłby obecnie najlepszym prezesem PiS” – 39 proc. respondentów nie wskazało konkretnego nazwiska. Dużą grupę wśród uczestników badania stanowili niezdecydowani i osoby, które odmówiły odpowiedzi – to 28 proc. ankietowanych.
Badani, którzy zdecydowali się podać nazwisko, najczęściej wskazywali Mateusza Morawieckiego. Były premier uzyskał 16 proc. głosów. Dopiero kolejne miejsce uzyskał w tym zestawieniu obecny prezes PiS Jarosław Kaczyński z 10 proc. wskazań. Trzecim politykiem PiS, którego badani widzieliby na stanowisku prezesa tego ugrupowania, jest Przemysław Czarnek, którego wskazało 7 proc.
Źródło: rp.pl
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
