Gdyby wybory odbyły się w ostatni weekend wygrałaby je Koalicja Obywatelska – wynika z sondażu. Na partię Donalda Tuska chce głosować 30,9 proc. badanych.

Sondaż: Dwaj koalicjanci Donalda Tuska poniżej progu wyborczego

Drugie miejsce w sondażu zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Na formację Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 25,5 proc. respondentów. Podium zamyka Konfederacja, którą popiera 13,6 proc. badanych.

Do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica (8,2 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7,1 proc.).

Poniżej progu wyborczego (5 proc.) znalazły się PSL (4 proc.), Partia Razem (3,6 proc.) i Polska 2050 (1,5 proc.). 5,7 proc. badanych nie wie, na kogo oddaliby głos.