Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nowy sondaż: KO wyraźnie przed PiS. Jakiej koalicji Polacy nie chcą?

Są wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych przygotowanego przez IBRiS dla Onetu.

Publikacja: 08.12.2025 11:33

Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Sławomir Mentzen

Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Sławomir Mentzen

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Gdyby wybory odbyły się w ostatni weekend wygrałaby je Koalicja Obywatelska – wynika z sondażu. Na partię Donalda Tuska chce głosować 30,9 proc. badanych. 

Sondaż: Dwaj koalicjanci Donalda Tuska poniżej progu wyborczego

Drugie miejsce w sondażu zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Na formację Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 25,5 proc. respondentów. Podium zamyka Konfederacja, którą popiera 13,6 proc. badanych. 

Czytaj więcej

Karol Nawrocki
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Weta prezydenta Karola Nawrockiego to bardziej weta Konfederacji niż PiS

Do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica (8,2 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7,1 proc.). 

Poniżej progu wyborczego (5 proc.) znalazły się PSL (4 proc.), Partia Razem (3,6 proc.) i Polska 2050 (1,5 proc.). 5,7 proc. badanych nie wie, na kogo oddaliby głos. 

Reklama
Reklama

Z sondażu wynika, że chęć wzięcia udziału w wyborach wyraża 64,4 proc. respondentów. 35,6 proc. deklaruje, że nie wzięliby udziału w wyborach. 

84.4 proc.

Tylu respondentów negatywnie ocenia potencjalną koalicję KO z Konfederacją

Sondaż: Jaka koalicja budzi największą niechęć? 

Uczestników sondażu spytano też o stosunek do różnych koalicji. Najwięcej – 84,4 proc. badanych – negatywnie oceniło potencjalną koalicję KO z Konfederacją. Taką koalicję akceptuje jedynie 4,2 proc. respondentów. 

62,2 proc. badanych negatywnie oceniło potencjalną koalicję PiS z Konfederacją Korony Polskiej. Pozytywnie o takiej koalicji wyraża się 25,7 proc. badanych. 62,4 proc. respondentów ocenia z kolei negatywnie koalicję PiS z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej. Pozytywnie o takiej trójpartyjnej koalicji wyraża się 25,9 proc. respondentów. 

Odtworzenia koalicji 15 października, czyli koalicji KO, Lewicy, PSL i Polski 2050 nie chce 55 proc. badanych. 40,6 proc. respondentów ocenia taką koalicję pozytywnie. 

Najmniej przeciwników ma koalicja PiS i Konfederacji. Negatywnie wyraża się o niej 46,5 proc. badanych. Jednocześnie odsetek pozytywnie oceniających taką koalicję (36,7 proc.) jest niższy, niż odsetek pozytywnie oceniających koalicję w obecnym składzie. 

Reklama
Reklama

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS wykonano na próbie 1000 ankietowanych w dniach 4-6 grudnia 2025 roku. 

Więcej informacji wkrótce

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Koalicja Obywatelska (KO) Razem Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Sondaże i badania Nowa Lewica Polska 2050
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Radosław Sikorski i Elon Musk
Polityka
Kolejna przepychanka słowna Sikorski-Musk? „Leć na Marsa”
22 mln wyświetleń. Tusk bije rekordy w serwisie X
Polityka
22 mln wyświetleń. Tusk bije rekordy w serwisie X
Tadeusz Rydzyk
Polityka
Karol Nawrocki w rocznicę powstania Radia Maryja: Głosiciel prawdy, jedności i wierności
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Aleksander Kwaśniewski i Paweł Pietrzyk podczas uroczystego przekazania dokumentów
Warszawa
Dokumenty Aleksandra Kwaśniewskiego trafiły do archiwum. Gdzie będzie można je zobaczyć?
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Materiał Promocyjny
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama