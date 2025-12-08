Aktualizacja: 08.12.2025 11:42 Publikacja: 08.12.2025 11:33
Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Sławomir Mentzen
Gdyby wybory odbyły się w ostatni weekend wygrałaby je Koalicja Obywatelska – wynika z sondażu. Na partię Donalda Tuska chce głosować 30,9 proc. badanych.
Drugie miejsce w sondażu zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Na formację Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 25,5 proc. respondentów. Podium zamyka Konfederacja, którą popiera 13,6 proc. badanych.
Do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica (8,2 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7,1 proc.).
Poniżej progu wyborczego (5 proc.) znalazły się PSL (4 proc.), Partia Razem (3,6 proc.) i Polska 2050 (1,5 proc.). 5,7 proc. badanych nie wie, na kogo oddaliby głos.
Z sondażu wynika, że chęć wzięcia udziału w wyborach wyraża 64,4 proc. respondentów. 35,6 proc. deklaruje, że nie wzięliby udziału w wyborach.
Uczestników sondażu spytano też o stosunek do różnych koalicji. Najwięcej – 84,4 proc. badanych – negatywnie oceniło potencjalną koalicję KO z Konfederacją. Taką koalicję akceptuje jedynie 4,2 proc. respondentów.
62,2 proc. badanych negatywnie oceniło potencjalną koalicję PiS z Konfederacją Korony Polskiej. Pozytywnie o takiej koalicji wyraża się 25,7 proc. badanych. 62,4 proc. respondentów ocenia z kolei negatywnie koalicję PiS z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej. Pozytywnie o takiej trójpartyjnej koalicji wyraża się 25,9 proc. respondentów.
Odtworzenia koalicji 15 października, czyli koalicji KO, Lewicy, PSL i Polski 2050 nie chce 55 proc. badanych. 40,6 proc. respondentów ocenia taką koalicję pozytywnie.
Najmniej przeciwników ma koalicja PiS i Konfederacji. Negatywnie wyraża się o niej 46,5 proc. badanych. Jednocześnie odsetek pozytywnie oceniających taką koalicję (36,7 proc.) jest niższy, niż odsetek pozytywnie oceniających koalicję w obecnym składzie.
Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS wykonano na próbie 1000 ankietowanych w dniach 4-6 grudnia 2025 roku.
