W sobotę premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych wpis dotyczący relacji Europa-USA. Szef polskiego rządu zaznaczył w nim, że Europa pozostaje – i powinna pozostać – najbliższym partnerem Stanów Zjednoczonych.
Wpis polityka zyskał w sieci niezwykle dużą popularność – w serwisie X stał się on najczęściej wyświetlanym postem na świecie związanym z tematem społeczno-politycznym w ciągu ostatnich 24 godzin.
„Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie problemem. Mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat. Musimy się tego trzymać, bo to jedyna rozsądna strategia dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chyba że coś się zmieniło” – napisał w sobotę Donald Tusk we wpisie opublikowanym w serwisie społecznościowym X.
Jak podaje Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura – fundacja, która zajmuje się analityką i doradztwem w obszarze bezpieczeństwa informacyjnego oraz ochrony danych w przestrzeni cyfrowej – wpis polskiego premiera Donalda Tuska stał się najbardziej angażującym postem na świecie związanym z tematami społeczno-politycznymi w ciągu ostatnich 24 godzin.
Dane, które przedstawiła Res Futura wskazują, że kiedy organizacja publikowała informację o popularności wpisu polskiego polityka, zyskał on niemal 22 mln wyświetleń. Teraz ma on już 29,6 mln wyświetleń. Oznacza to, że wpis szefa polskiego rządu jest bardziej popularny niż kilka postów Elona Muska.
