W sobotę premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych wpis dotyczący relacji Europa-USA. Szef polskiego rządu zaznaczył w nim, że Europa pozostaje – i powinna pozostać – najbliższym partnerem Stanów Zjednoczonych.

Reklama Reklama

Wpis polityka zyskał w sieci niezwykle dużą popularność – w serwisie X stał się on najczęściej wyświetlanym postem na świecie związanym z tematem społeczno-politycznym w ciągu ostatnich 24 godzin.

Tusk pisze o relacjach Europa-USA. Wpis bije rekordy

„Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie problemem. Mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat. Musimy się tego trzymać, bo to jedyna rozsądna strategia dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chyba że coś się zmieniło” – napisał w sobotę Donald Tusk we wpisie opublikowanym w serwisie społecznościowym X.