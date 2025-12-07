Rzeczpospolita
Bułgaria - kolejna rewolta Pokolenia Z przeciw łapówkarstwu

Po Serbii i Nepalu, młodzież wyszła na ulice bułgarskich miast. Wszędzie protestuje przeciw temu samemu: korupcji klasy politycznej

Publikacja: 07.12.2025 21:11

Bułgaria - kolejna rewolta Pokolenia Z przeciw łapówkarstwu

Foto: REUTERS/Stoyan Nenov

Andrzej Łomanowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego młodzież w Bułgarii protestuje i jakie znaczenie mają te protesty?
  • Jakie wspólne cechy mają protesty młodzieżowe w Bułgarii, Serbii i Nepalu?
  • Jakie decyzje rządu bułgarskiego wywołały niezadowolenie społeczne i jak wpływają na sytuację gospodarczą?
  • Kto rządzi w Bułgarii, mimo braku oficjalnych stanowisk?
  • Jakie skutki społeczne przyniosła korupcja w Bułgarii?
  • Jakie wyzwania stoją przed Bułgarią w kontekście zmiany waluty na euro i wpływu Unii Europejskiej?

– Świnie! Złodzieje! – skandowali młodzi w centrum Sofii. Detonatorem największych od dekady protestów okazał się pierwszy budżet kraju przygotowany w euro.

Wcześniej, w listopadzie, ubiegłego roku, manifestacje przeciw korupcji rządzących zaczęły się w sąsiedniej Serbii. Do tej pory nie dały znaczących rezultatów. Za to na początku września młodzieżowe demonstracje obaliły władze w Nepalu. Wszędzie z powodu korupcji, wszędzie bez wyraźnych struktur organizacyjnych, za to mocno wykorzystując możliwości internetu.

Dwóch ludzi kieruje całym krajem z „tylnych siedzeń”

W Bułgarii również to nie wprowadzenie europejskiej waluty rozzłościło młodzież, ale przewidziane podwyżki podatków (przede wszystkim składki zdrowotnej i ubezpieczeń). Jednocześnie rządzący przewidzieli znaczne podwyżki płac w sektorze państwowym: od policji i wojska, poprzez „budżetówkę” po państwowe przedsiębiorstwa.

– Jako pracownik, jestem okradany i to regularnie. A teraz chcą kraść więcej – mówił dziennikarzom jeden z manifestantów w Sofii, Aleksander Kratow, trzymający ręcznie zrobiony plakat z napisem „Zatrzymać świnie”.

Czytaj więcej

Protest przeciwko budżetowi Bułgarii na rok 2026 w Sofii
Opinie Ekonomiczne
Witold M. Orłowski: Bułgaria, czyli o znaczeniu sprawnych instytucji

W Bułgarii są przekonani, że podwyżki przewidziane w budżecie mają utrzymać przychylność wyborców obecnie rządzącej koalicji, ale kosztem prywatnej przedsiębiorczości. – To jest śmierć klasy średniej – mówili demonstranci w Sofii o projekcie pierwszego budżetu w euro.

Sama koalicja rządząca nie ma większości w parlamencie, ale dzięki wsparciu ugrupowania Nowy Początek należącego do oligarchy Delana Peewskiego, może rządzić krajem. W rezultacie gier politycznych najważniejsi w Bułgarii są dwaj politycy którzy nie zajmują żadnych stanowisk rządowych: oligarcha Delan Peewski oraz Bojko Borisow – trzykrotny premier, były przyjaciel polityczny Angeli Merkel odsunięty od władzy właśnie z powodu oskarżeń o korupcję.

Przeciw temu właśnie protestuje Pokolenie Z, które ma dość niejasnych układów rodzących korupcję przeżerającą kraj – tak, jak w Serbii i Nepalu. Według Transparency International Bułgaria, najbiedniejszy kraj Unii Europejskiej, zajmuje drugie od końca miejsce na liście skorumpowanych państw unijnych. Gorsze są tylko Węgry.

Dwukrotnie już, w latach 2013-2014 i 2020-2021, Bułgarzy wychodzili na ulice, protestując przeciw bezprawnym, ale silnym wpływom Peewskiego na kolejne rządy. W międzyczasie oligarcha został objęty sankcjami USA i Wlk. Brytanii – za korumpowanie władz. I nic się nie zmieniło.

Skorumpowane władze, Unia Europejska i zbuntowana młodzież

– Chcemy mieszkać w Bułgarii, pracować tutaj, założyć rodziny (…). No, ale rząd bardzo nam to utrudnia – mówi socjolożka i internetowa influencerka Anna Bodakowa.

W ciągu ostatniej półtorej dekady 1/10 Bułgarów powiedziała dość i wyemigrowała z kraju – głównie młodych i z wyższym wykształceniem. „Dajcie nam powód, żeby zostać” – pisali obecnie na plakatach manifestujący studenci.

Czytaj więcej

Wielki pomnik Wodza w jego rodzinnym Prawecu po upadku komunizmu zabrano i zniszczono. W 2001 r. pow
Plus Minus
Bułgaria w objęciach żiwkomanii

Rząd najpierw ogłosił wstrzymanie prac nad obecnym projektem budżetu, ale później pod naciskiem oligarchy, zapowiedział ich wznowienie. Za to od razu i kategorycznie nie zgodził się na swą dymisję.  Premier twierdzi, że nie można prowadzić szóstego w ciągu roku głosowania nad wotum zaufania dla rządu i szykować piątych od 2021 roku wyborów, bowiem w momencie wprowadzenia euro w kraju musi być silna władza.

Wszyscy miejscowi ekonomiści przewidują bowiem, że zmiana waluty doprowadzi do wzrostu cen. Tak było w innych krajach przechodzących na euro, na przykład na Słowacji (w 2009 roku i na Łotwie (w 2014), gdzie podskoczyły one o 10-12 proc. Obecnie Centralny Bank Europejski z kolei ostrzega, że po 1 stycznia 2026 roku w Bułgarii może wzrosnąć inflacja.

Czytaj więcej

Bułgaria ma zielone światło na wejście do strefy euro
Waluty
Bułgaria ma zielone światło na wejście do strefy euro

Władze UE próbują wesprzeć Sofię. Ursula von der Leyen obiecała niemieckie inwestycje w miejscowy przemysł zbrojeniowy i nowe miejsca pracy. Ale nie zmieniło to niestabilnej sytuacji w Bułgarii. Za to z powodu jej wizyty pojawiły się pytania o politykę zagraniczną, jaką prowadzą chwiejne i słabe władze w Sofii.

Samolot przewodniczącej Komisji Europejskiej godzinę krążył nad lotniskiem w Płowdiwie, gdyż ktoś głuszył jego sygnał GPS. Podobne problemy mają kraje graniczące z Rosją (np. Estonia czy Łotwa), ale był on dość zaskakujący w środku państwa oddalonego od Rosji. Początkowo zarówno Bruksela, jak i Sofia oskarżyły Moskwę. Ale bułgarski premier – a do koalicji rządzącej wchodzi również partia prorosyjska – stwierdził w końcu, że śledztwo w tej sprawie w ogóle nie będzie prowadzone.

– Obecna energia protestów społecznych jest zupełnie inna (od poprzednich), bo Pokolenie Z w końcu się przebudziło i dołączyło do nich. To daje trochę nadziei, że proces redukowania naszego państwa do rozmiarów błotnistego bagienka zostanie powstrzymany, albo co najmniej zahamowany – powiedział dziennikarzom pisarz Andrej Welkow.

W każdym razie demonstranci zapowiadają, że w rozpoczynającym się tygodniu wrócą na ulice.

Źródło: rp.pl

