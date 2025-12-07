Bułgaria - kolejna rewolta Pokolenia Z przeciw łapówkarstwu

Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego młodzież w Bułgarii protestuje i jakie znaczenie mają te protesty?

Jakie wspólne cechy mają protesty młodzieżowe w Bułgarii, Serbii i Nepalu?

Jakie decyzje rządu bułgarskiego wywołały niezadowolenie społeczne i jak wpływają na sytuację gospodarczą?

Kto rządzi w Bułgarii, mimo braku oficjalnych stanowisk?

Jakie skutki społeczne przyniosła korupcja w Bułgarii?

Jakie wyzwania stoją przed Bułgarią w kontekście zmiany waluty na euro i wpływu Unii Europejskiej?

– Świnie! Złodzieje! – skandowali młodzi w centrum Sofii. Detonatorem największych od dekady protestów okazał się pierwszy budżet kraju przygotowany w euro.

Reklama Reklama

Wcześniej, w listopadzie, ubiegłego roku, manifestacje przeciw korupcji rządzących zaczęły się w sąsiedniej Serbii. Do tej pory nie dały znaczących rezultatów. Za to na początku września młodzieżowe demonstracje obaliły władze w Nepalu. Wszędzie z powodu korupcji, wszędzie bez wyraźnych struktur organizacyjnych, za to mocno wykorzystując możliwości internetu.

Dwóch ludzi kieruje całym krajem z „tylnych siedzeń”

W Bułgarii również to nie wprowadzenie europejskiej waluty rozzłościło młodzież, ale przewidziane podwyżki podatków (przede wszystkim składki zdrowotnej i ubezpieczeń). Jednocześnie rządzący przewidzieli znaczne podwyżki płac w sektorze państwowym: od policji i wojska, poprzez „budżetówkę” po państwowe przedsiębiorstwa.

– Jako pracownik, jestem okradany i to regularnie. A teraz chcą kraść więcej – mówił dziennikarzom jeden z manifestantów w Sofii, Aleksander Kratow, trzymający ręcznie zrobiony plakat z napisem „Zatrzymać świnie”.