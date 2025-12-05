Za ustawą zagłosowało 323 posłów, przeciw było 272. Na jej mocy ustawa wprowadza dobrowolną zasadniczą służbę wojskową - 18-letni Niemcy i Niemki mają otrzymać w styczniu 2026 roku kwestionariusz, w którym zadeklarują czy są zainteresowani odbyciem zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej. Formularz będą musieli wypełnić wszyscy 18-letni chłopcy – w przypadku dziewcząt będzie to dobrowolne.

Reklama Reklama

Od lipca 2027 roku młodzi Niemcy będą przechodzić obowiązkowe badania lekarskie pod kątem zdolności do służby

W listopadzie wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (która ma trwać 10 miesięcy) zapowiedziała Francja. Tam taką służbę odbywać mogliby 18- i 19-latkowie.

W przypadku Niemiec jeśli sytuacja w zakresie bezpieczeństwa się pogorszy, albo do armii będzie się zgłaszać zbyt mało ochotników, Bundestag ma rozważyć przywrócenie przymusowej zasadniczej służby wojskowej.

Od lipca 2027 roku wszyscy 18-latkowie w Niemczech mają przechodzić obowiązkowe badania medyczne pod kątem przydatności do służby wojskowej. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius wyjaśnił, że jest to konieczne, aby w przypadku ataku na Niemcy nie marnować czasu ustalając „kto jest zdolny do bycia obrońcą ojczyzny, a kto nie”.